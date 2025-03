Před 60 lety ho zmrazili a dali na burzu. Proč, jak a za kolik se obchoduje s pomerančovým džusem?

Uložit 0

Pomerančový džus není jen oblíbený nápoj k snídani, ale také zajímavá komodita, se kterou se už šedesát let obchoduje na světových burzách. Proč zrovna pomerančový koncentrát a ne třeba jablečný džus? Jak ovlivňují jeho cenu mrazy na Floridě a úroda v Brazílii? A proč za posledních pět let vyrostla o 430 procent? Svět obchodování s touto sladkou tekutinou popisuje ve svém textu Marek Nemky, analytik finančních trhů ve společnosti XTB.

Pomerančový džus, tedy přesněji mražený koncentrát pomerančového džusu, se obchoduje primárně na mezikontinentální burze zvané Intercontinental Exchange (ICE) prostřednictvím futures kontraktů. Tyto kontrakty představují dohodu mezi kupujícím a prodávajícím o budoucí dodávce mraženého koncentrátu do vybraných certifikovaných přístavů ve Spojených státech za předem dohodnutou cenu.

Futures kontrakty na pomerančový džus jsou standardizované – každý kontrakt má pevně stanovený objem 15 tisíc liber a obchoduje se s dodacími termíny v lednu, březnu, květnu, červenci, září a listopadu. Kromě objemu je standardizovaná i kvalita, přičemž se na burze obchodují koncentráty s minimálním obsahem sacharózy 62,5 procenta na 100 gramů kapalného roztoku.

Co jsou futures kontrakty? Dohoda o koupi nebo prodeji určitého aktiva (komodity, měny, akciového indexu) v předem stanovený čas v budoucnosti za cenu dohodnutou dnes.

Burza funguje jako prostředník, který garantuje plnění závazků. Obchodníci skládají počáteční marži a musí udržovat tzv. udržovací marži.

Umožňují kontrolovat velké množství podkladového aktiva s relativně malým kapitálem, což zvyšuje potenciální zisk i riziko.

Používají se jak ke spekulaci na pohyb cen, tak k zajištění (hedgingu) proti cenovým výkyvům podkladových aktiv.

Každý den se počítají zisky a ztráty dle aktuální tržní ceny (mark-to-market).

Většina futures kontraktů končí finančním vypořádáním, nikoli fyzickým dodáním aktiva.

Tato standardizace umožňuje kupujícím a prodávajícím vstupovat na trh a určovat cenu budoucích dodávek i v rámci intradenního obchodování. Také umožňuje vstupovat i dalším spekulantům, kteří mají očekávání o vývoji budoucí ceny, avšak neplánují fyzické dodání komodity do přístavu.

Proč právě pomeranč?

Začátky obchodování s mraženým koncentrátem pomerančového džusu sahají do roku 1966, kdy se tento produkt poprvé začal obchodovat na burze New York Board of Trade. Hlavním impulzem pro tento krok byl vynález mraženého koncentrátu v roce 1947. Předtím se pomerančový džus konzumoval výhradně v čerstvé podobě, což znemožňovalo jeho obchodování kvůli krátké trvanlivosti.

Poptávka po obchodování s tímto džusem byla vysoká, jelikož jde o nejkonzumovanější džus na světě a jeho tržní velikost je dostatečně rozsáhlá na burzovní obchodování. Dalším důležitým faktorem byla vysoká volatilita cen způsobená častými negativními povětrnostními událostmi a koncentrací produkce v Brazílii a na Floridě.

Foto: CzechCrunch Vývoj ceny pomerančového džusu za posledních pět let na grafu Trading Economics

Právě tato volatilita vedla ke vzniku futures kontraktů, které umožnily producentům i odběratelům zabezpečit si předem dohodnuté objemy za fixní cenu a chránit se před nežádoucím cenovým vývojem.

Odběratelé, kteří očekávali vyšší ceny kvůli nepříznivé sezóně, si mohli prostřednictvím futures kontraktů předem zajistit cenu a množství dodávek. Naopak producenti, kteří předpokládali pokles cen v důsledku vyšší úrody, mohli svou produkci prodat ještě před sezónou.

Takto se postupně zrodilo obchodování s mraženým koncentrátem pomerančového džusu na burze. Není to však nic neobvyklého – na burze se obchodují různé komodity. V současnosti je to například máslo, maso či dokonce futures na počasí.

Mrazy, hurikány a další mrazy

Jelikož obchodování s pomerančovým džusem na burze probíhá již poměrně dlouho, můžeme identifikovat více významných momentů, které formovaly tento trh. Klíčové události nastaly v 70. a 80. letech, kdy silné mrazy výrazně ovlivnily produkci na Floridě. Právě v tomto období byla zaznamenána i historicky nejvyšší inflačně očištěná cena, když v roce 1978 dosáhla úrovně 7,20 dolaru za libru (453,59 gramu).

Nominální lokální maximum však přišlo v roce 1990, kdy cena pomerančového džusu vzrostla na dva dolary za libru. To by v současných cenách odpovídalo přibližně 5,25 dolaru za libru. K této rekordní ceně přispěly i spekulace. V roce 1989 se skupina obchodníků pokusila manipulovat trh šířením nepravdivých informací o budoucích mrazech a zadáváním velkého množství malých objednávek, čímž vytvářeli falešný dojem vysoké poptávky.

Foto: Depositphotos Pomerančové plantáže na Floridě

Tato manipulace se jim však vymstila, jelikož byli později odsouzeni k trestům odnětí svobody. Nakonec však mrazy v roce 1989 skutečně přišly a vážně poškodily floridskou úrodu, což jen dále podpořilo růst cen.

Podobný scénář se odehrál i v roce 2006, kdy hurikány a sucha na Floridě způsobily prudký pokles produkce. Cena se opět vyšplhala na úroveň dva dolary za libru (což by dnes odpovídalo přibližně 3,16 dolaru za libru). Podobné cenové výkyvy se zopakovaly i v letech 2012 a 2016, i když takové situace nejsou běžné.

Komodity, jejichž produkce je geograficky koncentrovaná, jsou obzvláště citlivé na nabídkové šoky. Když cena prudce stoupne, produkt se dostane především ke spotřebitelům, kteří jsou ochotni zaplatit nejvíce, což zajišťuje, že se využije tam, kde má nejvyšší přidanou hodnotu.

Zároveň vysoké ceny motivují výrobce k rozšíření produkce, a také se tím zmírňují ztráty způsobené nepříznivým počasím. Po čase se však situace stabilizuje – spotřeba se přesouvá na alternativní produkty nebo se omezí, zatímco produkce postupně roste, čímž se ceny často vrátí na původní hodnoty.

Florida vzad, Brazílie vpřed

Florida, historicky známá jako země citrusů a slunečního svitu, v posledních letech prožívá výrazný pokles v produkci pomerančů. Zatímco v sezóně 2003/2004 dosáhla téměř rekordní úrovně, následné hurikány a rozšíření choroby „zelenajícího ovoce“ (citrus greening) do dosud nezasažených oblastí způsobily dramatický propad.

Od roku 2003 tak klesla produkce pomerančů na Floridě o 92 procent. Podobný trend sledujeme i při výrobě pomerančového džusu. V sezóně 2014/2015 Spojené státy vyprodukovaly přibližně 425 tisíc tun džusu, což tvořilo 23 procent světové produkce. V aktuální sezóně se však očekává produkce pouze 80 tisíc tun, což je pokles o 81 procent a podíl na světové produkci se snížil na 5,5 procenta.

ICYMI: Natural disasters, disease cut Florida orange production an estimated 92 percent since 2003/04. Learn more: https://t.co/tW8ZxND9bv. pic.twitter.com/NuRGkityNi — Economic Research Service (@USDA_ERS) May 31, 2024

Největším producentem pomerančového džusu je dlouhodobě Brazílie. Ačkoli její produkce zůstává téměř nezměněna, její podíl na světovém trhu výrazně roste. V sezóně 2014/2015 vyprodukovala 1,006 milionu tun džusu, což představovalo 55 procent celosvětové produkce. V aktuální sezóně by měla produkce dosáhnout 1,012 milionu tun, avšak již se 70procentním podílem na světovém trhu.

Za tímto nárůstem stojí především pokles globální produkce o 21 procent, ale i snížení poptávky o 36 procent oproti sezóně 2014/2015. Spotřebitelé stále častěji hledají alternativy, nebo pomerančový džus zcela vyřazují ze svého jídelníčku. Důvodem může být vysoký obsah cukru a rostoucí popularita zdravějšího životního stylu.

Pomerančový džus 4krát dražší?

V posledních letech jsme byli svědky prudkého nárůstu cen pomerančového džusu. Za posledních pět let jeho cena vzrostla o více než 430 procent, přičemž v polovině prosince 2024 dosáhla historického maxima na úrovni 5,50 dolaru za libru. V reálném vyjádření se ceny pohybovaly na úrovních srovnatelných s roky 1984 a 1988.

Za tímto dramatickým růstem stojí především prudký pokles produkce na Floridě v kombinaci s nepříznivým výhledem na brazilskou úrodu, což vyvolalo silný cenový tlak na burze. K tomu se tradičně přidali i spekulanti, kteří vstupují na trh po výrazných pohybech a snaží se profitovat z volatility komodit.

V posledních měsících však nastal zlom a ceny pomerančového džusu na burze klesly o více než 40 procent na současnou úroveň 2,91 dolaru za libru. Klíčovým momentem byl pravidelný citrusový report amerického ministerstva zemědělství (USDA) ze 30. ledna, který naznačil výrazně lepší úrodu v Brazílii – meziročně až o devět procent.

To zvýšilo celosvětovou produkci o čtyři procenta. Zároveň USDA předpokládala šestiprocentní pokles spotřeby, což signalizovalo dostatečné zásoby pomerančového koncentrátu na trhu. Cena tak musela rychle reagovat na nová očekávání a po tomto reportu prudce klesla.

Pohled do věštecké koule

S jistotou mohu říci, že budoucnost nikdo předpovídat neumí. Přesto však o ní můžeme alespoň něco říci. Volný trh zajistí, že tržní cena se bude vyvíjet podle očekávání účastníků, čímž se zároveň postará o to, že pomerančového džusu bude stále dostatek. Cena totiž odráží ochotu producentů vyrábět džus, jakož i ochotu spotřebitelů za něj zaplatit.

Zda však v příštím roce Floridu zasáhne další hurikán nebo zda se v Brazílii budou plody pomerančů zelenat, přesně předpovídat neumím. Stejně si netroufám odhadnout spotřebitelské chování, jelikož někdy je pomerančový džus považován za super zdravý, jindy má zase hodně cukru a spotřebitelé si raději dají vodu.

Jedno je však jisté – pomerančového džusu bude vždy dostatek.