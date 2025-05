Před bazénem a důchodem dali přednost tvorbě hry. Má srdce na Ostravsku a míchá Mumii i Hvězdnou bránu

The Book of Aaru od českého studia Amenti

Tvoří ji jen hrstka vývojářů, ale inspiraci má velikánskou. Od filmové Mumie s Brendanem Fraserem přes Hvězdnou bránu míchající mytologii a sci-fi až po strach nahánějícího Vetřelce. A vznikla kousek od Ostravy. Pojďte se podívat na právě vydanou českou hru The Book of Aaru.

„Než si postavit bazén na zahradě a jít předčasně do důchodu, to uděláme raději hru.“ S touhle myšlenkou založil Ladislav Martinčík z Fryčovic před čtyřmi lety studio Amenti. Malý tým, ve kterém se za tu dobu prostřídaly jen jednotky vývojářů, teď tento nápad dotáhl do konce. Amenti právě vydalo svou první hru The Book of Aaru, na Steamu ji seženete za zhruba 350 korun.

Budete bojovat s hordami nepřátel inspirovaných egyptskými mýty a vyhýbat se plamenům, bodákům i ozubeným pastím. A to v Egyptě, ve kterém se ale starověk mísí se science fiction. „Hvězdná brána, Duna, Vetřelec, Blade Runner… To všechno by se do naší inspirace dalo zahrnout. Ale také by nešlo vyvíjet hru o Egyptě a nevzpomenout si na Mumii s Brendanem Fraserem,“ říká zástupce studia David Tomáš Míka.

Zní to jako docela divoký mix, jenže kdo zná třeba tu Hvězdnou bránu (spíš se chce říct – kdo ne!), ten potvrdí, že mix technologie a mytologie může fungovat dobře. V The Book of Aaru se k tomu přidává takzvaný roguelite žánr, který stojí na rychlé akci v soubojích i při překonávání překážek. A to v pokaždé trochu jinak vygenerovaných úrovních, kde jedna smrt nic neznamená. Jen zkušenosti, které učiní další průchod hrou o to snazší.

„Velikou výhodou tohoto žánru je časová investice. Dostali jsme se do doby, kdy mnoho hráčů má rodiny, zaměstnání a jiné koníčky. A nemůžou prosedět u hry desítky hodin týdně,“ říká Míka. „V tom jsou roguelite hry skvělé. Máte čas jen 30 minut večer? Paráda, tak to je ideální na jeden rychlý pokus. Nebo máte několik hodin volno? Tak dáte několik levelů,“ říká a zmiňuje i známou a úspěšnou videoherní inspiraci v podobě titulu Hades. A pro fajnšmekry dodává i Curse of the Dead Gods.

The Book of Aaru z vás udělá průzkumnici Emily Sands, která počátkem 20. století beze stopy zmizí při pátrání po chrámu boha Usira (kterého možná znáte pod jménem Osiris). „A protože víme, že kromě akce mají lidé rádi i hledání skrytých pokladů, vytvořili jsme takový design úrovní, aby umožnil obojí. Do jisté míry volitelný průzkum, který vás odmění vylepšeními vaší postavy, a zároveň možnost přímé cesty rovnou k cíli,“ popisuje Míka.

Co stálo za egyptským zasazením a volbou roguelite hratelnosti? „Egypt je silné téma a kus mytologie, který si od dětství všichni nosíme v sobě. Kdo by jako malý (ale i velký) nepřemýšlel o záhadách pyramid a v nich pohřbených faraonů?“ popisuje Míka. „Ovšem na dnes již velmi saturovaném trhu není jednoduché uspět s tak jednoduchou premisou, jako je čistý Egypt,“ dodává. A tak vývojáři využili mystérium, které Egypt obklopuje, dodali sci-fi prvky a přimíchali filozofické otázky.

„Co se žánru týče, máme rádi akci. A to, že se o výhru musí hráč zasloužit, protože pocit z úspěchu je odměnou a máte být na co hrdí. Roguelite je k tomu skvělý prostředek, neroste jen herní postava, ale hráč samotný,“ přibližuje vývojář. „Samozřejmě nelze opomenout, že je to žánr na vzestupu a hra se musí prodávat. Takže to byl i strategický výběr z ekonomických důvodů,“ dodává Míka

Ten hru vytvořil na plný úvazek spolu s trojicí full-time kolegů, další jednotlivce tým Amenti v průběhu čtyř let nárazově přibíral podle potřeby. „Celý tým je ze všech koutů republiky, dokonce i ze Slovenska. Náš zakladatel Ladislav Martinčík si postupně hledal parťáky ne na základě profesních zkušeností, ale nadšení,“ přibližuje designér.

„To dalo příležitost například i mně, vystudovanému sociologovi,“ přidává Míka svou neobvyklou cestu do herní branže. V té se celé Amenti pokusí prorazit nejen s The Book of Aaru. Už nyní vývojáři plánují do své prvotiny přidávat další obsah, ale vyhlíží i další titul.

„Největším úspěchem pro nás bude, pokud se hráčům podaří ukázat, že umíme dělat zajímavé hry. Nečekáme zázračné prodeje jako u Kingdom Come, ale budeme rádi, když si vytvoříme komunitu fanoušků,“ říká zástupce Amenti. „A protože The Book of Aaru byla naše prvotina, věříme, že další projekt zvládneme zase o sto procent lépe,“ uzavírá David Tomáš Míka.