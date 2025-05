Před lety rozjel v Dejvicích kavárnu, pak i tapas bar. Teď s oblíbenými podniky šlape do cateringu

Uložit 0

Deset let patří neodmyslitelně ke koloritu pražských Dejvic. Zatímco dnes se otevírají podobné kavárny skoro každý měsíc, před lety patřilo Café Záhorský spíše k raritám. Bylo postavené na kvalitní kávě, dobrých snídaních a celodenním posezení. Z jednoho podniku rozšířil Matěj Záhorský svůj byznys na další gastro počin, nově k tomu přidal také catering.

Ke Café Záhorský a vinnému tapas baru Špek a víno přibyl nový brand – Dejvice Catering. Jídlo ze dvou oblíbených provozů je tak nově v nabídce také na rozvoz domů, stejně jako na velké akce. „Z byznysového pohledu jde o doplnění služeb ze strany obou podniků, a tedy i zefektivnění jejich fungování. Pro zákazníka to znamená, že si koncept a chutě ze svého oblíbeného zařízení může přenést domů, do kanceláře nebo na event,“ líčí pro CzechCrunch Záhorský.

Ten slibuje občerstvení postavené na čerstvých, lokálních a sezónních surovinách. Nabídka pramení z menu obou podniků. Café Záhorský tak přináší výběrovou kávu, která pochází z partnerské pražírny Nordbeans, a také snídaňové nebo cukrářské menu. Může jít o avokádo s nakládaným lososem a rajčatovou salsou, turecká vejce s cizrnou, buchtičky se šodó či ovocný kynutý koláč. Dezerty zahrnují mango dortík, tartaletku se slaným karamelem, laskonku nebo makronku.

Špek a víno oproti tomu zajišťuje jídlo a pití vhodné na večerní akci. Jde především o tapas v teplé i studené variantě. V nabídce je nakládaný hermelín a utopenec, stejně jako o něco neobvyklejší chlebíček s broskvovým chutney a chorizem nebo olivová tapenáda se sušenými rajčaty. Jídlo doplňují vína od malých vinařů, se kterými podnik spolupracuje.

„Nechceme šokovat extravagancí, ale přirozeně nabídnout něco jiného než obligátní bagety a tousty. Trendy a chutné tapas inspirované tradicemi střední Evropy jsou skvělou alternativou okoukaných chlebíčků,“ popisuje podnikatel.

Jeho Dejvice Catering dokáže uspokojit poptávku pro tři sta až čtyři sta lidí, jak ale Záhorský dodává, vždy záleží na konkrétních podmínkách. Catering poskytují většinou na území hlavního města nebo v jeho blízkém okolí. „Rádi bychom nabídku etablovali v oblasti malých a individuálně poskytovaných cateringových služeb tak, aby se zvýšil efektivní provoz obou podniků,“ dodává Záhorský.

Zatímco kavárna oslaví koncem června deset let, což je podle majitele malý zázrak, Špeku a víno jsou teprve dva roky a je prý teprve v plenkách. Vznikl spojením Café Záhorský a dalšího dejvického počinu – obchodu Marama, který se specializuje na farmářské potraviny. Špek a víno tak se Záhorským spoluvlastní zakladatelky Maramy Zuzana Míková a Kateřina Herešová.

Kavárnu i tapas bar se provozovatelé snaží neustále inovovat. „Co bylo v gastronomii trendy před deseti lety, už dávno není,“ říká Záhorský s tím, že pořád přemýšlí nad drobnými úpravami konceptu, sezónního menu a podobně. Neřeší jen jídlo a pití, ale také typy nejrůznějších akcí, jako jsou vernisáže, stand-upy, koncerty či pop-upy.

Do budoucna se podle Záhorského úspěšné nebo efektivní restaurační podniky budou muset zaměřovat na užší profil svých služeb, které budou o to kvalitnější. „Nejlépe pak spojené s nějakým výjimečným zážitkem,“ míní dejvický podnikatel. A co Café Záhorský a Špek a víno?

Zatímco kavárna zůstane čistě v Dejvicích, protože je srdcovou záležitostí a splněným snem svého zakladatele a jako taková je velmi specifická, a tudíž nevhodná k rozmnožování, tapas bar Špek a víno by se v budoucnu mohl dočkat dalších poboček. „Uvidíme,“ říká dejvický restauratér.