Před lety ulehčil cestování Revolut. Teď se o něco podobného pokouší i Čech, akorát v Jižní Americe
Startup WanderWallet již funguje ve třech zemích, kde umožňuje platit jako místní. Získal také investici, mimo jiné od bývalých akcionářů PPF.
Byť je dnes plnohodnotnou bankou, Revolut před jedenácti lety začínal s tím, že změní způsob, jak platíme na cestách za hranicemi – uživatelům nabídl placení cizími měnami a výběry hotovosti v podstatě bez poplatků, čímž výrazně naboural zažité pořádky. Teď se o něco podobného snaží také Čech Vojta Pohůnek. Společně s Gabrielem Oterou rozběhl startup WanderWallet, který řeší problém, na nějž narážel sám jakožto digitální nomád: mít možnost platit v zahraničí stejnými platebními metodami jako místní. „Naše využití je často tam, kde Revolut nevyužijete,“ popisuje Pohůnek.
WanderWallet cílí hlavně na země v Jižní Americe, konkrétně již funguje v Brazílii, Argentině a Bolívii. Zatímco zmíněný Revolut nabízí jednoduché převody měn či levné výběry i v těchto státech, není to dostatečné řešení. Placení platebními kartami tam totiž jakožto hlavní způsob nahradily okamžité platby fungující na přímých převodech či QR kódech. Jen v Brazílii systém Pix zpracovává více transakcí než Visa, Mastercard a další metody dohromady. V Argentině je rozšířená služba Mercado Pago, v Bolívii pak QR Simple.
Cizincům jsou přitom podobné služby relativně nedostupné, jednotlivé systémy totiž pro registraci obvykle vyžadují místní bankovní účet, lokální identifikaci typu daňových čísel a další administrativu. WanderWallet tuto bariéru odstraňuje – uživatele dokáže napojit přímo na lokální platební infrastrukturu. „Nejde o převody peněz, kryptoměny ani ‚budoucnost financí‘. Je to prostě produkt, který má jediný úkol: platit jako místní. Je to tak jednoduché, že nad tím ani nepřemýšlíte,“ popisuje Pohůnek.
Pohůnek má menší agenturu, kde dělá weby a aplikace pro mezinárodní klienty od Karibiku a USA přes severní Evropu po Afriku. Sám přitom již několik let žije v různých zemích napříč Jižní Amerikou. „V Česku trávím maximálně měsíc v roce. Momentálně jsem v Bogotě, za poslední rok to byla i Lima, Buenos Aires a Rio de Janeiro. V každé zemi trávím několik měsíců,“ říká pro CzechCrunch.
Během těchto let Pohůnek nedokázal najít řešení, aby mohl platit v místech, kde neberou karty, případně zahraniční karty, aniž by musel používat hotovost. „Pokud tyhle systémy skvěle fungují pro místní, proč nikdo nevymyslel, jak do nich připojit cizince? Ten samý problém jsem neřešil jenom já, ale víceméně všichni cizinci ve všech zemích v regionu,“ přibližuje a uvádí i konkrétní příklady.
Pohůnek si v Kolumbii nebyl schopný koupit lístek do kina online, protože portály sice akceptují platby kartou, ale neberou ty zahraniční. V Argentině mají cizinci spoléhat na hotovost, ale bankomaty mají velké poplatky a standardem je Western Union, kde i v roce 2026 lidé stojí každý den před jejich pobočkami. V Peru prý i pracovníci ambasád nejsou schopni platit nájem jinak, než že jdou do bankomatu, a pak peníze složí na účet pronajímateli.
„Fintechy řeší, jak přesouvat peníze cross-border ve velkých sumách, například remitence, nebo výplaty pro remote workers. Ale co lidi, kteří stojí u pokladny v Brazílii a nemůžou zaplatit svou evropskou kartou?“ pokládá řečnickou otázku Pohůnek. A rozhodl se, že tento problém vyřeší pro sebe i ostatní lidi, jako je on.
Sám Pohůnek vnímá podobnosti s Revolutem, do role jeho vyzyvatele se ale nepasuje a nepovažuje se ani za jeho konkurenci. „Paralelu určitě vnímáme, dokonce v aplikaci máme s Revolutem přímé propojení – možnost dobití na dva kliky z vašeho účtu. Rozdíl je v tom, že oni jsou globální všeobjímající banka. My umožňujeme uživatelům přístup do lokálních platebních systémů, v každé zemi přizpůsobenou reáliím a zkušenostem,“ říká.
V prvním měsíci fungování služba zpracovala platby v objemu asi 200 tisíc korun, o čtyři měsíce později to bylo již téměř osm milionů korun. V nejbližší době pak startup plánuje začít obsluhovat i Peru a Kolumbii, později také Mexiko a v příštím roce může dojít i na země v jihovýchodní Asii. Na naplnění svých cílů teď získal i podporu od investorů.
WanderWallet uzavřel pre-seedové, tedy úvodní investiční kolo ve výši 10,5 milionu korun. Prostředky mu poskytl fond BD Partners, který založili bývalí akcionáři PPF Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart, a andělský fond Depo Ventures. „WanderWallet řeší problém, který na papíře v tabulce vypadá malý, ale když ho člověk skutečně zažívá, je obrovský. Tým tomu rozumí lépe než kdokoli jiný. WanderWallet je součástí širšího hnutí, které buduje novou, inkluzivní finanční infrastrukturu bez hranic a bez zbytečných transakčních nákladů,“ komentuje partner Depo Ventures Michal Ciffra.