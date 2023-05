Před nástupem na váhu. Novozélandské aerolinky začnou vážit cestující, pomůže to s bezpečností

Je běžné, že se před odletem váží zavazadla mířící do zavazadlového prostoru. Že by se ale před nástupem na palubu vážili také samotní cestující, to zvykem není. Novozélandské aerolinky nicméně tento postup nově zavádí, aby dokázaly lépe stanovit hmotnost letadla – a tím pádem dokázaly například zajistit lepší vyvážení stroje. Samy ale ví, že jde o citlivé téma, proto zavedou kroky, které by měly pasažéry před vážením o něco uklidnit.

Nový průzkum potrvá jeden měsíc a jeho cílem není cestující nijak diskriminovat, nýbrž jejich tělesnou hmotnost použít jako údaj, z něhož se vypočítá průměrná váha. Letecké společnosti mají totiž zpravidla dvě cesty, jak průměrnou hmotnost určit – buď ji mohou odvíjet od úřady stanovených standardních čísel, nebo udělat právě vlastní průzkum, který chce konkrétně Air New Zealand teď provést na deseti tisících lidí.

Aerolinky zároveň pasažéry ujišťují, že během vážení, které probíhá u vchodu do odbavovací haly pro mezinárodní lety z aucklandského letiště, nikdy nebude viditelný žádný displej, tudíž jejich váha nebude nikomu na očích. Dokonce ani personál nemá mít informace o tom, kolik daný jedinec váží – informace mají být anonymní i pro zaměstnance. A když na to přijde, cestující může vážení odmítnout, nejde tak o povinnou záležitost.

„Vážíme všechno, co je v letadle. Od nákladu přes jídlo na palubě až po zavazadla v zavazadlovém prostoru. U zákazníků, posádky a kabinových zavazadel používáme průměrnou hmotnost, kterou získáme při provádění tohoto průzkumu,“ říká Alastair James, který v Air New Zealand zastává pozici specialisty pro zlepšení kontroly zatížení. A dodává, že účast v průzkumu pomůže aerolinkám i s bezpečností ve vzduchu.

O vážení cestujících před nástupem do letadla se mluví už delší dobu a Air New Zealand nejsou jedinou leteckou společností, která s ním experimentuje. V roce 2017 zavedl vážení také finský Finnair, o dva roky před ním něco podobného zavedly i Uzbekistan Airways, jež dokonce varovaly, že vysoce obézní lidi mohou z přepravy vyloučit. Rozruch v roce 2013 způsobily i aerolinky státu Samoa, které chtěly cestující podle váhy zpoplatňovat. Pak ale otočily.

Přesnější stanovení celkové hmotnosti letadla navíc může být užitečné také v případě tankování paliva, kdy se zvládne lépe vypočítat, jaké množství letadlo skutečně k přepravě potřebuje. Co se týče aktuální, úřadem stanovené hmotnosti, jedná se o 86 kilogramů pro všechny osoby starší třinácti let. Do hmotnosti se počítají i zavazadla, která si s sebou cestující berou na palubu.