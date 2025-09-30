Předčila přes 130 mladých vědců z Evropy a vyhrála prestižní cenu. Česká studentka zkoumá molekuly
Anna Černá získala první cenu na prestižní evropské soutěži EUCYS. Za biochemický výzkum má i speciální pozvání na předávání Nobelových cen.
Baví ji hudba, trénuje moderní gymnastiku, doučuje angličtinu a do toho zkoumá molekuly. Studentka Anna Černá se během pandemie začala více zajímat o biologii na molekulární úrovni a vydala se do laboratoře, aby si vše vyzkoušela také v praxi. Teď se svým biochemickým výzkumem sklízí mezinárodní ocenění. V lotyšské Rize ovládla 36. ročník soutěže European Union Contest for Young Scientists (EUCYS), která patří k nejkompetitivnějším evropským vědeckým soutěžím pro mladé. Díky speciálnímu ocenění se navíc podívá také na předávání Nobelových cen.
Co na své ocenění říká studentka, která se z Klvaňova gymnázia vydala studovat přírodní vědy v rámci programu Science na Maastricht University? „Upřímně šok. První ceny šly na řadu až na úplném konci a já byla úplně poslední – už jsem opravdu s ničím nepočítala,“ popsala své pocity Anna Černá. V lotyšské Rize soupeřilo celkem 133 finalistů ze 37 zemí a Česká republika měla i několik dalších želízek v ohni.
Vítězná práce Anny Černé se zaměřila na molekulární mechanismy zahájení replikace DNA, konkrétně na protein RECQ4, jehož dysfunkce souvisí s vážnými genetickými poruchami jako je Rothmund-Thomsonův syndrom. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou ukázala, že některé faktory tento protein stimulují, zatímco jiné jeho funkci naopak brzdí.
„Je to velké ocenění několika let práce. Vážím si toho o to víc, že projekty ostatních soutěžících byly opravdu skvělé. Je to povzbuzení, že moje výzkumná cesta má smysl, a motivace posunout se dál – vyzkoušet nové přístupy a rozjet další projekty,“ říká Anna Černá, pro kterou prý bylo nejtěžší skloubit výzkum s absencí na střední škole, aby se mohla naplno věnovat práci v laboratoři.
„Teď už na vysoké škole doháním týden výuky a hned příští týden mě čeká první zkouška,“ usmívá se. Na maastrichtské univerzitě pokračuje ve vědeckém programu díky stipendiu od Kellner Family Foundation. „Ráda bych se tam zapojila do výzkumu v centru regenerativní medicíny MERLN a rozšířila své zkušenosti z biochemie i do buněčné a strukturní biologie,“ dodává studentka.
Česko na EUCYS 2025 reprezentoval také Eduard Plic, který se pustil do výzkumu na pomezí astronomie a umělé inteligence. Ve svém projektu zpracoval více než sedm tisíc ručních kreseb slunečních skvrn pořizovaných po více než půl století v Astronomickém ústavu AV ČR a pomocí neuronových sítí je dokázal automaticky klasifikovat. Trojici českých účastníků doplnila Evelína Voleská, dnes studentka prvního ročníku všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě v Brně, která se ve svém projektu zaměřila na neuropatickou bolest vyvolanou chemoterapií.
Zisk první hlavní ceny na EUCYS patří k největším českým úspěchům v rámci této soutěže. Úspěch navazuje na květnový triumf z největší projektové soutěže na světě Regeneron ISEF 2025 v USA, kde bodoval Leonard Walletzký (dnes student neurověd na Harvard University) s třetí hlavní cenou. Spolu s ním tam reprezentovala Českou republiku právě i Anna Černá a Šimon Špilar, který nyní studuje finanční ekonomii na University of St Andrews.
„Je zřejmé, že čeští středoškoláci dokáží uspět jak na evropské, tak na světové scéně. Tyto úspěchy jsou samozřejmě velkou inspirací nejen pro budoucí studenty, ale také silným důkazem kvality českých středoškolských vědeckých projektů,“ uvedl Jan Hrabovský, předseda spolku Alumni SOČ, který studenty do Rigy doprovázel. Právě skrze Středoškolskou odbornou činnost (SOČ) byla nominována do prestižní soutěže i Anna Černá.