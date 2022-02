Virgil Abloh byl modlou streetwearové módy, což naplno prezentoval ve své firmě Off-White i coby kreativní ředitel pánské divize Louis Vuitton. Blízký byl i sportovnímu gigantovi Nike, pro kterého ve spolupráci právě s Louis Vuitton navrhl unikátní model kultovní siluety tenisek Air Force 1. Právě ty se koncem ledna začaly dražit – a podle očekávání se po nich takzvaně milionově zaprášilo.

Za dvě stě párů tenisek vzniklých za spolupráce značek Nike a Louis Vuitton, které Virgil Abloh vymyslel krátce před svou smrtí loni v listopadu, zaplatili fanoušci dohromady více než 25 milionů dolarů, tedy přes půl miliardy korun. V průměru se přepracované Air Forcy 1 s tradičními motivy LV prodávaly za více než 100 tisíc dolarů (2,1 milionu korun) – ty nejdražší stály 350 tisíc dolarů (7,5 milionu korun).

Takto vysoké částky výrazně překonaly očekávání organizátorů ze slavné aukční síně Sotheby’s. Ti předpokládali, že se bude jeden pár prémiových tenisek prodávat v rozmezí pěti až patnácti tisíc dolarů, tedy zhruba mezi 107 až 320 tisíci korunami. Jak ale po aukci uvedl Brahm Watcher ze Sotheby’s, s tím, jak zaregistrovali „elektrifikující energii během online dražby“, tušili, že ceny budou šplhat výš.

Nike Air Force 1 v tradičních barvách Louis Vuitton Foto: Sotheby’s

Veškerý výtěžek z dražby, která začala 26. ledna (šest dní poté, co v Paříži proběhla módní přehlídka poslední Ablohovy kolekce) a trvala do 8. února, má putovat do Ablohova stipendijního fondu. Z něj se mají sumy rozdělovat na podporu vzdělávání černochů ve Spojených státech a studentů z Afriky. Založil ho sám návrhář předloni a nalil do něj počáteční jeden milion dolarů.

Ten, co změnil streetwear

Virgil Abloh se o módu začal zajímat už během studií na vysoké škole v americkém státě Illinois, kde se ostatně i narodil (konkrétně ve městě Rockford) ghanským imigrantům. Svou první štaci v ryze luxusní módě odstartoval stáží v italské značce Fendi, odkud postupně pronikal do high fashion a zkoušel navrhovat své vlastní designy. Například na již neaktuální trička od Ralpha Laurena, která nezištně koupil, aby na ně natiskl vlastní motivy. A pak je sám prodával.

O svou největší slávu se ale zasloužil v roce 2012, kdy založil streetwearovou značku Off-White. S ní se později dostal do celého světa a jednu dobu šlo o brand, který prakticky formoval takzvanou hypebeast éru, v rámci které bylo Off-White pomyslnou trofejí v šatníku všech mladých milovníků pouliční módy. Off-White se proslavilo i pro své kreativní spolupráce – ať už šlo o Nike, Heron Preston nebo Yeezy od Kanyeho Westa.

Módní návrhář Virgil Abloh Foto: LVMH

Po masivním úspěchu s Off-White byl Virgil Abloh jmenován kreativním ředitelem pánské oděvní řady Louis Vuitton, díky čemuž se mimo jiné stal jedním z mála afroamerických návrhářů, kteří kdy pro tohoto francouzského módního obra pracovali. Svou první kolekci představil tentýž rok a hned získal uznání od zpěvačky Rihanny (která má pod LVMH vlastní módní značku) či rapperů Playboye Cartiho, A$AP Nasta nebo Kida Cudiho.

V roce 2019 začal slavný designér spolupracovat také s nábytkářským gigantem IKEA, se kterým navrhl „nábytek pro mileniály“ – od skříní a koberců až po konferenční stolky či židle, které byly doplněny jeho ikonickým grafickým prvkem v podobě uvozovek ohraničujících jednotlivá slova. Ve stejném roce začal navrhovat i různé tréninkové oblečení s firmou Ssense.

Jen o módě ale jeho kariéra nebyla. Zájem měl Virgil Abloh také o umění, což potvrzuje jeho spolupráce s japonským umělcem Takašim Murakamim, a bavil ho i DJing. Co se hudby týče, loni navrhl přebal alba Shoot for the Stars, Aim for the Moon od tehdy rostoucího amerického rappera Pop Smokea, který byl ve věku dvaceti let zastřelen při přepadení svého domu.

Virgil Abloh byl během své velkolepé kariéry oceněn různými cenami, naposledy získal cenu British Fashion Awards „Urban Luxe“ a v roce 2017 cenu International Designer of the Year při příležitosti GQ Men of the Year Awards.