Přestřihne se trubička a je vystaráno. Stále více mužů v Česku nenechává antikoncepci jen na ženách

Dominik Stroukal si v půlce ledna na sociální síti X připomněl jedno své specifické výročí. Před třemi lety totiž udělal zásadní životní rozhodnutí a podstoupil vasektomii. To je jedna z forem mužské antikoncepce, při které se chirurgicky přeruší přívod spermií do močové trubice. Jeho post o tom, že na zákrok jede, vzbudil řadu reakcí a z některých bylo jasné, že hodně lidí vlastně vůbec netuší, co zákrok obnáší. „Zjevně jde i o to, že muži neznají dobře svou vlastní anatomii. Vasektomii jsem totiž i já nejdřív zaměňoval například za kastraci,“ směje se osmatřicetiletý ekonom.

Příspěvek tak spustil obsáhlejší debatu. „Začal jsem o tom veřejně mluvit ne proto, že bych si myslel, že je vasektomie vhodná pro všechny, ale protože si myslím, že je fajn zahrnout ji do možností antikoncepce, nad kterými lidé uvažují,“ říká Stroukal pro CzechCrunch.

Když zjistil, co vasektomie obnáší, probral tuto možnost s manželkou. „Nakonec pro nás vyšla jako ta nejlepší varianta,“ říká. „Bylo mi pětatřicet, měli jsme se ženou dvě malé, díky bohu zdravé děti, ale zároveň také máme oba nějaké genetické predispozice, tak jsme si říkali, že dál už to riskovat nebudeme,“ vysvětluje Stroukal.

Zákrok spočívá v přerušení chámovodu, což je trubička, která funguje jako dopravní tunel pro spermie z nadvarlete, kde dozrávají a shromažďují se, do močové trubice. Běžný muž má dvě, ke každému nadvarleti jednu. „Důležité je, že touto trubičkou neputuje do močové trubice nic jiného, takže pokud ji přerušíme, zabráníme vyměšování pouze spermií,“ vysvětluje urolog a sexuolog Lukáš Bittner. To zároveň podle něj znamená, že se po vasektomii, kromě neplodnosti, pro muže nic nemění.

„Zákrok nemá vliv na množství hormonů, ty se dostávají z varlat jinou cestou, nemá vliv ani na kvalitu erekce, ani na množství ejakulátu, ten totiž většinově pochází z prostaty. Jeho množství se tak sníží maximálně o tři až pět procent,“ popisuje Bittner a dodává, že žena tedy při následném styku nemá šanci zjistit, že muž prodělal vasektomii. „Spermie, které tělo dál tvoří, po čase vždy zase samo vstřebá. Funguje to stejně jako výměna starých červených krvinek za nové, člověk o tom vůbec neví,“ vysvětluje Bittner.

Vasektomie je stále ještě metodou, kterou využívají spíše muži na západ od Česka. Ve Spojených státech dokonce po nedávném zrušení federálního práva na potrat vzrostl počet mladých mužů do třiceti let, kteří zákrok podstupují, a to z 6,2 procenta na devět procent. Zákrok v USA podle prestižního odborného časopisu Urology průměrně podstoupí přes půl milionu mužů ročně. Ve Velké Británii je to pak kolem deseti tisíc mužů ročně.

Ve Francii pak počet mužů, kteří se rozhodli pro tuto formu antikoncepce, za posledních dvanáct let skokově narostl. Zatímco v roce 2010 vasektomii podstoupilo pouze 1 940 Francouzů, v roce 2022 už to bylo přes třicet tisíc. U nás si vasektomii jako antikoncepční metodu vybere zhruba tisíc mužů ročně a jejich číslo podle serveru iRozhlas každoročně stoupá, za posledních pět let téměř pětinásobně.

Pokud se muž pro vasektomii rozhodne, absolvuje nejdříve ze zákona povinný informační pohovor na klinice, kterou si vybere. Tam mu zákrok popíší a odpoví mu na všechny otázky. Za dalších čtrnáct dní pak projde samotným zákrokem, který může mít dvě podoby. Dělá se buďto skalpelem v celkové anestezii a s několikadenní hospitalizací, nebo ambulantně bez skalpelu.

„V případě ambulantního zákroku chámovod nahmatáme, přes drobnou ranku vytáhneme ze šourku a přestřihneme ho. Pacient u nás tráví celkem čtyřicet minut. Pak se šourek zaleduje a klient odchází domů,“ vysvětluje urolog a dodává, že po zákroku doporučují vyhýbat se místům, kde se člověk potí, jako je například sauna. Není ale potřeba ani nijak výrazně odpočívat a klienti se často vrací rovnou do práce. „Oblíbené jsou ale u nás pátky, kdy přeci jen člověk na dva dny může trochu polevit v aktivitách,“ doplňuje.

Dominik Stroukal říká, že efekt vasektomie ho nakonec dokonce i příjemně překvapil. „A to přesto, že mne potkaly po zákroku drobné komplikace. Ale když jsem to srovnal například s trháním osmiček, které jsem podstoupil těsně před vasektomií, tak bych šel znovu radši na tu vasektomii,“ směje se a dodává, že jistota toho, že manželka při sexu s ním nemůže otěhotnět, má své výhody.

Poslední částí procedury je pak kontrolní spermiogram, který klient podstupuje po třech měsících a následně dostane od kliniky prohlášení, že zákrok proběhl úspěšně. Spolehlivost vasektomie jako antikoncepční metody se blíží stu procentům, což je dokonce víc než v případě kondomu nebo hormonální antikoncepce. Vasektomie je dokonce vratná, ne vždy se to ale povede. „Nespoléhal bych na to, proto zákrok doporučujeme pouze mužům, kteří žijí ve stálém partnerství a jsou si jisti, že už nebudou chtít další děti,“ uzavírá Bittner.

Dominik Stroukal říká, že když svůj post odeslal, veřejně se sice pod něj snesla vlna nepochopení a odsudků, soukromě mu ale napsalo několik mužů, kteří se pak k zákroku odhodlali také. Na otázku některých lidí, co by dělal, kdyby se něco stalo jeho dětem, odpovídá, že už je ve věku, kdy by stejně nejspíš žádné další neměl. „Nejspíš bychom přemýšleli o adopci. A kdybychom si to za dvacet let rozmysleli s vlastním? To už asi radši budeme hlídat vnoučata,“ krčí rameny.