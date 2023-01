Prima přišla o svou kuchařskou hvězdu. Zdeněk Pohlreich bude na Nově moderovat souboj restaurací

Zdeněk Pohlreich je známý šéfkuchař, kterého mohou gurmáni potkávat v jeho pražských restauracích Café Imperial, Next Door by Imperial či Divinis. Celý národ ho ale zná především z jeho televizních pořadů, které natáčel pro televizi Prima. Na ní v roce 2009 uvedl úspěšnou show Ano, šéfe!, v níž navštěvoval restaurace po celém Česku a nakonec odvysílal sedm řad. Teď bude hlavní tváří dalšího gastronomického televizního projektu, poprvé však na televizi Nova, která ho z konkurenční Primy přetáhla. Středobodem dění budou opět restaurace, ale koncept show je nový.

„Zdeněk Pohlreich se padesát let pohybuje v profesionální gastronomii, nyní z doporučení diváků vybere dvanáct restaurací, které budou muset projít jeho zátěžovým testem. Ty nejlepší se utkají mezi sebou v novém pořadu TV Nova Pohlreichův souboj restaurací, který se právě začíná natáčet,“ prozradila ve své zprávě televize Nova, která by měla chystanou show zařadit do svého jarního programu, ale oficiální termín zatím znám není.

V desítkách dílů pořadu Ano, šéfe! šlapal prostořeký šéfkuchař na paty restauracím a snažil se vylepšovat jejich služby v čele s připravovanými pokrmy. ​​„Za poslední roky se stav české gastronomie proměnil k lepšímu. A tak už se mi nechce jezdit a nahánět ty, co to dělají špatně. Naopak, chtěl bych ukázat nejlepší restaurace. Ne nutně ty nejznámější, nechtěl bych ukazovat ty, které každý zná, které plní stránky médií. Spíš hledáme něco, čemu pracovně říkáme ‚neobroušené diamanty‘, i když řada z nich se již opravdu pěkně blýská,“ vysvětluje koncept soutěže Zdeněk Pohlreich.

Formát Pohlreichova souboje restaurací vychází z britského pořadu Ramsay’s Best Restaurant, jehož tváří je světově známý šéfkuchař Gordon Ramsay. Proti sobě se vždy postaví dvě restaurace, které spojuje zaměření jejich kuchyně. Úkol spočívá v tom, že za dvě hodiny budou muset obsloužit třicet hostů. Sledovat se přitom bude nejen kvalita pokrmů, ale také servis, fungování týmu či spokojenost zákazníků. Restaurace zároveň dostanou konkrétní surovinu, se kterou budou muset pracovat. Vítězný podnik postoupí do dalšího kola a finále proběhne v Pohlreichově restauraci Next Door by Imperial.

„Pro mě osobně je to zajímavá změna s novým formátem, v jiné televizi, moc se na to těším,“ říká k velkému televiznímu přestupu Pohlreich, který na Ano, šéfe! postupně navázal i dalšími pořady jako Šéf na grilu, Vařte jako šéf! nebo Česko vaří s Pohlreichem. Pětašedesátiletý šéfkuchař vedle zmíněných restaurací a televizních pořadů také vydává řadu kuchařek a pořádá gastronomické kurzy. Jeho televizní kariéra byla dosud výhradně spjata s Primou, na Nově se objevil jen v malé epizodě v rámci kuchařské show MasterChef Česko.