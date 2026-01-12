Připravujeme se na éru bez Maxe Verstappena. A toto je jezdec, který ho nahradí, hlásí Red Bull
Právě se díváte na Arvida Lindblada, teprve osmnáctiletého závodníka, který si to už za pár měsíců rozdá s těmi nejlepšími z F1.
Ve třech letech dostal dětskou motorku, na které pod dohledem rodičů řádil. Byla to pro něj zábava, ale čím byl starší, tím víc mu řev motoru dělal dobře. Proto ještě před základkou usedl za volant v motokárách, kde se jeho talent projevil naplno. A byť jeho máma nikdy nechtěla, aby se závoděním živil, nakonec i ona musela ustoupit. Byl v tom totiž tak dobrý, že i závodní stáj Red Bullu o něm prohlásila, že jednou nahradí hvězdu F1 Maxe Verstappena. Je mu přitom sotva osmnáct a za dva měsíce vyzve ty nejlepší z nejlepších.
„Pracovat s Maxem je pro mě potěšením, ale Max nebude jezdit věčně. A mým úkolem je hledat nové talenty. Ne nového Maxe, ale úplně nové šampióny. A myslím, že fakt slibně vypadá Arvid Lindblad.“ To jsou slova, která před rokem řekl šéf jezdeckého programu Red Bullu Helmut Marko. Zazněla v době, kdy nadějný, byť stále velmi mladý Lindblad závodil ve formulích nižších kategorií. Bylo ale jen otázkou času, než se to zlomí.
Teď se teprve osmnáctiletý rodák z anglického Surrey chystá na svou první sezónu ve Formuli 1, kde nastupuje jako jeden z nejmladších jezdců vůbec. Jezdit bude za Racing Bulls, sesterskou stáj Red Bullu. Stává se tak součástí kolosu, který má díky hlavní stáji Red Bull Racing na kontě osm titulů z mistrovství jezdců a šest pohárů konstruktérů. I proto jsou očekávání velmi vysoká.
Pro kluka, po kterém zpočátku vlastní máma chtěla, aby spíš studoval a šel v jejích akademických stopách, je to obrovský skok. Ostatně ještě v roce 2021 jezdil v motokárách, než začal postupně přidávat koně pod kapotou a razil si cestu seriály F4, F3 a F2. Ačkoliv jde o uznávané a sledované série, nemohou se rovnat tlaku, který přichází s nástupem do královny motorsportu.
Právě do Formule 1 přešel Lindblad poté, co se stal historicky nejmladším vítězem závodu ve Formuli 2. Bylo mu 17 let a 254 dní. Nebyl to ale hlavní důvod – primárně mu pomohla jeho konzistentnost jízd, v nichž jen málo chybuje, má minimum penalizací a na svůj věk umí dobře pracovat se zátěží a opotřebováním pneumatik na trati. Z toho je patrné, že jezdí primárně na výsledky a nehoní se za senzacemi. Prostě čte závod a správně se rozhoduje.
Není to ale tak, že by drtivě vyhrával závod od závodu. Poslední sezónu v F2 zakončil „až“ na celkovém šestém místě, rok předtím v F3 skončil čtvrtý. Nicméně důležitější je v jeho kariéře rychlost posunu, kdy se z F4 dostal až do F1 jen za tři roky. To z něj dělá závodníka s potenciálem se rychle přizpůsobit, když je to opravdu třeba.
I proto si ho včas všimla organizace FIA, která je řídícím orgánem mimo jiné F1. Udělila mu superlicenci pro závodění v nejvyšší motorsportové kategorii už v jeho sedmnácti letech, čímž řekla, že splňuje striktní výkonnostní a bezpečnostní standardy Formule 1, a tím pádem může nastoupit do jedné ze stájí a soupeřit s Lando Norrisem, Maxem Verstappenem, Oscarem Piastrim a dalšími hvězdami.
Así entrenaba ARVID LINDBLAD, piloto de Racing Bulls, para llegar a la Fórmula 1 🔥
📹 visacashapprb pic.twitter.com/dcexqdDt8B
— Diario Olé (@DiarioOle) January 10, 2026
„Chci se stát mistrem světa. A ideálně víc než jednou. Možná zní arogantně to takhle říct, ale až moje kariéra skončí, nevím, jestli bych byl úplně spokojený, kdybych si sbalil kufry a neměl ani jeden titul. Mým snem je být vícenásobným šampiónem,“ uvedl Lindblad pro Red Bull a dal tak jasně najevo i sebevědomí, které je nedílnou součástí každého budoucího mistra.
Než ale v březnu na první letošní Velké ceně Austrálie vyjede, čeká ho ještě spousta práce. Jak sám řekl, dělá hodně kardia i silového tréninku – a obzvlášť se zaměřuje na posilování krku kvůli přetížení v kokpitu. Stejně tak se učí odolávat horku, které uvnitř monopostu v kombinéze panuje.
Kdyby se mu podařilo vyhrát letošní ročník F1, šlo by o fantastický úspěch. Podle expertů ale na to ještě stoprocentně nemá a bude pro něj důležité, aby se držel minimálně v první sedmičce, jezdil chytře a byl lepší než loňský nováček, italský závodník Andrea Kimi Antonelli, který je jen o rok starší. Právě s ním bude Lindblad hodně srovnáván.
„Závodil jsem s ním už v motokárách, kdy nám bylo asi jedenáct. Některé naše souboje v průběhu let patřily k těm, které jsem si užil nejvíc. Říkám to docela často, ale mám pocit, že je to jezdec, proti kterému jsem musel dát do závodu úplně všechno, abych ho porazil. Je to rozhodně ten, kdo mě posunul nejvíc. Bude to zajímavý rok,“ těší se nová posila Racing Bulls.