Proč se CSG žene na burzu? Pomůže to byznysu a Strnad definitivně odsune Kellnerovy a Křetínského
Vstup české zbrojní skupiny na kapitálový trh je velká byznysová událost. Ale nejde jen o to, svou roli hrají i přání a ambice Michala Strnada.
Glosa Luboše Kreče Jeden z nejbohatších Čechů, teprve třiatřicetiletý podnikatel Michal Strnad, vstupuje se svou zbrojní skupinou CSG na burzu. Nikoli ale na tu pražskou, nýbrž amsterdamskou. Důvodů, proč tak činí, je celá řada. Jde každopádně o mimořádný úspěch českého byznysu a jednu z událostí roku, kterou stojí za to si detailněji rozebrat.
Strnadova Czechoslovak Group čili CSG byla ambiciózní vždy, ale, jak už tomu u zbrojařů bývá, opravdová křídla jí dala až válka. A tu máme od února 2022 za humny. A právě od té doby také strmě roste byznysový výtlak původem české, teď už čím dál víc mezinárodní korporace.
Jen pro ilustraci: jestliže v roce 2021 byly její roční tržby přibližně 15 miliard korun, loni cílila na 150 miliard. To je desetinásobný růst během pouhých čtyř let. Mohutně za tu dobu sice narostl i dluh firmy, protože si na svou akviziční jízdu půjčuje, okolnosti a geopolitický neklid jí ale jdou vstříc a málokdo pochybuje o tom, že se jí v příštích pár letech přestane dařit.
Pro vstup na burzu, kterému se někdy přezdívá anglickou zkratkou IPO, má hned několik důvodů. Předně tím, že na veřejném trhu nabídne zhruba 15 procent svých akcií, získá CSG, resp. její většinový vlastník Strnad, další finance pro růst, především na investice do výroby a na akvizice.
Roli hraje i to, že – ať se nám to líbí, nebo ne –, na byznysmeny ze střední a východní Evropy na západě, a speciálně v USA, pohlížejí pořád s jistou nedůvěrou. Pokud je ale firma kótovaná na velké zahraniční burze, nelibost rázem opadává, protože přítomnost na kapitálovém trhu je vnímaná jako záruka transparentnosti a důvěryhodnosti.
Ostatně když Michal Strnad kupoval v Americe za desítky miliard korun výrobce munice Vista Outdoor, čelil obchod mnoha výhradám a kritice některých tamních politiků, mimo jiné i kvůli tomu, že pro ně byl jakýmsi nečitelným oligarchou ze vzdáleného regionu.
Právě proto CSG míří do Amsterdamu – pražská burza je pro ni už malá, zbrojní skupina dávno přerostla zdejší hranice a možnosti tuzemského kapitálového trhu. Amsterdam po odchodu Londýna z EU přebírá roli hlavního evropského parketu. Zároveň ale akcie CSG budou už od pátku k dispozici i na pražské burze za koruny, a to na jejím trhu Free Market.
Ano, kapitálový trh v Evropě má k dynamice a potenciálu toho amerického hodně daleko. Jenže jít na burzu do USA by alespoň zatím nedávalo pro CSG smysl, neboť její byznysové srdce pořád ještě bije tady.
A pak je tu jeden osobní aspekt. Michal Strnad je dravým podnikatelem, který velmi pečlivě sleduje, jak se mu daří v žebříčcích nejbohatších a nejvlivnějších lidí. A pokud vstup na burzu dopadne tak, jak si vysnil, tedy že skupinu CSG emise jejích akcií ocení vysoko nad půl bilionu korun, stane se v Kristových letech nezpochybnitelným králem zdejších miliardářů a miliardářek.
Za sebe odsune i letité hegemony, tedy rodinu Kellnerových a pomyslného korunního prince těchto žebříčků, Daniela Křetínského. A věřte tomu, nebo ne, v jejich světě to bude znamenat hodně.
Komentář původně vznikl pro stanici ČRo Plus.