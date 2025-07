Prodal Ovečkárnu, poté rozběhl e-shop na longevity. Teď k němu přikoupil roubenky v Javorníkách

Uložit 0

Manželé Martin a Lucie Bernátkovi pokračují v budování své vize dostupné dlouhověkosti. K e-shopu OlaOla.cz nyní přidávají projekt Na mú dušu – pět valašských roubenek ve Velkých Karlovicích s kapacitou dohromady šedesát osob. Zakladatel Ovečkárny, kterou v průběhu let s manželkou dostali k stamilionovým tržbám a před časem prodali, tak rozšiřuje portfolio o ubytovací služby zaměřené na wellness a odpočinek v srdci Javorníků. „Vytváříme alternativu k běžným hotelům, penzionům nebo sterilním wellness komplexům,“ komentuje Bernátek.

Roubenky budou upraveny tak, aby podporovaly čtyři hlavní pilíře dlouhověkosti – energii, imunitu, spánek a zažívání. „Od začátku jsme věděli, co chceme lidem nabídnout. Místo, které bude mít plný komfort, ale zároveň za jeho dveřmi skončí to, co nemáme na naší každodennosti rádi. Spěch, stres, čas, který netrávíme kvalitně,“ vysvětluje Bernátek. Interiér počítá s teplým osvětlením, uzamykatelnými skříňkami na telefony s časovými zámky nebo zakrytými televizemi.

Projekt podle Bernátka není odbočkou, ale logickým pokračováním vize OlaOla. „Dlouhověkost není otázkou zázračných pilulek. Říkáme to od začátku spuštění celé OlaOla. Naše vize je výrazně větší,“ říká s tím, že chtějí postupně pokrýt cestu běžných lidí k dlouhověkosti všude, kde uvidí svou přidanou hodnotu. Roubenky budou nabízet wellness služby včetně saun, otužování a relaxačních zón doplněných produkty značky OlaOla.