Prodal tři miliony knih za 24 hodin. Z majitele fitka se stal podnikatelský guru, jehož metody teď frčí
Z neznámého podnikatele se stal fenomén sociálních sítí. A rekordní prodej tří milionů knih z něj udělal i hvězdu nakladatelství a nového rekordmana.
Prodal tři miliony knih za jediný den. A to přesto, že není zavedeným literárním jménem, ale člověkem, o kterém většina lidí slyší poprvé. Jmenuje se Alex Hormozi a je to americký podnikatel, který se z majitele malého fitka vypracoval na multimilionového investora a fenomén na sociálních sítích. Nyní dokázal se svým novým titulem $100M Money Models, který už je třetí v řadě a je jakousi příručkou pro podnikatele, pokořit globální rekord. Během desetihodinového livestreamu na YouTube se jeho kniha prodala a rozdala v milionech kopií. Za 24 hodin se pak prodalo celkem 2,9 milionu kusů. A Guinnessova kniha to zapsala jako nejúspěšnější uvedení knihy mimo beletrii v historii, čímž se dostal před biografii prince Harryho.
Mechanismus, kterým toho Hormozi dosáhl, byl netradiční. Hlavní nabídkou nebyl jeden výtisk (byť jde za zhruba 600 korun koupit také), ale velký balík: za částku kolem šesti tisíc dolarů (125 tisíc korun) získal kupující hned dvě stě knih. Jednu si mohl nechat a zbytek distribuovat dál – darovat přátelům, poslat kolegům nebo použít jako promo.
Spolu s tím ale kupující nezískal jen samotné knihy. Součástí balíčku bylo dvanáct praktických příruček s konkrétními postupy a návody, jak aplikovat principy z knihy přímo do byznysu. K tomu se přidal přístup na online workshop s podobným zaměřením. A jako třešnička na dortu je součástí balíčku i doživotní licence k AI nástroji natrénovaném na obsahu knihy.
My next book is here: $100M Money Models.
I’m releasing it live at a virtual book launch event in 4 weeks on Sat Aug 16.
You can register free now: link in bio or register(.)acq(.)com
What you need to know:
1) A good money model gets you more customers, to spend more… pic.twitter.com/HbITxFUAys
— Alex Hormozi (@AlexHormozi) July 17, 2025
Guinnessova kniha rekordů ale započítala celkový počet vytištěných kopií, tedy i těch ze skupinových balíků. Číslo 2,9 milionu proto znamená množství knih, které se během čtyřiadvaceti hodin dostaly mezi lidi, nikoli počet individuálních zákazníků.
Rekordní start titulu je ale jen vrchol cesty, která je působivá a jako vystřižená z fráze o americkém snu. Hormozi začínal jako majitel malého fitness studia poté, co opustil dobře placenou práci, aby si splnil sen.
„Hned po vysoké škole jsem pracoval jako konzultant v oblasti managementu. Zabýval jsem se kybernetikou pro armádu, což zní mnohem zajímavěji, než ve skutečnosti bylo,“ vzpomínal v rozhovoru pro Inc.com. „Jednoho dne jsem si uvědomil, že žiji život, který pro mě chtěl můj otec.“
Brzy poté, co se rozhodl v práci skončit a založit svůj první podnik, zjistil, že to nebude snadné. Spával přímo na podlaze v posilovně, protože neměl na nájem. V té době mu ještě chyběl systém, jak přitáhnout dost zákazníků.
A právě tahle krize ho donutila hledat cestu, jak své podnikání zachránit. Vyzkoušel nejrůznější marketingové triky, testoval nabídky a zjistil, co funguje. Když se mu podařilo dostat firmu do zisku, uvědomil si, že nejcennější nejsou samotné posilovny, kterých měl postupem času pět, ale postup, který ho k tomu dovedl.
Zlom přišel ve chvíli, kdy si jeden známý chtěl odkoupit jeho postupy a návody, podle kterých rozjížděl posilovny. „Řekl jsem si nejvyšší částku, co mě napadla, což bylo šest tisíc dolarů, protože jsem čekal, že odmítne. On to ale přijal. Dodnes si pamatuju, jak jsem jen koukal na telefon a říkal si, že to není možné,“ vzpomínal Hormozi. Tehdy mu došlo, že opravdovou hodnotu nepředstavuje posilovna, ale znalosti a systém, který dokáže fungovat kdekoliv. Tento model zabalil do programu a začal prodávat jiným fitness podnikatelům. Tak vznikla firma Gym Launch, z níž se stal multimilionový byznys a základ jeho budoucí kariéry.
Alex Hormozi just broke at least one world record with the $100M Money Models Book Launch:
• 2.4 million copies sold
• $75 million+ in sales generated
• 100k+ attendees to the livestream launch
All within the first 4 hours…
So I broke down the copywriting on his sales… pic.twitter.com/mCbLrhwXE9
— Brandon Storey | Copywriting Coach (@storeycopy) August 16, 2025
Na zkušenostech z Gym Launche postavil Hormozi i tři své knihy, které dohromady tvoří jakýsi postupný návod na budování byznysu. $100M Offers ukázala, jak vytvořit nabídku, které zákazník těžko odolá. $100M Leads se zaměřila na systematické získávání nových klientů. Obě se staly bestsellery. Tím kolem Hormoziho vyrostla obrovská komunita podnikatelů, kteří jeho principy používají v praxi. Novinka $100M Money Models posouvá znalosti o něco dál, když detailně vysvětluje, jak nastavit model firmy tak, aby jedna transakce nebyla konec, ale začátek dlouhodobého vztahu, z něhož plyne stabilní příjem.
Dnes Hormozi s manželkou Leilou vede investiční firmu Acquisition.com. Ta se od klasických fondů odlišuje tím, že nehledá majoritní podíly a nemá ambici dělat velké finanční plány.
Místo toho vstupuje do firem, které už vydělávají, ale potřebují přerůst svou současnou úroveň. Acquisition přináší kapitál a know-how v podobě osvědčených marketingových systémů, nabídek, obsluhy zákazníků a nápadů, které Hormozi vyvinul na vlastních projektech. „Pokud řešíte problémy bohatých lidí, můžete si účtovat ceny pro bohaté lidi,“ poznamenal nedávno na svém profilu na Facebooku.
Dnes tak pod značkou Acquisition běží portfolio podniků, které v souhrnu generují stovky milionů dolarů ročně, a Hormozi sám se stal vyhledávaným jménem mezi menšími i středními podnikateli, kteří chtějí přejít do vyšší ligy.