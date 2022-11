Před lety rychle nabral miliardy, teď průkopník sdílených koloběžek přiznal problém. Potřebuje peníze

Psalo se o ní jako o jasném byznysu, rozletěla se po celém světě, zahnízdila ve více než čtyřech stovkách měst a od investorů vybrala přes čtyři miliardy dolarů. Americká firma Bird, hvězda mezi sdílenými koloběžkami a jejich průkopník, se zároveň kdysi stala startupem, který vůbec nejrychleji dosáhl na valuaci jedné miliardy dolarů. Teď přes to všechno oznámila problémy. Sdělila, že pokud se jí nepodaří získat víc peněz, během dvanácti měsíců zbankrotuje.

Bird opustil desítky zajímavých měst i celé země. Přepracoval svůj záměr, obměnil manažerský tým včetně šéfa a varoval investory, že nadhodnotil své historické příjmy o desítky milionů dolarů. Veřejně uvedl, že na finanční výsledky za posledního dva a půl roku se už nelze spoléhat.

Do tržeb totiž prý počítal jízdy na sdílených prostředcích, které zákazníci sice provedli, ale nezaplatili. Systém jim je nemohl strhnout, protože neměli dost kreditu. Za dva a půl roku to mělo znamenat asi 31,6 milionu dolaru zaúčtovaných navíc.

Firma k tomu přičetla současnou náladu ve startupech, které získávají financování stále hůř, a rozhodla se zařadit zpátečku. V rámci nové strategie pro závěr roku seřízla strukturu hlavních nákladů o 40 až 50 procent proti jeho polovině.

Odchází prý z těch trhů, kde nelze obchodně fungovat, protože v nich jsou nevyhovující pravidla. V Evropě je to Německo, Švédsko a Norsko. „Nemyslíme si, že prodávat dva dolary za jeden je životaschopná obchodní strategie,“ uvedl k obchodním výsledkům firmy její nový šéf Shane Torchiana. Společnost má aktuálně k dispozici 38,5 milionu dolarů, pokud ale nenajde další peníze, nebude jí to na příštích dvanáct měsíců stačit.

Bird podle svého vyjádření zjistil, že některá města jsou pro elektrické koloběžky nevhodná. Nemají prý v nich dost vhodnou legislativu, což „vede k nadměrné nabídce vozidel, přeplněným ulicím a vysokému, ale často se měnícímu počtu konkurentů“. Společnost nabízí i sdílená kola, ale na byznys modelu to nic neměnilo.

Zatímco firma vysvětluje svůj neúspěch makroekonomikou a problematickými trhy, někteří bývalí zaměstnanci to vidí jednoznačněji. „Bird se rozrostl příliš rychle – vstoupil do příliš mnoha měst dřív, než měl životaschopný model,“ sdělil pro deník Financial Times jeden z nich. „Tratil peníze na každé jedné jízdě, takže čím víc měst a jízd provozoval, o tím víc peněz přicházel,“ uvedl.

„Jsme optimističtí, co se týče střednědobých až dlouhodobých vyhlídek, očekáváme, že toto odvětví čeká několikanásobný růst,“ uvádí v oficiálním vyjádření ke svému stavu firma. Hovoří o tom, že je potřeba být finančně disciplinovanější. A rozlišit mezi trhy, kde jde teď fungovat, a „těmi, které se jeví jako dlouhodobější a rizikovější investice“. Kromě zmíněných tří evropských států se Bird stáhl z některých středně velkých měst Evropy, středního východu a Afriky, ale i ve Spojených státech.

Foto: Bird Bird se staly průkopníky na poli sdílených elektrokoloběžek

Společnost za svou existenci oslnila celkem 41 investorů. V roce 2019 firmu ocenili na 2,5 miliardy dolarů. Kapitál do Birdu za dobu jeho existence poslaly i ty nejznámější fondy včetně Sequoia Capital nebo Index Ventures, ve skutečnosti se ale firma nikdy nepřeklopila do zisku. Ostatně problémy s tím má i mnoho konkurentů.

Společnost se usídlila i na burze, ale od té doby, co se její akcie prodávaly nejlépe, ztratily přes 97 procent své hodnoty: teď se prodává jedna asi za 0,2 dolaru. Pokud nestoupne alespoň na jeden dolar do konce roku, hrozí jí z newyorské burzy vyřazení.

Koloběžky Bird byly poměrně krátce k vidění také v Brně. Tam je provozovala společnost Yoyoway, ale od počátků s problémy. Sdílené prostředky se ve městě totiž objevily náhle, bez předchozího oficiálního oznámení a bez vědomí magistrátu. Firma je začala provozovat v rámci programu Birdu, který menším společnostem umožňoval pod jeho značkou a aplikací službu provozovat.