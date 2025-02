Profesí uznávaná nutriční expertka, stylem fancy minimalistka. Obouvá značku oblíbenou Stevem Jobsem

Uložit 0

Se svým týmem pomáhala skládat jídelníčky pro běžnou klientelu, ale i olympijským sportovcům nebo královské rodině. Není proto divu, že patří mezi nejuznávanější nutriční specialistky z Česka s přesahem do celého světa. A byť svou práci miluje, má ráda i odpočinek – a také módu. Markéta Gajdošová je představitelkou elegantního, minimalistického stylu, v němž nedá dopustit na tradiční tenisky od značky, kterou pravidelně nosil i Steve Jobs.

Kolik kusů oblečení máte?

Vzhledem k tomu, že jsem do minulého roku reálně žila na dvou kontinentech a střídala lokaci každých pár měsíců, je to z praktických důvodů hodně. Odhadem se určitě pohybujeme u minimálně 200 kusů.

Kde nejvíce nakupujete?

Nejčastěji v Max Mara. Jejich kousky jsou nadčasové, precizně zpracované a perfektně jsem se v nich našla. Navíc vydrží roky! Ráda v tomto směru investuji do věcí, které nejsou jen sezónní záležitostí.

Foto: Archiv MG / CzechCrunch Markéta Gajdošová

A kupujete oblečení přes internet?

Nepopulární odpověď, ale ne. Nesnáším nakupování online, nezbytně nutně si na oblečení potřebuju sáhnout fyzicky v obchodě.

Jaké značky nosíte?

Max Mara, Massimo Dutti, COS, Lauren Ralph Lauren, Sezane.

A co sneakers?

New Balance 550, all the time! Zbožňuji ten wannabe retro styl a pohodlí, skvěle se hodí i k oversized sakům a kalhotám.

New Balance je značka, kterou mimo jiné miloval i Steve Jobs, spoluzakladatel Applu. Nenosil sice model 550, nýbrž siluety 991 (a později 992), které kombinoval s černým rolákem a leviskami. New Balance považoval za jednoho z nejlepších výrobců tenisek.

Máte mezi značkami nějakou nejoblíbenější?

Mám několik oblíbených, které mi dlouhodobě sedí kvalitou i stylem. Kdybych měla ale jmenovat na první dobrou, řeknu právě Max Mara, která dokonale zvládá minimalistickou eleganci a kvalitní materiály.

Kolik jste za oblečení za poslední rok utratila?

Nevím přesně, ale určitě by se částka vyšplhala na řády tisíců eur.

Za jakou položku jste dala nejvíc peněz?

Chce se mi říct, že jedna z nejdražších položek byla moje akademická regalie, kterou jsem si kupovala (respektive musela koupit) při slavnostním udělení akademického titulu. To je ale – bohužel – věc, kterou jsem měla důvod si obléknout jen jednou v životě.

Foto: New Balance New Balance 550

Máte i nějaký kus, se kterým se ráda pochlubíte u vína?

Limitka kabelky Celine Triomphe, kterou jsem si minulý rok na jaře pořídila jako odměnu za uzavření jedné velké životní kapitoly a zároveň investici do nadčasového kousku.

Sekáče navštěvujete?

Oblečení v sekáčích nekupuji. Ne proto, že bych byla proti (naopak), ale jednoduše proto, že to „neumím“. Nikdy jsem na to neměla trpělivost. Spíš mi vyhovuje cílený a efektivní nákup, kdy vím, co chci. A jdu si pro to.

Kdo vás v módě inspiruje?

Velkou inspirací je Jitka Klett, jejíž tvorbu i přístup k ní maximálně podporuji. Nejen co se týče jejího vlastního stylu, ale i z kontextu kousků, které budu při jakékoliv příležitosti vždy s hrdostí oblékat. Dokonale spojuje nadčasovou eleganci, ženskost a precizní krejčovinu.

Líbí se mi, jak pracuje s kvalitními materiály, propracovanými střihy a detaily, které dodávají jejím modelům jedinečný charakter. Velkou inspirací – nejen ve stylu, ale především v přístupu k módě – je pro mě také Adéla Šponerová, autorka knihy On Fashion.

U ní mě baví její schopnost propojovat módu s kulturou, historií i psychologií odívání, což dává oblečení mnohem hlubší rozměr. Inspiruje mě její přístup k udržitelnosti. Ne jako kompromis, ale jako vědomou volbu investovat do kvalitních nadčasových kousků, které mají skutečnou hodnotu.

A trendy sledujete?

Sleduji, ale neřídím se jimi slepě. Spíš mě baví vnímat, kam se móda posouvá, co nového se objevuje v materiálech, střizích nebo barevných paletách.

Jakou roli ve vašem životě hraje oblečení?

Módu vnímám jako formu komunikace a dnes už i důležitou součást osobního brandingu. Oblečení vnímám víc než jen jako praktickou potřebu: je to způsob, jak vyjádřit svou osobnost a hodnoty.

Foto: Archiv MG / CzechCrunch Markéta Gajdošová

Vidím v něm ale i psychologický aspekt věci, protože dobře padnoucí a kvalitní kousky mají potenciál dodat sebevědomí a komfort, což se odráží i v tom, jak se člověk cítí a jak komunikuje.

Na závěr mi popište váš go-to outfit.

Můj základ pro 90 procent go-to outfitů jsou sukně nebo šaty, protože je obecně vnímám jako elegantní, ženské, ale zároveň komfortní a snadno kombinovatelné.

Nejčastěji tak mám na sobě sukni doplněnou o přiléhavý svetr, top nebo halenku. Podle sezóny. Přes to většinou přehodím sako nebo lehký kabát, buď oversized pro strukturu, nebo klasický trench pro nadčasovost. Outfit ráda kombinuju s minimalistickou kabelkou a hodně decentními šperky, na které jsem extrémně vybíravá. Celkově mám ráda styl, který je promyšlený, ale zároveň snadno poskládatelný.