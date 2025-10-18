Prohlížeče už dělají práci za vás. Ty s umělou inteligencí umí plánovat, objednávat i nakupovat
Třicet let jsme klikali a hledali. Teď se karta obrací. Internetové prohlížeče s umělou inteligencí chápou, co chceme, a sami dle toho jednají.
Internet už zažil dvě velké prohlížečové války. Ta první se odehrála v devadesátých letech, kdy Netscape Navigator soupeřil s Internet Explorerem od Microsoftu o to, kdo se stane bránou do nového digitálního světa. Druhá vlna přišla o deset let později. Mozilla Firefox přinesl svobodu a otevřenost, Google Chrome rychlost a jednoduchost. V ten moment se zdálo, že Chrome ovládne internet natrvalo. Jenže…
Faktem je, že během pár let Chrome všechny převálcoval. Dnes ovládá přes 60 % trhu, Safari kolem 15 % a zbytek si dělí Edge, Firefox, Opera a několik dalších menších prohlížečů. Nicméně nic není nastálo a vypadá to, že stejně to bude i s prohlížeči.
Dle odborníků se otevírá třetí éra, ve které už nejde o to, kdo zobrazí či najde stránku nejrychleji, ale o to, kdo dokáže pochopit, co na ní chcete udělat. „Po třiceti letech, kdy jsme prohlížeče používali k navigaci, přichází éra delegování,“ řekl pro web Fortune trefně George Chalhoub, univerzitní profesor zabývající se právě progresem internetu.
Teorie zní jasně, ale jak to vypadá v praxi?
Perplexity Comet: první prohlížeč, který opravdu pracuje
Perplexity AI založil v roce 2022 Aravind Srinivas, někdejší vývojář OpenAI a výzkumník z univerzity Berkeley. Jeho cílem bylo vytvořit vyhledávač, který nevrací odkazy, ale odpovědi se zdroji, tedy jakousi kombinaci ChatGPT a Wikipedie. Už o dva roky později přilákala firma investice od Jeffa Bezose, zakladatele Amazonu, a investičního fondu Andreessen Horowitz a začala budovat vlastní infrastrukturu pro vyhledávání, která se měla stát přímou konkurencí Googlu.
Letos na jaře přišlo Perplexity s produktem, který mění způsob, jakým s internetem pracujeme. Jmenuje se Comet a na rozdíl od běžných prohlížečů, které jen zobrazují stránky, dokáže na webu opravdu jednat.
How you prompt Comet matters more than you think.
Here’s my prompt engineering guide to getting the best results from Comet: pic.twitter.com/46jGLQnA2p
— Cameron Stow (@camerontstow) August 21, 2025
Zatímco jiné prohlížeče mají umělou inteligenci jen jako pomocníka v postranním panelu, Comet ji má přímo uvnitř sebe. Umí se chovat jako člověk, který pro vás sedí u počítače: čte, chápe, kliká, vyplňuje formuláře a reaguje podle situace.
Když mu řeknete, že chcete objednat pizzu, otevře rozvozové weby, vybere restauraci, přidá pizzu do košíku, zkontroluje cenu i adresu a vše připraví až k platbě. Pokud mu zadáte, aby našel hotel v Londýně do sedmi tisíc a připravil rezervaci, projde rezervační portály, porovná nabídky a předloží vám hotový návrh. Prošel také zkouškou z běžného života. Zkusili jsme mu zadat jednoduchý úkol: mám chuť na burger, ale chci si jej udělat sám. Dej mi návod a nachystej mi u rozvážkové služby košík s potřebnými surovinami. Za pár desítek vteřin bylo hotovo.
Na pracovní úrovni zvládne projít e-maily, sepsat z nich souhrn, připravit odpovědi nebo naplánovat schůzku. Může také uklízet spam, doplňovat data do tabulek nebo vytvářet objednávky v e-shopech. A všechny tyto rutiny si pamatuje. Stačí je pak spouštět jedním příkazem.
Na rozdíl od běžných asistentů ale všechno dělá přímo v prohlížeči, takže vidíte, co se děje. Žádná magie na pozadí, všechno probíhá před vámi. Záměr je jasný, a sice vytvořit nástroj, který nejen radí, ale skutečně pracuje místo vás. A to se mu daří.
Ostatní dohánějí: Gemini, Copilot a Neon
Google, Microsoft i Opera se do nové éry prohlížečů už také zapojily, ale každý po svém a spíše opatrně.
Google přidal do svého Chromu umělou inteligenci Gemini, která umí číst webové stránky a pomáhá je lépe pochopit. Dokáže shrnout dlouhý článek, vysvětlit složitý text nebo napsat krátkou odpověď na otázku, kterou byste jinak hledali ručně. Na rozdíl od Cometu ale Gemini zatím nic neudělá za vás. Nekliká, neobjednává, ani nevyřizuje úkoly. Zůstává spíš v roli chytrého průvodce.
Microsoft zase přenesl svůj systém Copilot z Windows přímo do prohlížeče Edge. Nový režim Vision umí číst weby, shrnout více otevřených záložek, odpovídat hlasem a pomáhat s texty. Je to skvělý nástroj pro čtení, studium nebo přípravu dokumentů, ale pořád jde spíš o komentátora než operátora.
A Opera testuje budoucnost ve svém projektu Neon. Ten přináší první pokusy s tím, aby prohlížeč zvládl provádět jednoduché akce a ukládat pracovní postupy, které si pak můžete spouštět na jedno kliknutí. Zatím jde o experimentální prostředí, kde si firma zkouší nové nápady, které možná časem přenese i do hlavního prohlížeče Opera One.