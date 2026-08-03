Kopírováním nápadů jiných lze vydělat miliardy, dnes je to extra snadné. Jak tedy uspět a jak se bránit?
Kopírovat může každý každého a myslete na to, že samotný nápad nestačí. Klíčové je umění dostat své nápady k zákazníkovi.
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V byznysu nejde o nic nového. Zejména nápadem na službu, ale do určité míry i ideou na produkt se může inspirovat (a tak je často okopírovat) doslova kdokoliv. Někdy se takovým tvůrcům podaří náramně zbohatnout. Pro příklady ani nemusíme chodit daleko.
Jeden z nejúspěšnějších českých founderů Tomáš Čupr se ani netají tím, že při založení Slevomatu se inspiroval ve Velké Británii, globálně originální službou nebylo ani Dáme Jídlo či Rohlík. Jenže nechat se inspirovat nějakým nápadem na úspěch pochopitelně vůbec nestačí.
O to víc v dnešním světě, kdy je díky AI a vibe codingu možné postavit si téměř jakýkoliv běžný web, nástroj či službu za pár hodin či dnů. To pochopitelně vede k obřímu boomu vydávání nových aplikací – jak ukazují i data citovaná deníkem Financial Times, v průběhu posledních pár let se jejich počet téměř zdvojnásobil. Jenže téměř nikdo je nevyužívá.
Jak například trefně poznamenal Tobias Schlottke, technologický ředitel miliardového holdingu SaaS Group, umělá inteligence kopíruje všechno už ve svém výchozím nastavení: „Zadejte jí ‚Strava pro golf‘ a ona vám vyplodí něco, co vypadá jako každý produkt, jaký kdy byl vytvořen, aniž byste jí řekli, aby něco kopírovala.“
- Problémem současných tvůrců tak může být právě to, že se nezaměřují na to podstatné. „Klonují produkty, u nichž neexistuje žádná prokázaná poptávka a které nemají žádnou distribuční síť,“ pokračuje Schlottke.
- Podobné produkty a ideje vidím často v praxi i já jakožto startupový novinář CzechCrunche.
Co je základem úspěchu? Inspirujte se například Čuprem. Dívejte se na to, kde už existuje reálný product-market fit. A myslete na to, že samotný nápad nestačí. Kopírovat může každý každého.
„Dnes je extrémně jednoduché software vytvářet, a tím pádem se dá všechno kopírovat,“ řekl mi Jiří Diblík, jenž se vývojem aplikací pro běžné spotřebitele živí už několik let, kdy kromě jiného za miliony dolarů prodal i VOS.Health. Teď staví vlastní studio TBA, v němž i díky AI tvoří aplikace jako na běžícím pásu, a jednu z nich prodal za milion dolarů pár měsíců po spuštění.
- Klíčová je v dnešní době podle Diblíka distribuce, tedy umění dostat své nápady ke koncovému zákazníkovi.
- „Já trávím většinu času v optimalizování produktu, v reklamních účtech a vymýšlení efektivní distribuce. To je pro mě vlastně největší výzva. A to by si měli uvědomit i ostatní zakladatelé,“ radí Diblík.
- Paradoxně právě AI, která dramaticky zlevnila vývoj softwaru, zároveň výrazně zdražila jeho distribuci. Trh totiž zaplavují tisíce nových produktů, často jen jako kopie těch úspěšných, a největší konkurenční výhodou už tak není samotný vývoj, ale schopnost získat pozornost uživatelů.
Jak se pak bránit z pohledu samotných tvůrců aplikací či produktů, abyste si udrželi náskok před konkurencí a nenechali se lehce okopírovat? To pro Lupu popsal Tomáš Pačinda z Kaya VC, jenž jako jednu z cest označil síťové efekty: „Něco, co s každým novým zákazníkem zvyšuje hodnotu služby i pro ostatní uživatele a co konkurence nemůže jednoduše okopírovat jen tím, že naprogramuje podobný produkt.“
- Příkladem jsou data, komunita uživatelů, tržiště propojující více stran nebo hluboké napojení na další systémy.
- „V tom případě může přijít někdo nový a produkt rychle postavit, ale nemůže tohle vše ze dne na den ukrást. Nebo startupy mohou mít unikátní a těžko replikovatelnou distribuci. Případně tu fyzickou AI – tedy skutečné napojení na fyzický svět. To nejde zreplikovat ze dne na den a každopádně by to stálo hodně peněz.“
To nejdůležitější z července
🦄 Bylo nám jasné, že nepřežijeme, přiznává. Teď miliardový jednorožec Productboard vše sází na umělou inteligenci. Jeho spoluzakladatel Daniel Hejl v rozhovoru otevřeně mluví o svém sabatiklu, návratu do firmy a nastolené AI transformaci.
💸 Češi postavili AI, která točí miliardy na burze. „Dokud vydělává, neřešíme, jak se rozhoduje,“ říká v podcastu Money Maker zakladatel startupu EquiLibre Martin Schmid. Zatím je možná nenápadný, ale po nedávné investici stoupla jeho valuace na půl miliardy dolarů, čímž se zařadil mezi největší české startupové naděje.
🔥 Po prodeji firmy odmítl nabídku v korporátu (vesting), protože díky AI vydělá víc peněz. Jiří Diblík předčasně ukončil vesting v miliardové americké firmě, které prodal svůj startup VOS.Health, a opět buduje vlastní projekty, v nichž místo na lidi spoléhá na AI agenty. Jeden z nich po pár měsících prodal za milion dolarů.
📉 Prožívá rekordní období, i tak ve velkém propouští. Nejhodnotnější český startup Mews kvůli umělé inteligenci snižuje stavy o patnáct procent, tedy o zhruba 200 lidí. „Chtěli jsme jednat nyní, než se prostředí kolem nás nezvratně změní,“ říká zakladatel Richard Valtr.
🔐 Chytrý zámek vykrvácel a teď končí. Marku Valovi kdysi ukradli lyže, tak rozběhl startup Pealock, aby podobným krádežím předcházel pomocí inteligentního zařízení. Aktuálně přiznává, že jeho firmě uškodila kombinace slabého zájmu investorů o hardware, nepovedené expanze i nízkých marží.
🚀 Po investici čekali raketu, místo toho se ale hledali. „Honili jsme trh, co nás nepotřeboval,“ přiznává Matěj Ballo ze startupu Yedem, který firmám pomáhá řešit parkování. Od investorů nabral 13 milionů korun s jasnou vizí, pak ale rok a půl stagnoval. Poučen z nezdarů už dnes rychle roste.
🤖 Agenti k placení nepotřebují souhlas člověka. Český startup Apify jako jeden z prvních prodává robotickým zákazníkům. Staví na tom, že AI získává schopnost samostatně nakupovat a platit za služby, které potřebuje ke splnění svých úkolů. Lidem novinka ulehčí práci, má ovšem svá rizika.
💡 Firmy se musí smrsknout a okleštit od lidí, kteří nemají správné AI nastavení, říká Tomáš Pačinda z českého fondu Kaya VC. Nástroje umělé inteligence umožňují jednoduché produkty vytvořit za pár hodin, ale také kladou zásadní požadavky na to, kdo nyní ve startupech může být.
🇨🇿 O krok blíže Západu. Orbit Capital otevírá svůj druhý fond na dluhové financování startupů, má v něm 2,6 miliardy korun a přilákal i penzijní fondy z Česka a Polska. Zdejší penzijní fond poprvé sází peníze na úvěry pro startupy.
🏁 Cílová rovinka. Členové vlády se setkali s inovačním sektorem v rámci startupové tripartity. Prioritou je co nejrychlejší schválení startupového zákona, který míří do cílové rovinky a investorům má zatraktivnit sázku na riziko.
Kam se přihlásit
Středoevropský startupový ekosystém dospívá, naráží však na nedostatek kapitálu a další bariéry. Ty odhalí konference Engaged Investments, která se koná 21. a 22. října v pražském Národním domě na Vinohradech. Očekává přes 250 venture investorů a 150 founderů včetně desítek spíkrů a více než deseti side eventů. S kódem CCNL20 máte slevu 20 procent na vstupenku.
25 tisíc měsíčně pro rozjezd podnikání. JIC do 16. srpna přijímá přihlášky do programu Founder stipendium. Hledá mladé lidi s nápadem, kteří v posledních dvou letech dokončili školu a chtějí se do toho pustit naplno. Poskytuje čas, peníze i know-how, celkem je možné kromě mentoringu, přístupu do komunity či coworku získat až 150 tisíc korun.
Červencové dealy českých zakladatelů
Startup (obor): suma | kolo | investoři
EquiLibre (trading): nespecifikovaná, ale s valuací přes 500 milionů dolarů (10,6 miliardy korun) | Series A | Creandum
Wultra (kyberbezpečnost): 6,8 milionu eur (164 milionů korun) | Series A | Seventure Partners, Ariadnex, J&T Ventures, Elevator Ventures
Carebot (healthtech): 1,5 milionu eur (36 milionů korun) | nespecifikované | Garage Angels, Electron Capital Partners, JIC Ventures, Gain Ventures, Eva Janečková
HTG Medical (healthtech): 450 tisíc eur (11 milionů korun) | rozšíření pre-seed kola | Garage Angels, Electron Capital Partners a JIC Ventures
Plexo (platby): stovky tisíc eur | pre-seed | Depo Ventures, Arne Brutschy
Vše o startupových investicích
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Zahraniční červencové dealy českých VC
Čeští investoři: startup (obor) | země | suma
Look AI Ventures: Lucida AI (výuka jazyků) | Velká Británie | 7 milionů dolarů (přes 150 milionů korun)
Look AI Ventures: Sodex Innovations (stavebnictví) | Rakousko | 4 miliony eur (97 milionů korun)
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