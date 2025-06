Proměna Pragovky odstartovala opravou tovární budovy za miliardu. V budoucnu za ní vyroste nová čtvrť

Uložit 0

Někdejší továrna v dnešních Vysočanech sloužila po svém vzniku ministerstvu pošt a telegrafů. Současní investoři ji před deseti lety našli v mimořádně zanedbaném a poškozeném stavu. Spolu s ní navíc koupili i rozsáhlé pozemky, na kterých plánují vystavět celou novou čtvrť. První vlaštovkou je částečně opravená historická budova, která je prodchnutá uměním i jídlem.

Pragovka patří k dosud největším projektům developerské společnosti Mount Capital v Praze, byť ta zde dlouhodobě rozvíjí i další nemovitosti. Patří jí například luxusní hotel The Grand Mark v historickém centru Prahy, který se nachází v památkově chráněné budově ze sedmnáctého století, multifunkční budova Hybernská Centrum či administrativní prostory na Revoluční 8.

Zdaleka největší plány má ale developerská společnost právě s Pragovkou, která má za sebou bohatou historii. Ministerstvu pošt a telegrafů nesloužila příliš dlouho, se začátkem druhé světové války byla budova přestavěna a rozšířena pro potřeby zbrojní výroby. Pocházely odtud třeba letadla Junkers.

Průmyslový park pak dále využívala i komunistická vláda, která sem z Harfy přesunula výrobu automobilů Praha. Komponenty této značky se tady připravovaly až do roku 1989. Po revoluci sloužil areál různým účelům a stejně jako mnohé další v Česku postupně zel prázdnotou, která ubírala na funkčním stavu nemovitosti.

Mount Capital si k projektu přizval ateliér Pavla Hniličky, který načrtl urbanismus budoucí nové čtvrti. Ještě před ní se ale investor pustil do konverze původních budov, k čemuž povolal studio nejpovolanější. Historickou budovu začali revitalizovat TaK Architects Marka Tichého, kteří právě dokončili úspěšnou rekonstrukci někdejšího hotelu Intercontinental, jenž se otevřel jako Fairmont, nebo rekonstrukci budovy Elektrických podniků v pražské Bubenské 1.

Upravovaná budova v Pragovce nese označení E. „Jedná se o meziválečnou architekturu, kterou máme, myslím, mimořádně dobře načtenou. Poprvé jsme ale byli u obnovy a konverze stavby, která neměla výrazného autora, jednalo se o účelovou stavbu mimořádně velkého měřítka. Všechny původní stavební detaily i vlastní povaha architektury jsou tomu podřízeny. Jednoduché technicky i výtvarně, subtilní, opakovatelné,“ líčí pro CzechCrunch architekt Tichý.

Obrat přinesla až změna vlastníka a snaha navázat na historii.

Podstatná tak na budově E byla práce s materiálem a barvou. Řešily se hodně omítky, které podle architekta naznačují stavební vývoj, pracovalo se s betonem a cementovými směsmi a stejně tak na kovu ve výplních. Zároveň bylo potřeba odstranit nánosy doby, zejména válečnou nástavbu a důsledky socialistického hospodaření. „Nahodilé, často amatérské stavební úpravy, mnoho bourání, vestaveb a účelových zásahů,“ popisuje je Tichý a dodává: „O mnoho lepší to nebylo ani po revoluci, obrat přinesla až změna vlastníka a snaha navázat na historii, tedy nebourat s cílem výstavby nového developerského bydlení.“

Hotová je nyní budova E ze dvou třetin. Podle investora byla rekonstrukce záměrně rozdělená na dvě etapy. Mount Capital sem totiž už před lety pustil různé umělecké ateliéry, které tu našly prostor pro tvorbu, a galerie. Dvě etapy umožnily zachovat jejich nepřetržitý provoz, nyní se nastěhovaly do zrekonstruované části. „Nově zrekonstruované prostory jsou postupně obsazovány nájemci. V přízemí se nachází galerie, eventové prostory a gastronomická zařízení. Vyšší patra jsou pak určena pro ateliéry a kancelářské budovy,“ popisuje mluvčí společnosti Mount Capital Tashi Erml. Ostatně kancelář tu našel sám investor.

Součástí práce ateliéru bylo rovněž vytvoření strategie pro nové prostory. Ty rozdělil na volnočasové, které jsou většinou orientované směrem do parteru, kulturní, kam patří i staronová artzóna, a pak volně pronajímatelné. „Všem je společná komunikační kostra založená na restaurovaných jádrech z doby vzniku. Tam se propojuje řemeslo první republiky a soudobé řešení vstupních partií,“ vyjmenovává Tichý s tím, že jeho kancelář pak řešila také prostor pro eventy v přízemí a centrální halu s kavárnou, které mají být srdcem celé rozlehlé stavby.

Proměnil se také veřejný prostor v okolí budovy, což přineslo podle architekta jisté komplikace kvůli rozlehlým nákladovým rampám po obvodu všech křídel. To se ale podařilo vyřešit mimo jiné díky postupnému zdvihání terénu na úroveň zvýšeného přízemí. Architekti umístili do exteriéru také hodně zeleně a rovněž umění, které je pro Pragovku posledních pár let typické.

Foto: Mount Capital Zrekonstruovaná budova E v Pragovce

Další část budovy E by měla být dokončená v roce 2026. Celá budova E pak bude investicí, která přesáhne miliardu korun. „Odráží to dlouhodobou vizi vytvoření moderního, multifunkčního prostoru, který bude sloužit jak umění a kultuře, tak podnikání i komunitnímu životu v rámci nové čtvrti,“ uvádí Erml. Společnost počítá se zachováním i dalších původních staveb, zejména těch s největší historickou hodnotou. Stejně jako budova E je památkově chráněný také zdejší komín, který byl dřív ve skutečnosti komínovým vodojemem, jenž ze studny zásoboval celý areál.

TaK Architects pracují rovněž na záchraně haly číslo 19, která má velký oblý strop a unikátní střešní okna. „Na velkou rekonstrukci ještě čeká, ale dnes už víme, že by se jí měla dočkat bez velké újmy. Z toho mám velkou radost,“ říká Tichý. Budova už byla částečně revitalizovaná, prostor vyčištěný a došlo i k izolaci stropů a instalaci nových oken. „Účel pro tuto budovu se ještě hledá,“ dodává Erml s tím, že to platí i pro další historické objekty.

Mount Capital v mezičase vyřizuje všechny potřebné věci pro přípravu celé nové čtvrti. Ta má do místa přinést mix funkcí. Dominantní bude bydlení, investor přitom počítá jak s vlastnickým, tak i nájemním. Budou tu také obchodní a komerční prostory, školy a školky. Počítá se rovněž s vybudováním městské urbanistické struktury, a tak tu vznikne náměstí, sportoviště nebo velký, několikahektarový městský park. „Zelené plochy by měly tvořit až čtvrtinu celého území budoucí čtvrti. V rámci postupného budování bude nadále hrát důležitou roli i umění. Cílem je, aby Pragovka byla inspirativním a kreativním místem pro všechny obory a typy služeb,“ dodává Erml.

Kromě ateliéru Pavla Hniličky a TaK Architects se na rozvoji území podílí také Schindler Seko Architekti. Počítá se s tím, že na jednotlivé projekty se pak vypíší architektonické soutěže. Výstavba na místě potrvá podle investora dalších deset let. Konkrétní výši investice nechce Mount Capital předvídat, dosáhne ale několika miliard.