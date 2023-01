Proti rodině nejlepšího boxera. Bývalý youtuber Jake Paul vyzve bratra slavného Tysona Furyho

Na jedné straně třiadvacetiletý hezoun, který se narodil do jedné z nejznámějších boxerských rodin na světě. Na straně druhé bývalý youtuber, který ještě před pár lety neměl s profesionálním boxem vůbec žádné zkušenosti. Teď proti sobě budou stát v ringu. Tommy Fury, bratr mistra světa v těžké váze Tysona Furyho, se před zraky celého světa utká s kontroverzemi obestřeným, ale úspěšným Jakem Paulem. Ve hře budou miliony dolarů i jméno dynastie.

Ještě před čtyřmi lety byl Jake Paul velmi sledovaným videotvůrcem. Útokem bral hlavně YouTube, kam dával obsah, který neměl daleko od toho, aby byl za hranou zákona. Nebo minimálně společenských norem. Pak se stal profesionálním boxerem a do ringu nalákal i známé tváře ze světa bojových umění – například bývalého šampiona organizace UFC Tyrona Woodleyho nebo legendu na scéně MMA Andersona Silvu. Všechny porazil.

Ačkoliv Paul vzešel z takzvaného influencer boxingu, v rámci kterého mezi sebou bojují celebrity dnešního internetového světa, postupem let se začal dostávat pod kůži i známým boxerům. Ostatně jeho potyčka s Floydem Mayweatherem, jedním z nejlepších boxerů všech dob, možná jednou vstoupí do bizarních dějin boxu. Nikdy se ovšem dosud v ringu nesetkal s profíkem, což se nyní – po dvou selhaných pokusech – má stát skutečností.

Paul na svém Instagramu oznámil, že se 26. února utká s neporaženým Tommym Furym, bratrem legendárního britského boxera Tysona Furyho. O domluvení tohoto zápasu se obě strany snažily už dvakrát, pokaždé to ale ztroskotalo na organizačních záležitostech. Teď ale vše nasvědčuje tomu, že se klání uskuteční – oba se svými týmy odletí do saúdskoarabského Rijádu, kde svůj více či méně seriózní spor budou moci ukončit.

Tommy has no excuses now…Baby’s born. Money’s massive. Immigration no issue.

Tyson promises he & Papa will make Tommy retire from boxing & change his last name if he can’t beat the YouTuber.

Tmw I’m coming to London to look at all 3 Fury’s in the eye & shake on that promise. pic.twitter.com/hMBFCabMoS

— Jake Paul (@jakepaul) January 27, 2023