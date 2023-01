První startup od něj koupil Facebook, ale zavřel ho. Teď programátor prodal skoro stejný Discordu

Den před začátkem české prezidentské volby, o jejíž existenci nepochybně neměl ani tušení, se třiatřicetiletý Nikita Bier rozmáchl na Twitteru. V rozsáhlém vláknu tam popsal své více než desetileté zkušenosti s budováním mobilních aplikací. Že prý trochu rekapituluje, protože se chce posunout dál. Dalo se tušit, že něco chystá. Teď je jasné, o co půjde. Svou sociální síť Gas, kterou si oblíbili američtí teenageři, prodal Discordu. Před šesti lety se mu přitom podařilo něco hodně podobného, jen byl kupujícím Facebook.

Gas je na světě doslova pár měsíců, premiéru měla aplikace loni v létě. A celkem rychle se z ní stal hit, přestože není k dispozici ani ve všech státech USA, natož v Evropě. Její princip je velmi prostý: slouží k pochvale a lichocení na středních školách. Uživatelé dostávají otázky typu „Kdo je dneska nejlépe učesaný“ a pak anonymně označí některého ze svých spolužáků.

Během podzimu se ve Spojených státech kolem Gas strhla taková mánie, že v online obchodě App Store přeskočila v počtech stažení i populární TikTok a BeReal. Aktuálně ji má v telefonech přes pět milionů amerických pubescentů, více než milion ji používá denně. Jak to s ní bude dál, je ale otázka, protože nově patří pod Discord, populární chatovací sociální síť, která má po celém světě přes 150 milionů aktivních uživatelů a která se z gamingových komunit postupně snaží prorazit do širšího mainstreamu.

Možná proto se zakladateli Discordu Jasonu Citronovi líbil Gas, protože mu dovolí nahlédnout zase k jiným uživatelům. „Aplikace bude nadále pokračovat pod svým jménem. Tým Gas přejde pod Discord,“ oznámila Citronova společnost. Ovšem totéž bylo lze slyšet v roce 2017 – a jak to dopadlo…

Foto: Gas / CzechCrunch Mobilní aplikace Gas

Pro zakladatele Gas Nikitu Biera nejde o první takový úspěch. Už v roce 2017 vypustil v podstatě totožnou aplikaci TBH, která také vzbudila velký zájem mezi americkou mládeží a za pouhé tři měsíce od její premiéry ji pohltil Facebook (tehdy se tak ještě dnešní Meta jmenovala). Bier sice inkasoval 100 milionů dolarů a stal se na další čtyři roky manažerem internetového kolosu, jenže jeho byznysové dítko se nedožilo ani prvních narozenin – v roce 2018 Facebook službu TBH zavřel s argumentem, že zájem o ni zmizel.

„Před pěti lety jsem prodal firmu největší světové uživatelské aplikaci. Dnes jsem prodal svou firmu příští největší uživatelské aplikaci,“ napsal ve středu na Twitter Nikita Bier, když potvrdil, že Gas je nově součástí Discordu. Jaké budou jeho další kroky, je otázka, starší tweet uvedený v úvodu článku ale naznačil, že se bude chtít aspoň na čas z technologického světa Silicon Valley stáhnout.

V něm je ovšem známý nejen jako zakladatel dravých a extrémně rychle se prosazujících sociálních sítí a aplikací, ale také jako investor. Peníze na rozjezd dal třeba zakladatelům další takové, ve Spojených státech hodně diskutované sociální sítě Locket.

Pár otazníků nyní ale stojí i před Discordem, který na sebe hodně upozornil v covidových časech, kdy se mu podařilo skutečně vykouknout ven z gamingového prostředí. Nějakou dobu se spekulovalo, že jej koupí Microsoft při valuaci přes deset miliard dolarů, z toho ale nakonec sešlo. Nyní Citron a spol. budují Discord jako samostatnou firmu, jež by mohla časem zamířit na burzu.

S Bierem každopádně Citrona pojí to, že podobně jako on má za sebou víc úspěšných podniků. Před Discordem totiž založil jinou herní sociální síť OpenFeit, kterou prodal za více než 100 milionů dolarů. A Discord vymyslel s kolegy více méně náhodou, když stavěli novou hru a v jejím rámci si pro sebe naprogramovali komunikační videonástroj, který se jim tolik osvědčil, že všechno ostatní zahodili a začali ho budovat jako úplně nový byznys. Zjevně to byl tehdy v roce 2014 dobrý odhad…