Pustili byste si do ložnice cizího člověka s kamerou? Startup nabízí úklid zdarma výměnou za natočení bytu
Nahrávky domácích prací mají pro technologické firmy obrovskou hodnotu. Aplikace už lidem za videa každodenní rutiny vyplatila více než 100 milionů.
Zavolat si domů profesionální úklid a nezaplatit za něj ani korunu zní jako velké ulehčení života. Německý startup MicroAGI přesně tohle začal v New Yorku prostřednictvím své služby Shift nabízet. Má to ovšem jednu zásadní podmínku, uklízeč dorazí s kamerou na hlavě. Běžné drhnutí toalety, skládání prádla nebo rovnání věcí v lednici se totiž pro tvůrce umělé inteligence stává komoditou, která má obrovskou cenu. Záběry z cizích kuchyní jsou přesně tím palivem, které má brzy naučit humanoidní roboty uklízet za nás.
Jak to v praxi funguje? Člověk v čisté bílé uniformě přijde, umyje okna, vysaje, utře prach. Prostě co potřebujete. A celou dobu má na hlavě kameru, která šichtu nahrává z pohledu první osoby. Právě natočený materiál je tou skutečnou měnou, kterou zákazník platí. „Vy získáte dokonale čistý byt. My získáme tréninková data. Vyhrávají všichni,“ shrnuje fungování služby na svém webu sama firma.
První vlna robotů se úspěšně zabydlela v továrnách, skladech a logistických centrech. Jenže to jsou přesně nalajnovaná a strukturou předvídatelná prostředí. Domácnost je naproti tomu chaos. Aby se stroje naučily v tomto neustále se měnícím prostředí orientovat, potřebují velké množství dat. Samotný německý startup MicroAGI ale žádné roboty nevyrábí. Hlavní misí firmy je vývoj tzv. vtělené umělé inteligence, kterou představuje právě i aplikace Shift. Vyvíjejí softwarové mozky a modely strojového učení, které dodají fyzickým strojům inteligenci k samostatnému pohybu a uvažování v reálném světě.
Pokud byste se přitom styděli pozvat si cizího člověka s kamerou do vyloženě zaneřáděného bytu, startup vás vyvede z omylu. Čím horší a špinavější prostředí uklízečům připravíte, tím lépe. Pro trénink algoritmů jsou totiž komplikované podmínky o to užitečnější. Limit je tu jen jeden, pokud se pracovník na nějaký konkrétní úkol necítí, může ho zkrátka odmítnout.
Celý model pochopitelně naráží na jeden obrovský problém, a tím je soukromí. Nechat si do bytu napochodovat cizího člověka, který natáčí vaše pohozené doklady na stole, rodinné fotky nebo odemčený počítač, chce notnou dávku odvahy. MicroAGI se proto dušuje, že bezpečí dat je absolutní prioritou.
Přímo v kamerách běží modely, které se ještě před odesláním videa na firemní cloud postarají o rozmazání všech obličejů, jmen, průkazů nebo obrazovek. Otazník ale dál visí nad tím, jestli jde zpětně požádat o vymazání vašeho bytu z robotických databází, o čemž podmínky služby prozatím mlčí.
Onen bezplatný úklid je do jisté míry chytrá marketingová akce. Časově omezená akce, která se má mimochodem brzy rozšířit také do San Francisca a následně i do Evropy (do Londýna, Curychu a Mnichova), má hlavně přitáhnout pozornost ke sběru dat ve velkém.
Platforma přes svou aplikaci verbuje běžné lidi ve Spojených státech, aby si doma nasadili kameru a nahrávali, jak dělají svou každodenní rutinu. Odměna je nastavená na dvacet dolarů (zhruba 415 korun) na hodinu, ke kterým se dají připočíst i různé bonusy.
Generální manažer pro americký trh Harry Kilberg potvrdil, že takto firma už dnes platí desítkám tisíc lidí v patnácti zemích světa. A že jde o byznys s obrovskou poptávkou, dokazují i samotná čísla. Jen za první kvartál letošního roku vyplatil startup zhruba deseti tisícovkám těchto operátorů přes pět milionů dolarů, v přepočtu přes 104 milionů korun.