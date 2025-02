Původně chtěli ulevit přetíženým recepčním. Teď se jejich chytré boxy dostaly i do Londýna nebo USA

Každá skříňka vyjde na jedno euro měsíčně. „Větší firmy stojí problémy s výměnou zámků a zapomínáním klíčů klidně stovky tisíc ročně. Naše elektronické řešení je tak vyjde mnohem levněji,“ tvrdí Holubář. Věří proto, že se chytrá úložiště můžou brzy stát běžnou součástí kancelářských budov – stejně jako výtahy nebo recepce.

Blocks kromě Kiwi a Raiffeisenbank zaujal i třeba Deloitte, UniCredit Bank, Skansku, O2, T-Mobile nebo Pilulku, která do startupu v roce 2021 dokonce investovala. „Momentálně uvažujeme o tom, že přibereme dalšího strategického parťáka. Chceme urychlit náš růst,“ plánuje Holubář. Během covidových let rostl jeho startup o stovky procent ročně, v roce 2024 dosáhl meziročního růstu zákaznické základny o 70 procent. „Teď jsme se navíc dostali do pěkné ziskovosti. A dál expandujeme.“

Kromě Česka a Slovenska už Blocks působí i v Německu, Polsku, Španělsku, USA nebo ve Spojeném království. „Ve Velké Británii máme nyní více než tisíc boxů v několika firmách z oblasti private equity a médií. Na jaře pak otevřeme showroom v londýnské čtvrti Clerkenwell, kde sídlí mnoho designérů a architektů,“ nastiňuje Holubář.

V Česku a na Slovensku obsluhuje startup kolem 13 tisíc schránek, které si můžou zákazníci přizpůsobovat – oblíbený je například parketový dřevěný obklad nebo materiál, který imituje nerez. „Takový box pak vypadá jako robot TARS z filmu Interstellar,“ směje se mladý startupista. Samotné boxy ale jeho firma nevyrábí, využívá k tomu externí společnosti. „My vyvíjíme technologii, nejsme truhláři. Ty boxy ale vznikají lokálně a s českým srdcem uvnitř,“ uzavírá Holubář.