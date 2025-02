Rekordní zápis, nebo konec spanilé jízdy? Chiefs jdou do Super Bowlu s Taylor Swift, ale skoro proti všem

Uložit 0

Ve Spojených státech se schyluje k jednomu z největších sportovních a kulturních svátků roku – Super Bowlu. Finále Národní fotbalové ligy (NFL) mezi Kansas City Chiefs a Philadelphia Eagles ovládne obrazovky v barech i domácnostech po celé zemi. Loni padl rekord ve sledovanosti, když utkání sledovalo přes 123 milionů Američanů. Super Bowl se tak beze sporu stává společenským fenoménem. Zvlášť v posledních měsících, kdy se do dění vložila Taylor Swift.

Letošní Super Bowl tak není zdaleka jen o americkém fotbalu jako takovém. Prsty v tom má opět právě i nejúspěšnější zpěvačka současnosti. Dokládají to i články, které místo sportovní stránky věci řeší, jestli po nedělním zápase požádá fotbalista Travis Kelce svou hvězdnou partnerku Taylor Swift o ruku. Když spolu v roce 2023 začínali chodit, bylo to pro NFL jako požehnání. Někteří měli monetizování vztahu za věc za hranou, ale spojení sportu a showbyznysu diváky jednoduše bavilo.

Vliv zpěvačky Swift na popularitu NFL je nepopiratelný. Zhruba rok stará data z doby, kdy skončila sezona, během níž spolu dvojice začala randit, ukazují, že Taylor Swift přivedla k NFL zcela nové publikum – především mladé ženy. Podle společnosti Apex Marketing Group zvýšila její přítomnost hodnotu značky Chiefs, za které její partner hraje, a vůbec celé ligy o neuvěřitelných 331,5 milionu dolarů (přes osm miliard korun).

Zároveň se zvýšila sledovanost ligy, zejména pak mezi ženami, kde nárůst činil devět procent oproti předchozímu ročníku. Mezi mladými dívkami ve věku 12 až 17 let dokonce dosáhla skokového růstu o 53 procent. To vedlo také k rozšíření nabídky merche.

Například sportovní komentátorka Erin Andrews uvedla na trh svou kolekci, která obsahovala také větrovku Chiefs. „Asi budu navždy vděčná za to, co Taylor pro mou značku udělala,“ cituje ji magazín People. Módní návrhářka Kristin Juszczyk zase zaznamenala výrazný nárůst zájmu o své výrobky poté, co Swift nosila její bundu vyrobenou z dresu Kelceho. Na Instagramu jí poté přibyl milion nových sledujících, uzavřela smlouvu s NFL a dostala zakázky od různých sportovních hvězd.

Příležitosti se chytila i samotná NFL. Uzavřela partnerství s Betches Media, digitální mediální společností zaměřenou na mileniálky a ženy z generace Z, aby tím zvýšila popularitu amerického fotbalu v ženském publiku. Postupně ale přišla i vlna kritiky.

Mnoho dlouholetých fanoušků NFL se nelibě dívá na to, jak liga využívá Swift jako marketingový tahák. Někteří si stěžují, že v oficiálních promo videích ligy dostává více prostoru než samotní hráči. Na sociálních sítích se objevily i posměšné komentáře, které ligu přejmenovaly na „Taylor Swift Football League“. Pravdou je, že situace někdy zašla až do těžko uvěřitelných mezí – třeba když se z fotbalistovy matky stala celebrita.

Foto: Wear by EA Sportovní komentátorka Erin Andrews má vlastní značku Wear by EA

Jeden příklad za všechny nabízí společnost Ziploc, výrobce uzavíratelných sáčků na potraviny. Kelceova matka s ní získala smlouvu poté, co byla spatřena, jak nese zbytky jídla v sáčku právě téhle značky. Kromě toho si zajistila televizní spot jako hlavní představitelka firmy, v němž se zasazuje proti plýtvání potravinami, a objevila se i ve dvou filmech.

Ne všechny fenomén Swift, který ligu v posledních letech ovládl, těší. Podle průzkumu společnosti Lending Tree 44 procent Američanů nesouhlasí s tím, jaký dopad zpěvačka na NFL má. A někteří dokonce tvrdí, že kvůli ní mají menší chuť fotbal sledovat.

Chiefs: Když láska přejde v nenávist

I přes to, jak na sebe Swift v rámci NFL strhla pozornost, hlavní i nadále zůstává samotný sport. A proto už v noci z neděle na pondělí miliony fanoušků zasednou k obrazovkám a budou sledovat zápas mezi Kansas City Chiefs a Philadelphia Eagles. Právě Chiefs byli ještě před pár lety miláčky NFL, týmem, který přinesl svěží vítr do ligy a vytvořil si širokou fanouškovskou základnu. Jenže jak už to ve sportu bývá, s úspěchem přichází i nenávist. Podobně jako kdysi New England Patriots nebo dynastie Warriors v NBA, Chiefs dnes čelí záplavě kritiky, konspiračních teorií a obvinění z protekce.

Internetem tak třeba koluje obrázek, který porovnává výzkum mezi fanoušky. Zatímco v roce 2019 fandila v souboji Chiefs a Patriots kromě několika států na severovýchodě celá Amerika prvním jmenovaným, letos bylo vše jinak. Když se Chiefs střetli v konferenčním finále, ze kterého vede cesta do Super Bowlu, s Buffalem, celá Amerika byla až na Missouri, kde Chiefs sídlí, sytě modrá v barvách Buffala.

Foto: Depositphotos Travis Kelce a Patrick Mahomes z Kansas City Chiefs

Proč? Prvním a nejzásadnějším faktorem je jejich neuvěřitelná dominance. Chiefs se pod vedením Andyho Reida a s Patrickem Mahomesem v čele stali nesmírně efektivním strojem na vítězství a hnací silou NFL. Kouč Reid, známý svou inovativní ofenzivou, dovedl tým k opakovaným úspěchům. A Mahomes, už teď jeden z nejlepších quarterbacků historie, ohromuje svou přesností, pohyblivostí a schopností rozhodovat klíčové momenty zápasů.

Za posledních šest let se Kansas City Chiefs pětkrát dostali do Super Bowlu a jsou na prahu historického „three-peatu“, tedy zisku tří pohárů za sebou. Taková úspěšnost vždy vyvolává vlnu frustrace u fanoušků ostatních týmů, kteří se cítí ochuzeni. A když se úspěch stane rutinou, přechází obdiv v otrávenost – právě v této fázi se nyní Chiefs nacházejí.

Taky je tu otázka kolem rozhodčích. Úspěšné týmy jsou často terčem konspiračních teorií o protekci ze strany ligy a ani Chiefs nejsou výjimkou. Naposledy přišel podobný spor po finále American Football Conference, jedné ze dvou konferencí NFL, kde se Kansas postavil proti Buffalo Bills. Na sociálních sítích se pak hromadně šířilo video se sestřihem několika sporných momentů.

Mezi nejdiskutovanější patřily opakované změny spotu míče, kdy komentátoři v přímém přenosu hlásili první down pro Buffalo, jen aby rozhodčí po krátké poradě posunuli míč zpět a označili ho za krátký. Pět takových případů v jednom zápase už stačilo na to, aby i neutrální fanoušci začali pochybovat. Statistiky sice ukazují, že Chiefs nejsou penalizováni méně než ostatní týmy, ale když se podobné situace opakují, podezření se šíří rychle – a jednou zažitý narativ se jen těžko mění.

Ať už Kansas City Chiefs v Super Bowlu zvítězí, nebo ne, jedno je jisté: bude se o tom mluvit všude po Spojených státech. A NFL na tom tak jako tak vydělá – ať už díky Mahomesovým touchdownům, nebo Taylor Swift na tribuně.