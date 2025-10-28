Reprezentovala Česko na běžkách, lákalo ji ale podnikání. A tak vyrábí spodní prádlo ze zkyslého mléka
Marie Rysulová založila ve dvaadvaceti letech značku Marylu. Od března vyrobila už stovky kusů prádla z mléka a chystá i látky z pomerančové kůry.
Její rodina pochází z podkrkonošské Jilemnice. Otec působí v hotelnictví, máma zase provozuje franšízu Intersportu. Odmala tak byla Marie Rysulová obklopená nejen snovou přírodou, ale také světem podnikání. Ve svých dvaadvaceti letech proto založila vlastní značku funkčního spodního prádla – a vyrábí ho ze zkyslého mléka. „Táta vždycky říkal, že všechno, co můžeš zpracovat, máš zpracovat. Ať už jde o jídlo nebo oblečení,“ říká pro CzechCrunch.
Podnikat začala už v osmnácti. V té době si s pomocí peněz od rodičů pořídila starou chalupu v Jizerských horách, kterou dodnes pronajímá. „Bylo to úplně náhodou. Sudetská rodina chtěla prodat dům, ale ne developerům. Tehdy jsem do Jizerek jezdila za částí rodiny, s majiteli domu jsem se půl roku seznamovala a nakonec ho prodali mně,“ popisuje Rysulová s úsměvem.
Ještě předtím, než se pustila do podnikání, trávila ale většinu času na běžkách. Od čtyř let totiž závodila a v juniorském věku se dostala až do české reprezentace. Sportovní dráhu se ale rozhodla v osmnácti letech ukončit. „Věděla jsem, že mě to baví, ale že nebudu sbírat medaile. Chtěla jsem zamířit do reálného života, něco budovat,“ říká.
A není se čemu divit – byznysové tendence v sobě Rysulová měla dlouho. Už ve třinácti letech měla zapsaný název Marylu ve skicáku jako svůj budoucí brand sportovního oblečení. Jen tehdy nevěděla, co přesně z toho bude. K samotné realizaci se dostala až o několik let později, během vysokoškolského studia ekonomie v Praze.
Tehdy začala navštěvovat startupové akce a poprvé otevřeně mluvit o tom, že chce vyrábět funkční oblečení z netradičních, udržitelných materiálů. „Měla jsem stud to říct nahlas. Ale když o něčem přemýšlíte každý den, nakonec se za tím stejně musíte vydat,“ vypráví.
Inspiraci k hlavnímu materiálu – mléčnému vláknu – objevila náhodou, když poslouchala podcast o cirkulární módě. Dozvěděla se, že existuje látka vyrobená z mléčného proteinu, který by se jinak vyhodil. „Šla jsem zrovna na zkoušku, ale jakmile jsem to slyšela, otočila jsem se na podpatku. Zkouška mi propadla a já šla hledat továrnu,“ vzpomíná.
Najít někoho, kdo vám uvěří, že chcete šít prádlo z mléka, když vám je dvacet, bylo náročnější než sehnat továrnu v Itálii.
Nakonec našla ideálního partnera v Itálii, kde firma vedená slovenskou majitelkou zpracovává odpadové mléko z potravinářského průmyslu – především z výroby sýrů – a přetváří ho na vlákna. Z nich vzniká příze, která se tkaním proměňuje v látku.
Mléčné vlákno má přitom delší historii, než by se mohlo zdát. Už ve 30. letech minulého století se používalo jako levnější náhrada za vlnu a hedvábí. Dnes je výsledná látka nejen měkká a prodyšná, ale i hypoalergenní a termoregulační. „Běžně nosíme na nejcitlivějších částech svých těl materiály z plastu nebo ropy, je to úplný nesmysl. Chci ukazovat, že první vrstva oblečení může být zdravá i funkční,“ říká Rysulová.
Nejtěžší částí její cesty bylo prý najít šicí dílnu, která by byla schopná prádlo vyrábět v Česku. „Najít někoho, kdo vám uvěří, že chcete šít prádlo z mléka, když vám je dvacet, bylo náročnější než sehnat továrnu v Itálii,“ popisuje. Nakonec ale uspěla a spolupracuje s dílnou v moravskoslezském Štramberku.
První kolekce Marylu tak vznikla teprve na jaře 2025 a značka na ní využila přes 450 litrů mléka, které by se jinak vylilo. Do výroby a vývoje Rysulová investovala kolem 700 tisíc korun, převážně z úspor z podnikání s chalupou. „Kdybych tu chalupu neměla, nikdy bych to nezvládla financovat,“ míní.
Marylu dnes nabízí dámské kalhotky, podprsenky a pánské boxerky, do budoucna chystá i trička a další základní vrstvy oblečení. Značka zatím prodala stovky kusů a do konce roku míří na tisícovku. Její zakladatelka odhaduje, že obrat za první necelý rok by mohl dosáhnout jednoho milionu korun. „Chci ho každý rok zvyšovat o sto procent. Ten produkt má inovativní potenciál a vidím v něm obrovský růst,“ vysvětluje sebevědomě.
Ačkoliv by ji samotnou značka už dnes dokázala uživit, peníze z Marylu si zatím nebere. Všechny výdělky vrací zpět do výroby, nových materiálů a vývoje. Aby měla stabilní příjem, dělá ještě externě marketing pro jiné firmy. Zároveň začíná na Technické univerzitě v Liberci studovat program nanotechnologií, který chce propojit s dalším vývojem materiálů.
Kromě mléčného proteinu už totiž značka připravuje další inovativní látky – například z pomerančové kůry, která obsahuje přírodní oleje podporující hydrataci pokožky, nebo cirkulární materiál z rybářských sítí ve spolupráci s českým startupem Nil Textile.
Do budoucna chce Rysulová rozvíjet značku nejen v Česku, ale i v zahraničí. Už teď plánuje expanzi do Německa a dalších evropských trhů, kde je podle ní větší poptávka po udržitelných a ověřených materiálech. „Na západních trzích lidé vnímají inovaci a odpovědnost úplně jinak. Koukají mnohem více po transparentnosti výroby a certifikátech, nestačí už jen napsat, že je něco z bavlny,“ říká a dodává: „Chci, aby Marylu byla evropská značka.“