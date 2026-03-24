Revolut v Česku dál roste. Má 1,3 milionu uživatelů, kteří s ním už zdaleka neplatí jen v zahraničí
Finančně-technologický obr má za sebou pátý ziskový rok v řadě a rekordní výsledky. Do roku 2027 chce mít globálně 100 milionů uživatelů.
Už dávno neplatí, že by byl Revolut jen „cestovní kartou“ s výhodnými kurzy. Dnes je z původem britské finančně-technologické společnosti plnohodnotná banka, která přebírá klienty tradičním domům. Za rok 2025 vykázala zisk před zdaněním ve výši dvou miliard eur, což je v aktuálním přepočtu přes 48 miliard korun. Jde o meziroční růst o 57 procent, přičemž Revolut pátý rok po sobě dosahuje čisté ziskovosti. Marže zisku před zdaněním dosáhla 38 procent, což je posun o tři procentní body výše. V Česku má aktuálně Revolut podle svého vyjádření 1,3 milionu uživatelů.
Celkové tržby Revolutu meziročně vzrostly o 46 procent na 5,3 miliardy eur (zhruba 130 miliard korun), předloni to byly 3,7 miliardy eur (90 miliard eur). Pro dlouhodobou udržitelnost i rozvoj celého byznysu je důležité, že hned jedenáct produktových linií Revolutu vygenerovalo tržby přesahující 2,8 miliardy korun. Dařilo se platbám kartou, devizovým operacím i úrokovým výnosům, které těžily z rostoucích klientských zůstatků. Ty se globálně vyšplhaly na 57,5 miliardy eur (zhruba 1,4 bilionu korun), což je meziroční nárůst o 66 procent.
V Česku si Revolut upevnil pozici lídra mezi fintechy. Počet tuzemských zákazníků se loni meziročně zvýšil o 34 procent, přičemž aktuálně firma podle vyjádření pro CzechCrunch registruje 1,3 milionu uživatelů. K tomuto údaji bez větších podrobností dodává, že průměrný počet měsíčně aktivních zákazníků vzrostl meziročně o 33 procent. Změnil se přitom i způsob, jakým Češi aplikaci používají. Už totiž nejde jen o občasnou směnu peněz na dovolenou, což byla kdysi hlavní propozice Revolutu.
Téměř dvě ze tří plateb kartou Revolut proběhly v tuzemsku. Češi si do aplikace navíc posílají stále více peněz, klientské zůstatky vzrostly o polovinu. Uživatelé v Česku také více platí i za nadstandardní služby. Počet zákazníků s placenými tarify vzrostl o 48 procent, přičemž největší skok zaznamenal nejdražší tarif Ultra, jehož obliba vyskočila o 80 procent. Stále více pak Češi také investují. Objem peněz na jejich spořicích účtech u Revolutu vzrostl o 52 procent a počet investorů se zvýšil o 41 procent.
„Rok 2025 byl dalším přelomovým rokem. Vybudovali jsme diverzifikovaný a odolný byznys, který je ziskový i při velkém objemu, a tím vytváří pevný základ pro naši další fázi růstu,“ říká Nik Storonsky, spoluzakladatel a generální ředitel Revolutu, který u toho zmínil i přerod firmy v globální banku.
V příštích pěti letech Revolut plánuje investovat 11,5 miliardy eur (přes 280 miliard korun) do inovací a mezinárodního růstu. Klíčovým milníkem je nedávné podání žádosti o bankovní licenci v USA a plné spuštění bankovních služeb ve Velké Británii, kde má firma 13 milionů zákazníků. Cílem je dosáhnout mety 100 milionů uživatelů do poloviny roku 2027, přičemž za poslední rok přidala 16 milionů lidí. Aktuálně má Revolut přes 68 milionů retailových zákazníků a 767 tisíc firemních klientů.