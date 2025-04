Režisér bondovky Skyfall natočí čtyři filmy o The Beatles. Teď prozradil, jaké hvězdné herce obsadil

Uložit 0

Před čtyřmi lety vyšel dosud nejambicióznější audiovizuální projekt na téma legendární britské kapely The Beatles: Get Back. Peter Jackson na ploše tří epizod a dohromady bezmála osmi hodin z dosud neviděného materiálu poskládal detailní dokument o nahrávání alba, které později dostalo název Let It Be a stalo se posledním dlouhohrajícím studiovým počinem, který čtveřice hudebníků spolu vytvořila. Teď se ale chystá něco ještě většího. Každý z členů The Beatles bude mít vlastní film a celá tetralogie právě dostala hlavní obsazení i termín uvedení.

O nejnovějším a nejspíš nejvelkolepějším projektu režiséra Americké krásy, bondovky Skyfall nebo válečného filmu 1917 Sama Mendese se mluví od počátku loňského roku. Tak dlouho se i spekuluje, kdo by se mohl rolí Paula McCartneyho, Johna Lennona, George Harrisona a Ringo Starra ujmout. Teď to prozradil sám Mendes na kinařském veletrhu CinemaCon. McCartney bude Paul Mescal (hlavní hrdina Gladiátora II), Lennon bude Harris Dickinson (Samuel v Babygirl), Harrisona ztvární Joseph Quinn (metalhead Eddie ve čtvrté řadě Stranger Things) a Starr dostane tvář Barryho Keoghana (hrdina filmu Saltburn).

Oficiální synopse celku s velmi polopatickým názvem The Beatles – A Four-Film Cinematic Event zatím říká jen: „Každý z nich má svůj vlastní příběh, ale spolu jsou legendou.“ Není tedy docela zřejmé, jak budou čtyři filmy dohromady fungovat, v jakém bodě začnou a kde budou končit. Mendes dosud životopisný snímek nerežíroval, rád ale točí nekonvenčním způsobem, ať už jde o válečné drama 1917, prezentované jakoby v jediném dlouhém záběru, nebo neobvyklého vypravěče v černé komedii Americká krása.

Foto: Wikimedia Commons / public domain / Eric Koch/Anefo The Beatles v roce 1964 s Jimmiem Nicolem místo Ringo Starra

Příběh jednoho z nejznámějších hudebních těles vůbec chtěl Mendes natočit už dlouho, nezamýšlel ho ale jako televizní minisérii a na jeden film by to zase bylo příliš mnoho materiálu. Tak nakonec došel k filmové tetralogii, jaká prakticky nemá obdoby. „Je to příležitost poznat je více do hloubky,“ poznamenal režisér.

Na projektu s ním budou spolupracovat přímo Paul McCartney a Ringo Starr a také rodiny Lennona a Harrisona, takže by měl dostat skutečně maximální přístup do jejich osobních i uměleckých životů. Bude jen otázkou, jaké podmínky spolupráce dostane, protože třeba u jinak veleúspěšného Bohemian Rhapsody přímé zapojení členů kapely Queen znamenalo výrazné pozměňování skutečnosti.

Přinejmenším počátky The Beatles jsou ale zajímavé přesně tak, jak se udály. Základní trojice Lennon, McCartney a Harrison se potkala už na střední škole mezi koncem roku 1956 a začátkem roku 1958, když jim bylo patnáct nebo šestnáct let. Nejdříve jako The Quarrymen hráli nekonvenční folk, časem se ale posunuli k rock and rollu a v létě roku 1960 skončili u názvu The Beatles. Ringo Starr se k nim připojil o dva roky později, kdy za sebou měli rezidence a poměrně mnoho zkušeností z hraní v hamburských nočních klubech.

Čerstvě zformovaná čtveřice spolu nahrála první trojici singlů Love Me Do, Please Please Me a P.S. I Love You, z nichž hned druhý vystoupal až na vrchol popularity ve Spojeném království. Debutové album Please Please Me, nahrané jen o několik měsíců později, se okamžitě stalo hitem a mladé hudebníky poslalo prakticky přímo k hvězdné kariéře. Osm měsíců po jeho vydání a trojici koncertních turné napříč Spojeným královstvím jejich televizní vystoupení v Sunday Night at the London Palladium živě sledovalo 15 milionů diváků. Další ráno se začalo mluvit o beatlemánii.

Dnes hudebním žebříčkům dominují výrazně jiní umělci a žánry, o čtveřici z Liverpoolu je ale stále obrovský zájem. Zmíněné dokumentární sérii se dostalo mnoho pozornosti a chvály, film s tematikou kapely Yesterday z roku 2019 zase utržil 154 milionů dolarů při rozpočtu 26 milionů a speciální singl Now and Then, vydaný koncem předloňského roku, debutoval v první desítce v USA a na prvním místě v Británii.

Sam Mendes věří, že jeho projekt může pomoci oživit zájem o stříbrné plátno, který je v poslední době oslabený. „Potřebujeme velké filmové události, abychom lidi dostali ven z domu,“ řekl kinařům. Zatím není zřejmé, v jaké formě tetralogie do kin dorazí, jestli celá najednou, nebo s časovými rozestupy. Oficiální materiály ale mluví o první příležitosti užít si filmový maraton v kinech – alespoň co se týče nových titulů.