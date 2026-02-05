Režisér Černé labuti přišel s první sérií vytvořenou umělou inteligencí. Je to odpad, píší diváci
Série pojednává o americké válce za nezávislost a má vycházet v průběhu celého roku. Kombinuje prý generativní AI a tradiční způsob filmové tvorby.
Umělá inteligence je veřejnosti běžně dostupná už pár let a změnila celou řadu věcí – stala se přáteli, terapeuty, dokonce partnery, usnadňuje práci, některým je zdrojem zábavy a kreativity. Dokáže ale změnit i to, jak se díváme na audiovizuální tvorbu a způsobit revoluci v Hollywoodu? Internet je už teď plný videí různé kvality a důvěryhodnosti a různé AI nástroje se objevily v několika profesionálních produkcích v menších rolích. Teď je tu ale první seriózní pokus o sériové vyprávění za pomoci umělé inteligence z produkce uznávaného tvůrce.
Seriál On This Day… 1776 je dílem Primordial Soup, produkční společnosti, kterou založil režisér filmů jako Rekviem za sen, Wrestler, Černá labuť, Velryba nebo naposledy Život v hajzlu Darren Aronofsky. Pojednává o americké válce za nezávislost, přičemž každá epizoda dlouhá vždy několik minut zpracovává jednu důležitou událost přesně 250 let po tom, co se stala.
Například první epizoda s názvem „January 1: The Flag“ zachycuje moment, kdy vojsko George Washingtona vztyčilo první americkou vlajku na Prospect Hill ve městě Somerville. Dnes je tam kamenný monument a ceremoniál vztyčování první vlajky se provádí každý rok na počátku ledna. Scenáristé při tvorbě seriálu pracovali s akademickými zdroji, takže má být věrný skutečnosti tak, jak je známá historikům.
Vedle scenáristů na On This Day… pracovali další animátoři využívající různé nástroje generativní umělé inteligence. Studio ale mluví o kombinaci AI s tradičními technikami – ty zahrnují herce s členstvím v odborech SAG, kteří namluvili postavy, dále původní hudbu a postprodukci zajištěnou lidmi, včetně střihu nebo korekce barev.
Primordial Soup od svého založení v první polovině loňského roku říká, že jejím cílem není nutně nahrazovat lidskou práci, ale využívat moderní technologie pro posunutí věcí vpřed a tvorbu jinak těžce proveditelných projektů. „Technologické průlomy – zvuk, barva, efekty – nám umožnily vyprávět příběhy tak, jak to dříve nešlo. Dnes je to stejné. Nastal čas tyto nové nástroje prozkoumat a utvářet je pro budoucnost vyprávění příběhů,“ řekl Aronofsky.
Jeho studio, které od začátku úzce spolupracuje s Googlem, už loni v červnu vyprodukovalo první krátký film Ancestra, v němž kombinuje skutečné záběry s výtvory umělé inteligence. Snímek se promítal zatím jen na festivalovém okruhu, The Verge ale popisuje, že nepůsobí zrovna jako nejlepší argument pro budoucnost AI v kinematografii, ať už co se týče jeho potenciálu rozšířit kreativitu, nebo schopnosti demonstrovat smysluplnost takovým způsobem nahrazovat práci lidí.
On This Day… 1776 vychází na týdenní bázi kompletně na YouTube kanálu magazínu Time, s nímž Primordial Soup na projektu spolupracuje. Zatím se setkává s velmi podobnými, nebo ještě výrazně kritičtějšími, reakcemi. Studio sérii oficiálně označuje za „animovanou“, má ale zcela typický vzhled „fotorealistických“ výtvorů generativní AI, který stojí někde na pomezí zcela uvěřitelných záběrů a animace. Po většinu času tak má tendenci vyvolávat efekt tísnivého údolí (uncanny valley).
Takové označení se v komentářích diváků objevuje často, nejvíce ale mezi nimi najdeme zažité poznámky o „AI slop“, tedy vizuálním odpadu vytvořeném umělou inteligencí, který nemá prakticky žádnou estetickou ani užitnou hodnotu. Jen zaplavuje internet obsahem. Na serveru IMDb, který je americkou obdobou ČSFD, má On This Day… od pár stovek uživatelů nejnižší možné hodnocení.
Komentáře vyjadřují zklamání, že se do něčeho takového zapojil jinak uznávaný režisér, že výsledek nepůsobí prakticky v žádném směru jako dílo profesionální filmové/televizní produkce nebo že série nedává smysl ani po scenáristické stránce. Jednotlivé epizody, dlouhé vždy jen několik minut, jsou poskládané z mnohdy značně nesouvislých scén. Jen sledují historické události, aniž by vytvářely koherentní příběh.
On This Day… 1776 není zcela první příklad výraznějšího použití umělé inteligence v projektu spojeném s Hollywoodem. Už před téměř třemi lety generativní AI pomohla vytvořit úvodní titulky seriálu Marvelu Tajná invaze. I ty se kvůli použití automatizace místo tradičních technik dočkaly kritiky. Mnoho bylo řečeno také o aplikaci AI v oscarovém filmu Brutalista – tam ovšem nešlo o generativní vizuální tvorbu, ale o vylepšení dialogů herců, aby jejich maďarština zněla autentičtěji.
Téma umělé inteligence ve filmovém a televizním průmyslu je velmi kontroverzní i mezi samotnými tvůrci. Na jedné straně stojí lidé jako Aronofsky, co v ní do budoucna vidí užitečný nástroj. Na straně druhé třeba Guillermo del Toro, jenž jakékoliv použití AI rezolutně odmítá. Celá řada umělců včetně Scarlett Johansson, Josepha Gordon-Levitta či Kristen Bell nedávno podepsala otevřený dopis žádající regulaci nové technologie tak, aby neměla za důsledek okrádání lidí.