Richmond till we die! Komediální hit Ted Lasso dostane čtvrtou řadu, vrátí se řada oblíbených postav

Původně to bylo jen pár krátkých skečů v reklamách na vysílání fotbalových přenosů v americké televizi v roce 2013. Komik Jason Sudeikis měl super nápad – kouč amerického fotbalu má najednou trénovat tým toho klasického, aniž by rozuměl pravidlům. Téměř o dekádu později se totéž stalo námětem pro jeden z nejmilovanějších seriálů poslední doby. A teď, necelé dva roky po odvysílání zdánlivého finále, přichází zpráva, že Ted Lasso dostane i čtvrtou řadu.

Když na streamovací službě Apple TV+ začala předloni v březnu vycházet třetí série komediálního hitu, Sudeikis v rozhovoru pro server Deadline nepřímo řekl, že bude poslední. „Tohle je závěr příběhu, který jsme chtěli odvyprávět, který jsme si přáli předat a s láskou to dělali,“ poznamenal herec.

Jako možnou budoucnost projektu viděl spíš spin-offy zaměřené na některé z hrdinů. Jak by ovšem glosoval sám Ted, tvůrci se vžili do zlaté rybky s krátkou pamětí a našli novou cestu. Čtvrtá řada seriálu se má začít natáčet v červenci.

Foto: Apple Juno Temple, Hannah Waddingham a v pozadí Jeremy Swift

Původní Ted Lasso byl karikatura Američanů, takže se ve skečích choval někdy až arogantně a byl povrchní. V seriálu, který vyšel za pandemie a lidem v karanténě nabídl kouzelný únik z reality, se objevil sice nepoučený a někdy naivní, ale věčně optimistický, pokorný a laskavý hrdina, kterého si diváci okamžitě zamilovali.

Kouč amerického fotbalu na univerzitě k širokému překvapení dostal nabídku trénovat „evropský“ fotbal ve Spojeném království. Jelikož se Ted zrovna rozváděl, rozhodl se ji přijmout a změnit prostředí i za cenu vzdálení se milovanému synovi. Navíc to byla skvělá příležitost posunout svoji kariéru – co na tom, že o kopané téměř nic neví, vše se jde naučit. Po příjezdu do Londýna ho neodradil ani výsměch místních a na pohrdání ze strany týmu reagoval vylepením nápisu „uvěřte“ nad dveře šatny.

Třetí řada přišla se změnami, které ne všichni přijali pozitivně. Epizody prodloužily z půl hodiny na téměř dvojnásobek a tvůrci si s přidaným časem někdy nevěděli tak docela rady, což znamenalo zdlouhavé dějové odbočky nebo poněkud povrchní otevírání různých sociálních a politických témat. V srdci to nicméně pořád byl ten samý, vtipný, chytrý a laskavý Ted Lasso, který při loučení se mnohé přivedl k slzám.

Přestože na internetu se stále debatovalo, zda a jak může seriál pokračovat, poslední epizoda třetí řady působila docela jednoznačně, když většinu z hlavních postav vyslala různými směry. Podle zpráv se nicméně ve čtvrté sérii vrátí řada známých tváří – kromě Sudeikise jsou takřka potvrzení Hannah Waddingham (majitelka týmu AFC Richmond Rebecca), Brett Goldstein (Tedův trenérský kolega Roy), Jeremy Swift (manažer Leslie Higgins) a Juno Temple (influencerka Keeley).

Výčet jmen spojených s AFC Richmond ovšem nutně neznamená, že se budeme vracet zpátky. Podle toho, co Sudeikis řekl v podcastu New Heights, by Lasso měl koučovat ženský tým. „Zatímco my neustále žijeme ve světě, kde nás mnoho věci naučilo ‚dívat se, než skočíme‘, ve čtvrté řadě se lidé z AFC Richmond naučí skočit bez rozhlížení se a zjistí, že kamkoliv dopadnou, bude to přesně tam, kde mají být,“ řekl herec v oficiálním prohlášení.

Vzhledem k tomu, že se kamery mají rozjet až v létě, pokračování oblíbeného seriálu letos nejspíš neuvidíme. Mohlo by nicméně na obrazovky dorazit příští jaro po tříleté přestávce. Do té doby si fanoušci fotbalu i diváci sportem nepolíbení jistě mnohokrát zopakují: „Richmond till we die!“