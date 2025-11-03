Řidiči BMW už nebudou muset při jízdě držet volant. Předjíždět se má pohledem do zpětného zrcátka
Bavorská automobilka získala klíčovou certifikaci pro svůj asistenční systém, který debutuje v novém elektrickém iX3 z rodiny Neue Klasse.
Pohodlně si odpočinout s rukama v klíně a zahájit předjíždění pouhým pohledem do zpětného zrcátka – to brzy budou moci zažít ve vybraných evropských zemích řidiči BMW. Bavorská automobilka se stala první německou značkou, která získala mezinárodní certifikaci pro pokročilé asistenční systémy podle nové regulace OSN. Schválení pokrývá dvě důležité funkce, které debutují v nadcházejícím elektrickém modelu BMW iX3 z rodiny Neue Klasse. Jedna z nich je Motorway Assistant a umožňuje při rychlostech do 130 km/h trvale sundat ruce z volantu.
Platí, že řidič musí zůstat pozorný a připravený zasáhnout, ale samotné řízení a akceleraci zvládá vůz sám. Systém udržuje auto v jízdním pruhu a dokáže automaticky měnit pruhy, přičemž řidiči stačí potvrdit záměr pouhým pohledem do zpětného zrcátka. V nové generaci této technologie navíc systém při aktivní navigaci včas navrhuje změny jízdního pruhu před dálničními křižovatkami a sjezdy, přičemž asistent zůstává aktivní i při průjezdu křižovatkami a až do konce sjezdových ramp.
Druhá funkce se jmenuje City Assistant a rozšiřuje tyto možnosti také do městského provozu. Auto má díky ní automaticky zastavit na červenou a samo se znovu rozjet na zelenou. Další funkce pro složitější dopravní situace ve městech budou postupně přidávány prostřednictvím aktualizací over-the-air. Certifikace podle regulace DCAS (Driver Control Assistance Systems) umožní bavorské značce nabízet tyto pokročilé asistenční systémy úrovně 2 v desítkách zemí bez nutnosti žádat o individuální výjimky v každé z nich.
Regulace vychází z nařízení OSN č. 171 a stanovuje přísné bezpečnostní a výkonnostní standardy pro asistenční systémy, které ovládají řízení i akceleraci, přičemž řidič zůstává odpovědný za jízdu. Celkem se jedná o šedesát zemí po celém světě, včetně všech členských států Evropské unie, Velké Británie, Japonska, Jižní Koreje, Austrálie, Norska, Izraele, Švýcarska, Turecka a Jihoafrické republiky. Procedura DCAS se nevztahuje na USA, Kanadu a Čínu.
Předchozí generace Motorway Assistant debutovala v aktuální řadě 5 (G60) v roce 2023 a nabízela jízdu bez rukou na volantu na schválených cestách. BMW tehdy získalo omezenou výjimku od německého Spolkového úřadu pro motorovou dopravu. S certifikací DCAS už však výjimky nejsou potřeba a systémy lze nabízet v celé Evropě i dalších zemích. Zpočátku by měl Motorway Assistant podle BMW fungovat v Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku. City Assistant pouze v Německu.
Technologie bude v Německu při uvedení iX3 na trh dostupná jako placená volitelná výbava za 1 450 eur (v přepočtu zhruba 35 tisíc korun) pod názvem Motorway & City Assistant. Zákazníci ji mohou po nákupu využívat dva roky zdarma, s možností prodloužení o další dva roky. Nové BWM iX3 bude prvním modelem s oběma asistenty certifikovanými podle nových pravidel, další modely Neue Klasse včetně i3 mají následovat před rokem 2027.
BMW při popisu nové technologie využívá termín Symbiotic Drive, který má zajišťovat spolupráci mezi člověkem a strojem namísto jeho nahrazení. Řidič zůstává hlavním pánem situace, ale vozidlo rozumí jemným korekcím. Pokud řidič při aktivním asistentovi lehce šlápne na brzdu nebo pootočí volantem, systém se nevypne – místo toho tento zásah interpretuje jako krátký vstup a po jeho ukončení pokračuje v provozu.