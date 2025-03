Říká si Uličník a má nejvtipnější účet na českém Instagramu. Mixuje v něm kultovní filmové scény

Uložit 0

Určitě jste se někdy zamysleli nad tím, jak by se Bohouš z Pelíšků choval, když by potkal vlasatého Jacoba ze Stmívání. Nebo jak by reagoval Harry Potter, když by čelil nechvalně známému zlodějíčkovi z pořadu Ano, šéfe! A co teprve kdyby Bohumil Stejskal z Dědictví nabídl Voldemortovi, že mu udělá nos. Nebo vás to snad nikdy nenapadlo? I možná proto toho využil jeden kreativní tvůrce, který na propojení kultovních scének postavil jeden z nejzábavnějších profilů na českém Instagramu.

„Víte, já bych se hrozně nerad prozrazoval, protože je to součást překvapení, které chystám pro mé fanoušky,“ píše mi Uličník s Hádankou, který v psaném rozhovoru zmínil jen to, že má rok po ukončení statusu studenta a pracuje v rodinné firmě, která vyrábí produkty, na nichž se lidé učí číst a psát. Opravdu až tak tajemný je. Jeho tvorbu ale možná znáte.

Jeho nejúspěšnější videa totiž na Instagramu mají miliony zhlédnutí – a všechna ostatní nabírají stovky tisíc přehrání. To je na profil, který nemá ani čtyři desítky tisíc sledujících, velmi dobré skóre. Jednak ho skvěle doporučuje algoritmus, jednak jsou jeho díla tak vtipná, že si je přirozeně pustíte třeba desetkrát. Nebo stokrát.

Foto: CzechCrunch Profil Uličníka s Hádankou

Své internetové jméno postavil na produkci krátkých parodických videí, ve kterých kombinuje scény ze známých filmů dohromady. Takže se nebojí propojit ságu o Harrym Potterovi s Dědictví aneb Kurvahošigutntág nebo Stmívání s Pelíšky a do koláží zapojit i třeba známého baviče Štepána Kozuba, který mu sám jeho tvorbu chválil.

„Ten koncept už ve světě lítá nějakou dobu, člověk mohl tyto fúze často vidět třeba s Mr. Beanem, Jimem Carreym nebo Leslie Nielsen. U nás se tohoto trendu ale nikdo nechytil, a tak jsem loni v listopadu začal sám. Znal jsem populární filmové scény, tak mi vesměs stačil jen nápad, čas a CapCut,“ přibližuje své začátky.

Chci lidem zpříjemňovat začátek pracovního týdne. Kdyby mě vymýšlení, realizování nebo sledování nebavilo, videa bych netvořil. Nedělám to pro peníze, žádné z toho nemám.

Nejprve si myslel, že bude koláže skládat jen pro srandu, neměl ani velká očekávání, že se mezi diváky chytí. Hned ale první série, ve které spojoval filmy o Harrym Potterovi a slavnou upírskou ságu Stmívání, se dočkala takového úspěchu, že tomu ani sám nevěřil. „Lidé asi bavily romantické chvilky Rona Weasleyho s Edwardem Cullenem,“ dodává.

Dosahem a reakcemi fanoušků ale ani jeho povedená pilotní série nedokázala to, co se stalo s příchodem „brněnského milionářa“. V ní se Uličník zaměřil na postavu Bohumila Stejskala s kultovní komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntág, kterého dosadil do čarodějnických příběhů z Bradavic. A strhl se ještě větší zájem.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Uličník s Hádankou (@ulicnikshadankou)

Dodnes je jeho video o tom, jak se chce stát Bohumil bystrozorem, jedním z nejsledovanějších na jeho Instagramu. Má přes jeden milion zhlédnutí, přes padesát tisíc srdíček a skoro dvě stovky nadšených komentářů. „Byl to takový pokus/omyl. Chtěl jsem si z Harryho udělat neškodnou srandu – a Bohumil mi k tomu přišel jako dokonalý kandidát,“ říká.

„První díl jsem měl hotový asi během hodiny a řezal se u něj smíchy jako malé dítě. Posléze jsem to ukázal přítelkyni, která v mém tvůrčím procesu funguje jako rychlý a efektivní etalon kvality. A ta se tomu smála snad ještě víc. Tak jsem se rozhodl, že první díl zveřejním. Lidi bavil natolik, že chtěli další a další pokračování,“ doplňuje Uličník.

Postupem času z této kreativní fúze vytvořil deset dílů a kratší film, který dal na YouTube. A jak sám říká, Dědictví aneb Kurvahošigutntág vyždímal jako Disney Star Wars. „Ale na rozdíl od něj si moje série udržela svou kvalitu, aspoň podle reakcí fanoušků,“ říká s nadsázkou. Dohromady mu jen tato práce zajistila miliony zhlédnutí a hlavní příliv sledujících.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Uličník s Hádankou (@ulicnikshadankou)

S počtem necelých sedmatřiceti tisíc sledujících už je Uličník ve fázi, kdy by mohl na Instagramu uzavírat spolupráce – a tím pádem na své tvorbě vydělávat. Možná překvapivě je ale kategoricky odmítá, protože se nechce chytit do pasti, že by skládal a stříhal videa s cílem z nich získávat peníze. „Zdvořile je všechny zamítám, jsem tady hlavně pro fanoušky,“ zmiňuje.

Podle svých slov se dobře uživí ve své práci a provoz svého profilu chce mít jako koníček. S tím se pojí i to, že videa už vydává jen jednou týdně, vždy v pondělí v podvečer, aby „sledujícím zpříjemnil začátek pracovního týdne“. Pokud by tvorbu monetizoval, musel by zřejmě i zvednout kadenci. A to nechce.

„Je to klišé, ale musí mě to bavit. Musí mě to bavit vymýšlet, realizovat a pak i sledovat. Jinak bych to nedělal. Nejsem žádný expert na sociální sítě ani mistr algoritmů, ale myslím, že to je jeden klíč k úspěchu, abyste mohli růst a zvedat dosahy. To a pravidelnost vydávání,“ popisuje jednoduchou strategii, kterou se řídí.

Mnohé ale napadne otázka, jak je to s autorskými právy. Všechna videa, která jdou ven, vycházejí z opravdových filmových scén. Jak ale Uličník říká, splňuje podmínky, které mu v rámci autorských zákonů umožňují vytvářet karikatury, parodie a pastiše. „A kdyby s tím měl někdo problém, tak ta videa stáhnu,“ říká rozhodně.

Pro desítky tisíc jeho fanoušků – a stovky tisíc dalších lidí, ke kterým se videa dostávají skrze doporučení Instagramu či TikToku – by to ale byla věčná škoda. A zřejmě i pro některé známé osobnosti, které ho sledují, Uličník o nich ale prakticky vůbec neví. „Vždycky mi řekne partnerka, že mi dal srdíčko z někdo z Love Islandu nebo Survivoru. Pokrčím rameny. Opravdu je neznám,“ dodává.

A stejně jako je tajnůstkářský, co se týká jeho soukromého života, jsou pod pokličkou skryty i další plány. Dokud to lidi bude bavit, vtipné koláže z filmových scén bude dělat stále, chystá ale něco, co prý na tuzemské scéně „ještě nebylo“. Pro CzechCrunch naznačuje, že by mohlo jít o delší formát videa, možná film. Ale konkrétnější není.

„Vidíte, už aspoň chápete, proč mám ve své přezdívce slovo Hádanka. Je to totiž součást většího příběhu, který si nechávám jako překvapení pro fanoušky. A přijít by mohlo ještě v letošním roce,“ zakončuje.