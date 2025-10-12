Rockovou hvězdou náhodou? Yungblud ho vytáhl z publika, teď mu mladý český hudebník bude předskakovat
Loni hudebník Yungblud na Rock for People vytáhl z publika Šimona Zahradníka, aby si s ním zahrál. Mladík teď sklízí úspěchy s vlastní kapelou.
Když jsme se se Šimonem Zahradníkem z brněnské kapely Ruworr!ed spojili online, zrovna přišel ze zkušebny. „Měli jsme zkoušku a odběhl jsem si na rozhovor sem do pokojíku, takže to je takový autentický,“ říkal s úsměvem. Příští týden ho čeká vystoupení v Praze, kde bude předskakovat jednomu z globálně nejznámějších mladých rockerů: Yungbludovi. Hrál s ním a znají se osobně. Je to přitom teprve pár měsíců, co s kapelou odehrál svůj první koncert.
Celé to byla vlastně jedná velká náhoda. Nebo spíš souhra štěstí, nadšení a talentu. Dvacetiletý Šimon Zahradník se s přáteli vydal na loňský ročník Rock for People, kde pro ně jedním z hlavních lákadel byl právě původem britský hudebník Yungblud, jedno z nejvýraznějších jmen rockové scény Gen Z. Mladíci tehdy prý ani nevěděli, že charismatický zpěvák občas vytáhne někoho z publika na pódium, aby si s ním zahrál.
A právě Rock for People byl jedním z těch koncertů. Yungblud s kapelou odehrál úvod skladby Fleabag, obrátil se na publikum a zeptal se, jestli ji někdo umí na kytaru. „Byl to čtvrtý den festivalu, takže bych asi už kývnul na všechno. V tom návalu emocí si ani přesně nepamatuju, jak se to seběhlo, ale prostě jsem zvedl ruku a běžel dopředu. Lidi mi uhýbali a během pár vteřin jsem byl na pódiu,“ popisuje Zahradník.
Před publikem, natož festivalovým, jako hudebník stanul poprvé, ale působilo to, jako by se tam narodil. Skladbu odehrál bez znatelné chyby, a navíc s kytarou pobíhal sem a tam, energicky interagoval s frontmanem, jako by se znali léta, a do show skvěle zapadl. „Aniž bych nad tím dřív moc přemýšlel, došlo mi tam, že to je moje místo – vůbec jsem neřešil, co se právě děje, byl to přirozený výplod emocí,“ vzpomíná mladý kytarista, jenž ve vlastní kapele ještě zpívá a skládá.
Z festivalu si kromě jednoho z životních zážitků odnesl i novou koncertní kytaru – Yungblud mu tu, na které odehrál Fleabag, nechal. Nadějný hudebník ji má teď na svoje vlastní koncerty. „Je hrozně lehoučká, takže ideální na živé hraní. Používám ji dost často,“ poznamenává.
I založení Ruworr!ed (čte se jako Are you worried – česky Máš obavy?) je nepřímo spojené s Yungbludem. Zahradník ho sleduje už od vydání debutového alba 21st Century Liability v roce 2018 a témata, kterým se rocker věnuje, formovala jeho myšlení a názory. Na loňském Rock for People ho živě viděl potřetí, poprvé to bylo v pražském klubu Roxy o pět let dříve.
Vlastní band Zahradník založil asi před dvěma lety, po pár zkušenostech z jiných kapel. „První písničku jsem napsal sám tady u stolu a hned ji vydal v září 2023,“ říká mladý muzikant. Už tou dobou chtěl brát svoji tvorbu jako víc než jen hobby, netušil ale, jak raketový vzestup ho čeká. Ten přišel záhy po tom, co si zahrál s britskou rockovou hvězdou.
„Já jsem to video, kde hraju s Yungbludem, dal na Instagram a řekl lidem, ať ho označují, aby si toho všiml. Myslím, že mě díky tomu našel a taky mě označil ve videu, co nahrál na svůj účet (ten má dnes přes 6,5 milionu sledujících, pozn. red.),“ vysvětluje Zahradník. „Pár dnů nato mi napsali z Rock for People,“ dodává. Vedení festivalu jeho kapele nabídlo vystoupit na příštím ročníku, pro Ruworr!ed šlo o vůbec první domluvené vystoupení.
Sám Zahradník se ale na pódiu mezitím objevil ještě několikrát. Podruhé v životě to bylo hned pár měsíců po událostech na Rock for People 2024. A znovu před tisíci lidmi. Hrál totiž opět skladbu Fleabag, opět s Yungbludem, ale tentokrát v Anglii na Bludfestu – hudebním festivalu, který oblíbený hudebník organizuje. „Asi hned další den po vydání toho videa mi Dominic (Yungblud se v civilu jmenuje Dominic Harrison, pozn. red. ) napsal, že chce, abych tam přijel. Že mám vzít tři kamarády a zařídí nám cestu. Dovezl jsem mu český pivo,“ směje se brněnský rodák.
S vlastní kapelou si nakonec oficiální pódiový debut odbyl letos v březnu v pražském Café v lese. Frontman Ruworr!ed si odtamtud odnesl další zásadní zkušenost. „Jak jsem si s Yungbludem řekl, že patřím na stage, tak tam mi zase došlo, co všechno se musí dát dohromady a jaká je to výzva, odehrát celý koncert a pobavit publikum,“ říká.
Hudba je v podstatě to jediný, co mě zajímá.
Blízký vztah k hudbě si budoval už od dětství. Nejdřív chodil na hodiny klavíru a zpíval ve sboru, mezitím mu rodiče pouštěli písničky od Nine Inch Nails nebo Red Hot Chili Peppers. Prakticky nevyhnutelně se proto později začal učit hrát na kytaru, nejdříve na lekcích a pak sám. To bylo asi před šesti lety. Před čtyřmi ke hře na kytaru přivedl kamaráda Adama, který s ním a bubeníkem Tomášem teď tvoří jádro Ruworr!ed.
Dnes Zahradník hudbou žije, jak jen může, a bylo by to nezávisle na šťastné náhodě s Yungbludem. Když se na konci střední školy rozhodoval, jakým směrem se chce vydat na univerzitě, vedla jej vášeň pro toto umělecké médium a nakonec začal studovat Teorii interaktivních médií. Vidí ji jako obor s úzkou vazbou na svět hudby tak, jak funguje dnes – stačí poukázat na fakt, že jeho nedávný úspěch se udál z velké části i díky Instagramu.
„Když jsem si ten obor vybíral, věděl jsem, že hudba je v podstatě to jediný, co mě zajímá,“ popisuje mladý umělec. „Dějiny umění ani pedagogika se úplně nepotkávají s tím, co dělám, a dávalo mi větší smysl spojení nových médií, digitalizace, sociálních médií a podobně,“ dodává. Ruworr!ed má jako každá moderní kapela výrazný multimediální aspekt, ať už jde o videoklipy nebo estetiku příspěvků online.
Svoji tvorbu Zahradník přesto do neplánovaného vystoupení na Rock for People bral jako seriózní, ale poměrně osobní věc – bavilo ho psát a vydávat hudbu online a jednoduše si dělat, co chce. Když mu ale zcela nečekaně přišla nabídka hrát na příštím ročníku velkého festivalu, rázem se z celé věci stalo něco docela jiného. „Najednou to bylo na papíře a bylo to skutečný. Už jsem si jen neskládal něco sám v pokoji, ale musel jsem vystoupit a něco odehrát. To byl zlomový bod, kdy jsem se do toho projektu skutečně pustil,“ popisuje.
Teď má s Ruworr!ed kariéru rozjetou už na poměrně vysoké obrátky. Počátkem září se objevili na módní přehlídce Prague Fashion Week, kde rovnou započali spolupráci se značkou Sure Curated, a tak její návrhář kapele připravuje pódiové outfity. Navázat spolupráci se jim podařilo i s větší oděvní značkou Minga London. A chystaný song Broken Record vyjde u Sony Music, do velké míry díky manažerovi kapely, kterým je Šimonův táta Robin Zahradník.
View this post on Instagram
Co se týče hudební stránky, Ruworr!ed má teď na streamovacích službách kolem deseti písní a na počátek příštího roku chystá první EP. Poprvé, ještě před oficiálním vydáním, zazní živě na koncertě koncem října v pražském Futurum Music Baru.
Bude to vlastně oddechová záležitost, krátce předtím totiž brněnské rodáky čeká největší vystoupení jejich života a příležitost, na kterou řada kapel čeká mnoho let. Yungbludův tým dění kolem Zahradníkovy tvorby sleduje, a když přišel čas zahrát sólový koncert v Česku, přirozeně se nabízelo, koho vybrat jako předkapelu: nadějné mladé rockery, kteří před rokem a půl byli ve správný čas na správném místě.
„Já osobně se extrémně těším, je to velká věc a chci z ní vytěžit co nejvíc,“ říká s úsměvem vlasatý mladík. Na rozvoji své hudební kariéry pracuje se stejnou energií, jaká ho loni v létě dostala na pódium a pomohla mu obstát vedle jednoho z nejvýraznějších rockových hudebníků generace Z. „Došel jsem do fáze, kdy se u podobných eventů snažím zbavit jakýchkoliv očekávání a jen být připravený zvládnout to, co se stane,“ poznamenává Zahradník.
V čele Ruworr!ed vystoupí před více než desetitisícovým publikem 17. října v pražské Sportovní hale Fortuna jako jeden z předskokanů vyprodaného koncertu Yungbluda. Ten sem přijede představit svoje nové album Idols a samozřejmě si najde i trochu času na svoje české známé. Svým upřímně vřelým vztahem k fanouškům i hudebním kolegům je široce známý a sociální sítě jsou plné jeho osobních i fanouškovských videí a kompilací s pozitivními interakcemi. „Těším se na Dominica a celý jeho tým, protože jsou všichni skvělí,“ říká Zahradník.