Rodina už se do panelákového bytu nevešla. A tak ho nechala přestavět a přidat i tělocvičnu s kruhy

V klasickém panelákovém bytě 3+1 na Jarově v Praze nenechaly architektky ani jednu nenosnou příčku a nezůstal tu žádný pokoj s původní dispozicí. Zbyly jen základy, do nichž studio Lennox opět naskládalo byt. Tentokrát jde ale o 4+1 a navíc s velkou halou s tělocvičnou.

Děti vyrostly, a tak se čtyřčlenná rodina rozhodla byt od základu zrekonstruovat. Cílem bylo přidat v zásadě jednu místnost, aniž by to ve finále narušilo funkčnost bytu. „Řešení spočívá v chytrém využití každého metru čtverečního a otevření společných prostor, což přineslo nejen víc světla, ale i vzdušnější a lépe uspořádaný domov,“ líčí architektky Kateřina Hodková a Markéta Smrčková.

Původní dispozice byla podle nich stísněná, navíc plná dveří, chodeb a členitých zákoutí. To prostor opticky zmenšovalo a omezovalo. „Žádná místnost nezůstala beze změn,“ líčí pro CzechCrunch Hodková s tím, že hlavně obývací pokoj byl nepřiměřeně velký. I proto se architektky rozhodly, že ho propojí nejen s kuchyní, ale i s halou. Díky tomu vznikl jeden velký světlý centrální prostor, který slouží celé rodině.

Kromě toho se ale obývací pokoj zmenšil, původně sahal přes délku celého balkonu. Nakonec se z jedné jeho části stala manželská ložnice, do které se kromě jiného vešel také pracovní kout. „Tím se podařilo vyřešit potřebné soukromí pro všechny členy rodiny, aniž by byt přišel o svou propojenost,“ uvádí studio Lennox architekti.

Úpravy se dočkala také kuchyně, kam se nově vejde i jídelní stůl, který bylo potřeba přemístit z obývacího pokoje. Zmizela jedna chodba a dva pokoje, které stály vedle sebe, mají nově stejnou délku. V nich se zabydlely děti. Díky tomu bylo možné vytvořit velkorysou halu, do které architektky umístily tělocvičnu. „Jsou tam žebřiny, kruhy, stropní žebřík, závěsná houpačka i závěsy na kolo. Sport hraje v této rodině důležitou roli a bylo jasné, že i interiér musí reflektovat aktivní životní styl jeho obyvatel,“ vysvětluje Hodková. Tělocvična zároveň funguje jako sdílená herna pro obě děti.

Každá místnost nyní přesně odpovídá svému účelu. Není ani zbytečně velká, ani nepřiměřeně malá. Architektkám se přitom podařilo vyřešit i úložné prostory, které se schovaly v podstatě do každé místnosti v bytě. Jsou tu vestavěné prostory, posuvné panely nebo konzolové policové systémy. Úložný systém je i v sedačce, z obývacího pokoje se pak přelévá do kuchyně – pračka se schovává za roletkami, stejně jako poličky v dětských pokojích. V hale vytvářejí úložné prostory stěnu se zrcadlem.

Bytem se prolíná bílá jako základ a dává vyniknout barevným akcentům, jež se objevují na obkladech, textiliích i roletkách. To vše doplňují prvky z březové překližky. Svítidla jsou v bytě ukrytá do nik pod stropem, byt je tak efektivně a nenápadně osvětlený. Je to tedy pořád stejných 88 metrů čtverečních jako před rekonstrukcí. I přes vyšší počet místností ale paradoxně působí nejen větším, ale také vzdušnějším dojmem.