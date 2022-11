Rostlinná revoluce. V českých kavárnách Starbucks přestali účtovat poplatek za alternativy mléka

Vegani i lidé, kteří trpí alergií na laktózu, se mohou radovat. A stejně tak i jejich peněženky. V českých kavárnách Starbucks si totiž od nynějška dají rostlinné alternativy kravského mléka bez příplatku. K tomuto kroku se dosud uchýlilo jen vedení britských poboček největšího kavárenského řetězce, a to na začátku letošního roku. V českých kavárnách Starbucks si ještě na začátku tohoto týdne zákazníci nepřipláceli pouze na sójové mléko.

V České republice se v současné době nachází 51 poboček Starbucks, které jsou rozesety ve 12 městech. A v každé z nich jsou od úterý 8. listopadu všechny nabízené mléčné alternativy zdarma. K tomuto kroku došlo bez povšimnutí, jelikož o něm české vedení poboček Starbucks své zákazníky zatím plošně neinformovalo.

„Starbucks EMEA nyní nabízí bez příplatku širokou nabídku alternativních produktů. Včetně ovesného, sójového, mandlového a kokosového nápoje. Tento krok je součástí aktivit na rozšiřování možností nabídky šetrných k životnímu prostředí,“ zní v oficiálním vyjádření značky Starbucks v České republice.

Vyjádření potvrzuje dnes, tedy 9. listopadu, i mladý barista v jedné z pražských poboček. „Ano, je tomu tak od včerejška. Když si dáte cappuccino s kokosovým mlékem, zaplatíte za něj tolik, jako za to klasické,“ usmívá se zpoza pultu. A dodává, že ještě na začátku týdne si zákazník za rostlinné mléko – kromě toho sójového – musel připlatit 20 korun. Což není vůbec málo.

Dvacetikorunová přirážka byla dlouhodobě trnem v oku nejen veganům a lidem s alergií či intolerancí laktózy. Mnozí tento fakt označovali za výrazně znevýhodňující. Argumentovali tím, proč by měl člověk, který se rozhodl k zodpovědnějšímu stravování, platit za svou denní porci kávy víc? A proč by to měl dělat člověk, který jednoduše mléko ani konzumovat nemůže?

Zdá se, že vedení Starbucks společenské debaty nenechávají chladným, když se k takovému kroku rozhodlo v době, kdy náklady na provoz každé pobočky vzhledem k současné energetické situaci rostou. „Zodpovědně získávaná káva a ručně vyráběné nápoje s různými možnostmi přizpůsobení jsou a vždy budou jádrem Starbucks a poskytují různé možnosti personalizace, aby vyhovovaly vyvíjejícímu se vkusu a životnímu stylu našich zákazníků,“ zní dále v prohlášení Starbucks EMEA.

První vlaštovkou rostlinných alternativ bez příplatku bylo loňské září, kdy projekt Rostlinně oslovil kavárny napříč Českou republikou, aby se zapojily do jeho akce Září – měsíc bez příplatku. Kavárny Starbucks byly součástí této akce – nabízely rostlinné nápoje do kávy bez příplatku na dovážkové platformě Wolt.

„Rozhodnutí nabízet rostlinné alternativy mléka do kávy bez příplatku je krok správným směrem vstříc rostlinné budoucnosti. Na loňskou akci Měsíc bez příplatku jsme měli skvělé ohlasy – jak od kaváren, tak od jejich zákazníků. Příplatek, který se ve většině kaváren pohybuje kolem pěti až dvaceti korun, totiž může řadu zákazníků odradit od toho, aby dali rostlinnému mléku šanci,“ doplňuje Ivo Krajc z Rostlinně. Uvidíme, jestli na dostupnější rostlinnou vlnu naskočí i další kavárenské řetězce.