Rozhovor se záporáky z Andora. Těšte se na nejdospělejší Star Wars, říká Ben Mendelsohn alias Krennic

Do premiéry druhé a finálové řady vynikajícího Star Wars seriálu Andor zbývá prakticky už jen pár hodin. Do oblíbeného univerza plného Jediů, světelných mečů a vesmírných stíhaček přinesl Andor vážnost, špionáž a boj s totalitou. A diváky nadchl. Velkou zásluhu na tom mají i jeho záporáci – úředníček Syril a imperiální agentka Dedra. K nim ve druhé řadě přibude ředitel Krennic známý z filmu Rogue One. A se všemi jsme si povídali.

Orson Krennic, Dedra Meero a Syril Karn. Neboli herci Ben Mendelsohn, Denise Gough a Kyle Soller. Prvního znáte třeba z marvelovek jako mimozemšťana Talose či z hlavní role krimi seriálu Outsider. Další dva si vybudovali zvučná jména na britské divadelní scéně. Teď se potkali coby zlotřilí padouši – nebo loajální služebníci Galaktického impéria, chcete-li – ve druhé řadě seriálu Andor na Disney+.

Jací jsou fanoušci Star Wars?

Denise Gough: O Star Wars jsem se před Andorem moc nezajímala. Možná jako malá jsem je kdysi viděla a samozřejmě jsem věděla, jaké nadšení mezi fanoušky vyvolávají, ale já mezi ně kdovíjak nepatřila. Ale z ohlasů diváků mám pocit, že se nám povedlo propojit se právě s těmi hardcore fanoušky původních Star Wars.

Kyle Soller: Tys Rogue One ještě neviděla? A nesledovala jsi Star Wars? Co tu vůbec děláš?! (smích) Já jsem na Star Wars vyrostl.

Ben Mendelsohn: Já jsem původní trilogii viděl v kinech. Když do prvního záběru Epizody IV – Nové naděje přiletí rebelská loď stíhaná imperiálním křižníkem, *vžum*, byl jsem u toho. Takže tady v naší trojici jsem ten Star Wars OG, original gangster, jak se říká.

Jak je baví Andor?

Denise Gough: I když nepatřím mezi ty největší Star Wars nadšence, tak Andor mě fakt baví. A díky němu se teď těším, až si pustím Rogue One, který na Andora navazuje.

Kyle Soller: To, co právě Rogue One dokázal, je až neuvěřitelné. Přinesl úplně nový tón, úplně jinou verzi toho už tak propracovaného a silného univerza a příběhu. A samozřejmě, že jsem zaujatý, ale jsem přesvědčený, že Andor na těch základech staví a vše posouvá na ještě vyšší úroveň. Že tomu úspěšnému světu Star Wars dává mnohem větší hloubku, uvěřitelnost, vlastně i temnotu a složitost.

A na co se máme těšit ve druhé řadě Andora?

Kyle Soller: Je to mnohem víc lidský příběh. Ta semínka zasadila už původní trilogie Star Wars, náznaky byly i v pozdějších filmech, ale Andor z toho dělá společenské a politické drama, thriller i love story. To vše je navíc uvěřitelné, takřka z našeho skutečného světa. A to je opravdu silné.

Ben Mendelsohn: Andor mě opravdu překvapil tím, jak navázal na ty už v minulosti načrtnuté linky. Vlastně na to, co tu zmínil Kyle. Když vezmete Epizodu IV – Novou naději, Rogue One a Andora, tak jsou úzce propojené. Děj, který dozraje v Epizodě IV, se píše v Rogue One. A podobně je to s Andorem, který k Rogue One míří.

Už Rogue One je syrovější film, realističtější. Ale Andor je ještě víc dospělý. Prozkoumává dospělá, vážná témata. A to někdy až velice překvapivým a nesmírně silným způsobem a hlavně úplně jinak než dřív. Než úplně jakákoliv část Star Wars kánonu. Co jsem viděl ve druhé sezoně Andora, mě šokovalo a ohromilo. Je to impozantní.

Oblíbený okamžik? Večeře s maminkou

Denise Gough: Kdybych měla vypíchnout nejoblíbenější moment… tak to bude setkání se Syrilovou maminkou.

Kyle Soller: Musím souhlasit. Rodinná večeře byla skvělá.

Ben Mendelsohn: Jo, Syrilova maminka je opravdu něco! A tady s Denise máme jednu scénu mezi Krennicem a Dedrou, která je moje oblíbená… ale ta je skoro až úplně na konci. Je to ta s prstem.