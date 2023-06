Ukrajinská armáda tvrdí, že ruské jednotky vyhodily do povětří Kachovskou přehradu v okupované části jižní Ukrajiny. Některým oblastem může hrozit zaplavení. Informuje o tom agentura Ukrinform. Informace o zničení velké přehrady, které se už dříve šířily na sociálních sítích, potvrdila také ruská agentura TASS. Agentura Reuters s odvoláním na TASS a proruského činitele v oblasti napsala, že Záporožské jaderné elektrárně zatím kvůli zničení přehrady, z níž čerpá vodu pro svůj chladicí systém, nehrozí kritické nebezpečí.

„Ruské okupační síly vyhodily do povětří vodní elektrárnu Kachovka. V současné době zjišťujeme rozsah škod, rychlost a objem vody a pravděpodobné oblasti zaplavení,“ uvedlo ukrajinské jižní velitelství. „Ruští teroristé. Zničení přehrady vodní elektrárny Kachovka jen potvrzuje celému světu, že je třeba je vyhnat ze všech koutů ukrajinského území,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Twitteru a připojil video poškozené přehrady.

Ruskem dosazený starosta Nové Kachovky, která leží u přehrady, zprávy o bombardování přehrady a vodní elektrárny nejprve označil za nesmysl a poznamenal, že všude ve městě je klid a ticho. Ruská agentura TASS ale nedlouho poté uvedla, že přehrada je skutečně zničená a citovala tohoto starostu, podle něhož za tím stálo ukrajinské ostřelování a „teroristický útok“. V další zprávě s odvoláním na nejmenovaný zdroj uvedla, že přehrada byla zasažena z ukrajinského raketometu Vilcha. Agentura Reuters píše, že se jí toto tvrzení nepodařilo nezávislé ověřit.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023