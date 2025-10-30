Růst akcií o 140 procent za rok. Polský IT příběh není zázrak, ale důkaz, jak důležitá je funkční burza
Zatímco v Praze je mrtvo, ve Varšavě je burza živým organismem, který pohání domácí podniky. Příkladem je i velký růst skupiny Asseco.
Když koncem loňského roku jeden z hlavních akcionářů obří polské IT skupiny Asseco prodal svůj podíl, který následně převzal a ještě navýšil významný kanadský hráč, rozpoutal tím na varšavské burze velké vlny. Akcie skupiny Asseco během několika měsíců vyrostly o více než 140 procent, když se z ceny kolem devadesáti zlotých za kus vyšplhaly až ke 240 zlotým. Tržní kapitalizace firmy aktuálně překračuje osmnáct miliard zlotých, což je v přepočtu více než sto miliard korun. Co za tímto růstem stojí?
Byť roste i byznys skupiny Asseco, právě vstup nového akcionáře byl klíčovým faktorem, který růst akcií s označením ACP poháněl. „Organický růst firmy vysvětlí maximálně tři až pět procent. Zbytek je důsledek vstupu nového akcionáře a očekávání, která takový partner přináší,“ přitakává Jozef Klein, šéf Asseco Central Europe a jedna z klíčových postav celé rozpínající se IT skupiny. Její loňské tržby činily v přepočtu zhruba sto miliard korun a čistý zisk tři miliardy.
Novým akcionářem se stala Constellation Software, jedna z nejrychleji rostoucích technologických skupin na světě. Před třiceti lety ji v Torontu založil Mark Leonard, dnes sdružuje stovky firem vyvíjejících software pro zdravotnictví, energetiku, bankovnictví či veřejnou správu a loni vyrostla v tržbách meziročně o pětinu na deset miliard dolarů (přes 200 miliard korun). Nevyvíjí přitom vlastní produkty, ale kupuje dlouhodobě ziskové softwarové společnosti, které dál rozvíjí.
Do Asseca vstoupil Constellation Software prostřednictvím své evropské divize Total Specific Solutions (TSS), aby posílil svou pozici nejen v regionu střední a východní Evropy. Nejprve získal 9,99 procenta akcií od skupiny Cyfrowy Polsat, kterou ovládá miliardář a jeden z nejbohatších Poláků Zygmunt Solorz-Żak. Právě jeho rozhodnutí investičně odejít z tohoto segmentu a soustředit se na jiné oblasti celý proces koncem loňského roku spustilo.
Krátce poté přikoupilo TSS dalších téměř patnáct procent akcií, které Asseco samo drželo v rámci předchozího odkupu, aby mohlo celý proces významného akcionářského přeskupení řídit. V obou případech nakupoval nový akcionář akcie za 85 zlotých za kus. Dnes se obchodují za více než dvouapůlnásobek. Celková investice přesáhla 1,75 miliardy zlotých, tedy více než deset miliard korun.
Velká transakce měla pro Asseco pozitivní efekt také z pohledu přístupu investorů. „Investoři vědí, že Constellation Software je dramaticky rostoucí firma, a její vstup do Asseca vnímají s obrovským očekáváním. Čekají, že se Asseco začne z ekonomického a finančního pohledu ještě více profesionalizovat a dojde k ještě většímu tlaku na efektivitu i zisk,“ popisuje Jozef Klein, který je i výkonným ředitelem Asseco International.
Vstup tak významného partnera podle něj změnil i třeba vnímání investorů ze západní Evropy. „Často nás brali tak, že jsme sice velcí, ale byla to pro ně pořád relativně nezajímavá východní Evropa. Jakmile ale do nás vstoupil významný hráč, který je kótovaný na kanadské burze, a ještě k tomu koupil rovnou čtvrtinový podíl, pochopili, že to i pro ně může být zajímavé,“ reflektuje dění na varšavské burze šéf Asseco Central Europe.
Nemá totiž jít o žádnou krátkodobou spekulaci, ale o dlouhodobé strategické partnerství. „Je to investor, který rozumí našemu odvětví a přináší západní disciplínu v řízení kapitálu. Obě skupiny fungují na podobném federativním modelu – rostou akvizicemi, ale nechávají své firmy nezávislé. Proto ten krok dává smysl,“ říká zakladatel Asseca Adam Góral, jehož skupina dnes zaměstnává 34 tisíc lidí a působí ve více než šedesáti zemích světa.
Pro sedmdesátiletého Górala je to další strategický krok v rámci soupeření s globálními hráči. „Rozhodl jsem se spojit síly s TSS, protože věřím, že v době rostoucí dominance globálních softwarových obrů je kapitálová konsolidace velkých evropských společností cestou, jak v příštích letech efektivně soutěžit o větší tržní podíl,“ vysvětluje zakladatel.
Uzavřené partnerství podle něj zvyšuje pravděpodobnost dalšího růstu hodnoty pro akcionáře. A také to, že Asseco zůstane nezávislou polskou firmou vedenou stávajícím manažerským týmem. Na tom nechce ani Constellation Software nic měnit. „Naším cílem není změna řízení, ale společná práce na posílení pozice Asseca na evropských trzích prostřednictvím našich zkušeností s budováním vertikálních softwarových skupin,“ uvedl Jamal Baksh, finanční ředitel Constellation Software.
Celá transakce podléhala náročnému devítiměsíčnímu regulatornímu schvalování, které bylo před pár týdny úspěšně uzavřeno. Adam Góral ve skupině i nadále drží desetinový podíl, jehož aktuální hodnota činí zhruba deset miliard korun, a s novým největším akcionářem je domluven na tom, že se Constellation Software nebude podílet na aktivním řízení skupiny. Kanaďané by měli přinést mimo jiné know-how o ještě efektivnějším řízení celého byznysu.
„Pracujeme na nastavení nových cílů dovnitř skupiny Asseco, aby bylo každé euro investováno efektivně. A pokud není investováno – buď do produktu, nebo do akvizice –, tak se má stáhnout do centrály a vyplatit akcionářům formou dividend,“ popisuje chystané změny Jozef Klein s tím, že Constellation Software do skupiny přináší také například důraz na návratnost investic, cash flow i třeba organické růstové programy a expanzi pomocí dalších akvizic.
Navenek ani vůči klientům se žádné dramatické změny v Assecu neodehrávají, v rámci interní organizace i spolupráce s novým akcionářem ale nastává pro celou skupinu nová etapa. Svůj byznysový příběh začal Adam Góral psát už na konci osmdesátých let. Tehdy ještě v jihopolském Řešově vyráběl kečup. Když se po pádu komunismu otevřela nová éra podnikání, rozhodl se zaměřit na software.
Založil firmu Comp a vyvíjel programy pro místní družstevní banky. O deset let později pochopil, že pokud chce konkurovat západním gigantům, musí růst akvizicemi. V roce 2004 koupil slovenskou společnost Asset Soft, za kterou stál právě Jozef Klein, a z prvních písmen názvů obou společností Asset Soft a Comp Rzeszów vzniklo jméno Asseco. Téhož roku vstoupila firma na varšavskou burzu – a Polsko zároveň do Evropské unie.
Burza, která hýbe byznysem
Góral to dodnes považuje za zásadní moment. „Během dvou dekád na burze jsme narostli 156násobně, provozní zisk 93krát a čistý zisk 36krát. A vstup Polska do Evropské unie přispěl k úspěšnému rozvoji kapitálového trhu,“ říká Góral. Podle zakladatele Asseca díky tomu vzrostlo povědomí polských podnikatelů a manažerů o tom, co znamená budování hodnoty společnosti. Pro samotné Asseco znamenalo získání nového kapitálu další expanzi.
O dva roky později akvírovalo tři IT hráče v Polsku. Získáním Prokom Software, ABG a Softbank dokázalo konsolidovat trh a postavit se do jeho čela. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byl z pohledu akvizic rok 2010, v němž Asseco za 420 milionů polských zlotých (při tehdejším kurzu přes 2,6 miliardy korun) převzalo izraelský holding Formula Systems. Ten byl obchodován na americké burze Nasdaq a polské firmě otevřel cestu do dalších částí světa, kde dál pokračuje v akvizicích.
Na rozdíl od Prahy je ve Varšavě burza skutečně živým organismem.
Naprostou většinu tržeb dnes Asseco generuje mimo domácí polský trh. Do Česka vstoupilo před necelými dvaceti lety a pevně tu zakořenilo. Dnes tu původem polská skupina působí prostřednictvím firem Asseco Solutions, která je producentem ERP systému Helios, a Asseco Central Europe, která realizuje náročné projekty jak pro komerční sféru, tak pro státní správu a samosprávu. Spolu s Jozefem Kleinem na český trh dohlíží jako country manažer Vladimír Dzurilla, bývalý vládní zmocněnec pro digitalizaci.
Na novou etapu se nepřipravuje jen sama skupina, ale také její zakladatel. Součástí dohody s Constellation Software je i dlouhodobě plánovaná výměna ve vedení. Od ledna 2027 předá Adam Góral výkonnou funkci Rafału Kozłowskému, současnému viceprezidentovi, a sám se přesune do čela dozorčí rady. Asseco se posune ještě více do mezinárodní, analytické a kapitálově orientované fáze, ve které chce stavět na svých pevně vybudovaných základech.
„Je odpovědností lídra připravit svého nástupce. Vybudovali jsme tým, který dokáže růst i beze mě. To je pro mě největší satisfakce,“ říká Góral. Asseco je přitom nejen úspěšným byznysovým příběhem, ale také ukázkou toho, co dokáže funkční kapitálový trh. V Polsku se stal burzovní parket prostorem, kde kapitál podporuje domácí inovace a transparentnost celého systému přitahuje pozornost globálních investorů.
V Česku podobná infrastruktura chybí. „Burza není jen místo, kde se obchodují akcie. Je to systém důvěry, který dává byznysu křídla. Když funguje, mění ekonomiku celé země,“ potvrzuje více než dvacetiletou zkušenost Jozef Klein a dodává: „Na rozdíl od Prahy je ve Varšavě burza skutečně živým organismem. Likvidita, transparentnost a korporátní správa jsou tu na vysoké úrovni.“