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S menstruačními kalhotkami vyrostla na půl miliardu. Česká značka Snuggs nově šije prádlo i pro muže

Značka Lindy Šejdové a Tomáše Zahradníka vstupuje do nového segmentu. Uvádí pět stylů boxerek pro muže.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

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Foto: Snuggs

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Česká značka Snuggs, která se prosadila s menstruačními kalhotkami, poprvé vstupuje do pánského segmentu a uvádí pět stylů boxerek ve sportovním i volném střihu. Mezi muži chce firma prorazit podobně jako u žen, u kterých za sedm let vybudovala byznys s tržbami kolem půl miliardy korun a prodejem ve více než pěti tisících obchodech po Evropě. Impulz k nové řadě podle firmy přišel od zákaznic. „Během sedmi let, co Snuggs budujeme, jsme opakovaně slýchali prosbu udělat i pánskou řadu,“ říká spoluzakladatelka Linda Šejdová.

Ženy podle ní často kupují spodní prádlo partnerům a rodině. Značka v tom vidí průnik se svou současnou klientelou, protože zákaznice si u ní koupí menstruační kalhotky, plavky nebo podprsenku a zároveň vyřeší prádlo pro muže kolem sebe. Pět nových stylů v kolekci Snuggs Men stojí 549 až 799 korun. Tvář kampani propůjčil kanoista Martin Fuksa. Spolupráce s ním je domluvená na rok a v listopadu se kampaň objeví i v pražském metru.

Sportovní varianty mají materiál, který odvádí pot, u ostatních firma zdůrazňuje jemnost a prodyšnost. Model Last Drop má tenkou nepropustnou membránu a absorpční vrstvu, která zachytí poslední kapky a zabrání pocitu mokra. „Děje se to běžně většině mužů, takže je to spodní prádlo úplně pro kohokoliv, komu přijde taková vlastnost vhod,“ vysvětluje spoluzakladatel Snuggs Tomáš Zahradník.

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Foto: Snuggs

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Pánské prádlo bude zatím k dostání jen přes internet a firma očekává pozvolný start. „Objem produktů pro ženy je obrovský, tomu se to zdaleka nevyrovná. Odhadujeme, že podíl pánské kolekce na tržbách bude v nižších jednotkách procent,“ popisuje Zahradník. Dámské prádlo Snuggs se prodává hlavně v drogeriích. Letos se dostalo do dvou dalších nizozemských řetězců a pokrývá tak tamní trh: kromě Etosu, kde se prodávalo už dřív, jsou to Kruidvat a DA. Všechny tři řetězce mají dohromady přes dva tisíce prodejen. Loni se Snuggs blýskli také kolekcí s ženským týmem Manchesteru City.

Zkušenost s prádlem české značky, která se ale ve světě snaží tvářit spíše jako mezinárodní brand, má podle Šejdové více než milion žen. Firma vznikla v roce 2019, ale její zakladatelé se před třemi lety přestěhovali do Londýna, odkud celý byznys řídí. Tržby rostly rychle: ze sta milionů korun v roce 2020 se v roce 2024 vyšplhaly na 454 milionů při milionovém zisku. Čísla za loňský rok firma zatím nezveřejnila, podle zakladatelů ale tržby loni vzrostly o další desítky procent a letos chce pokořit hranici 750 milionů korun.

Od investorů firma dosud získala celkem 300 milionů korun. Největší kola přišla v roce 2023, kdy to bylo 115 milionů a o dva roky později dalších 130 milionů. Největší podíl přesahující 50 procent má ve firmě rodinná investiční skupina TripleB, za níž stojí členové rodiny Baťových. Šejdová i Zahradník mají shodně 14,5 procenta, necelých deset procent patří českým investorům z Wood & Company, přes osm procent drží venture kapitálový fond Nation 1 a přes dvě procenta má andělský investor Martin Rozhoň.

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