S menstruačními kalhotkami vyrostla na půl miliardu. Česká značka Snuggs nově šije prádlo i pro muže
Značka Lindy Šejdové a Tomáše Zahradníka vstupuje do nového segmentu. Uvádí pět stylů boxerek pro muže.
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Česká značka Snuggs, která se prosadila s menstruačními kalhotkami, poprvé vstupuje do pánského segmentu a uvádí pět stylů boxerek ve sportovním i volném střihu. Mezi muži chce firma prorazit podobně jako u žen, u kterých za sedm let vybudovala byznys s tržbami kolem půl miliardy korun a prodejem ve více než pěti tisících obchodech po Evropě. Impulz k nové řadě podle firmy přišel od zákaznic. „Během sedmi let, co Snuggs budujeme, jsme opakovaně slýchali prosbu udělat i pánskou řadu,“ říká spoluzakladatelka Linda Šejdová.
Ženy podle ní často kupují spodní prádlo partnerům a rodině. Značka v tom vidí průnik se svou současnou klientelou, protože zákaznice si u ní koupí menstruační kalhotky, plavky nebo podprsenku a zároveň vyřeší prádlo pro muže kolem sebe. Pět nových stylů v kolekci Snuggs Men stojí 549 až 799 korun. Tvář kampani propůjčil kanoista Martin Fuksa. Spolupráce s ním je domluvená na rok a v listopadu se kampaň objeví i v pražském metru.
Sportovní varianty mají materiál, který odvádí pot, u ostatních firma zdůrazňuje jemnost a prodyšnost. Model Last Drop má tenkou nepropustnou membránu a absorpční vrstvu, která zachytí poslední kapky a zabrání pocitu mokra. „Děje se to běžně většině mužů, takže je to spodní prádlo úplně pro kohokoliv, komu přijde taková vlastnost vhod,“ vysvětluje spoluzakladatel Snuggs Tomáš Zahradník.
Pánské prádlo bude zatím k dostání jen přes internet a firma očekává pozvolný start. „Objem produktů pro ženy je obrovský, tomu se to zdaleka nevyrovná. Odhadujeme, že podíl pánské kolekce na tržbách bude v nižších jednotkách procent,“ popisuje Zahradník. Dámské prádlo Snuggs se prodává hlavně v drogeriích. Letos se dostalo do dvou dalších nizozemských řetězců a pokrývá tak tamní trh: kromě Etosu, kde se prodávalo už dřív, jsou to Kruidvat a DA. Všechny tři řetězce mají dohromady přes dva tisíce prodejen. Loni se Snuggs blýskli také kolekcí s ženským týmem Manchesteru City.
Zkušenost s prádlem české značky, která se ale ve světě snaží tvářit spíše jako mezinárodní brand, má podle Šejdové více než milion žen. Firma vznikla v roce 2019, ale její zakladatelé se před třemi lety přestěhovali do Londýna, odkud celý byznys řídí. Tržby rostly rychle: ze sta milionů korun v roce 2020 se v roce 2024 vyšplhaly na 454 milionů při milionovém zisku. Čísla za loňský rok firma zatím nezveřejnila, podle zakladatelů ale tržby loni vzrostly o další desítky procent a letos chce pokořit hranici 750 milionů korun.
Od investorů firma dosud získala celkem 300 milionů korun. Největší kola přišla v roce 2023, kdy to bylo 115 milionů a o dva roky později dalších 130 milionů. Největší podíl přesahující 50 procent má ve firmě rodinná investiční skupina TripleB, za níž stojí členové rodiny Baťových. Šejdová i Zahradník mají shodně 14,5 procenta, necelých deset procent patří českým investorům z Wood & Company, přes osm procent drží venture kapitálový fond Nation 1 a přes dvě procenta má andělský investor Martin Rozhoň.