Sbohem vasektomie? Antikoncepční pilulky pro muže se blíží, dočasně zablokují tvorbu spermatu
Vědci poprvé otestovali na mužích nehormonální pilulky, které zastaví dočasně produkci spermatu. Na trh by mohly jít ještě v této dekádě.
Ženy mají široké spektrum možností antikoncepce. Třeba jeden prášek denně a je vystaráno. Ale co varianty pro muže? Na to hledají vědci odpověď už desítky let a teď se začalo blýskat na lepší časy. První pilulka pro muže, navíc nehormonální, právě zdárně prošla prvním testem bezpečnosti na lidech a mohla by v budoucnu výrazně zjednodušit život mnoha párům.
Pilulku pro muže s názvem YCT‑529 vyrábí biotechnologická firma YourChoice Therapeutics ve spolupráci s Kolumbijskou univerzitou a Minnesotskou univerzitou. Lék už má za sebou úspěšné preklinické testy na myších a primátech a teď první test na lidech. Cílem je vyvinout neinvazivní a dočasnou antikoncepci pro muže, neboť momentálně mají k dispozici pouze dvě možnosti — kondomy či vasektomii.
V prosinci 2023 začala v laboratoři ve Velké Británii první fáze klinické studie na lidech. Zúčastnilo se jí 16 zdravých mužů ve věku 32 až 59 let, všichni s předchozí vasektomií, která působila jako preventivní opatření vzhledem k tomu, že se jednalo o první testování takového přípravku na mužích.
„Výzkumníci chtěli vyloučit jakékoli riziko trvalého ovlivnění plodnosti pro případ, že by se účastníci později rozhodli mít děti,“ uvedla Nadja Mannowetz, spoluzakladatelka a vědecká ředitelka společnosti YourChoice Therapeutics, pro magazín Scientific American. Testy byly úspěšné, účastníci studie snášeli medikaci skvěle, bez závažných vedlejších účinků, nezměnila se jim hladina testosteronu a ani u nich nedošlo ke snížení libida.
Jak mají tablety fungovat? Na rozdíl od dámských pilulek budou ty pro muže nehormonální a pracují na základě blokování účinku aktivní formy vitamínu A, známé jako kyselina all-trans-retinová (ATRA), v pohlavních žlázách. Tato kyselina je totiž nezbytná k tvorbě spermií. Pokud je její účinek ale blokován, tvorba spermií se zastaví, aniž by došlo k hormonálním změnám v těle.
Efekt je ovšem dočasný a vratný. „Bezpečná a účinná mužská pilulka poskytne párům více možností pro antikoncepci,“ řekla Gunda Georgová, hlavní autorka studie a profesorka na University of Minnesota. „Umožní rovnoměrnější rozložení odpovědnosti za plánování rodiny a nabídne mužům reprodukční autonomii,“ dodala.
Globální trh s antikoncepcí představuje významnou část farmaceutického průmyslu, podle analýzy Global Market Insights dosahuje objemu 25 miliard dolarů, tedy půl bilionu korun. Zavedení pilulky pro muže by pak znamenalo obrovskou příležitost pro farmaceutické firmy, neboť dosavadní metody mužské antikoncepce představují pouze malou část byznysu.
Atraktivitu nové možnosti potvrzují i průzkumy mezi potenciálními uživateli. V průměru 61 % mužů uvedlo, že by mělo zájem vyzkoušet novou mužskou antikoncepci během prvního roku její dostupnosti, vyplynulo ze studie dostupné na portálu PubMed.
Momentálně je v běhu druhá fáze studie s padesáti muži, která má ověřit bezpečnost léku při dlouhodobém užívání. Ve finální fázi proběhne klíčové testování na mnohem větší skupině dobrovolníků. Kompletní výsledky se očekávají mezi lety 2027 a 2028. Když vše dopadne dobře, následně dojde na podání žádosti o schválení u regulačních orgánů, jako jsou FDA ve Spojených státech nebo EMA v Evropské unii. Na trh by se pilulka mohla dostat na konci tohoto desetiletí.