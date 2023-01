Scott.Weber ovládá třetinu coworkingových míst v Praze. V Karlíně přebral konkurenta

Scott.Weber, největší český poskytovatel flexibilních kanceláří, takzvaných coworkingů, otevřel své již dvanácté centrum. Od zahraniční konkurence převzal prostory v kancelářském komplexu Rustonka, který se nachází v pražském Karlíně, a provozuje tak plochu o výměru 35 tisíc metrů čtverečních pro 4 400 uživatelů. Z celkového trhu coworkingů ovládá třetinu.

Původní provozovatel flexibilních kanceláří v Rustonce, německá společnost New Work, ukončila svůj provoz z ekonomických důvodů. Scott.Weber se u této příležitosti zároveň domluvil s korporací Citrix na převzetí jejich prostor, jež se nachází ve stejné budově. V ní tak coworking nyní provozuje dvě patra o ploše bezmála 4 300 metrů čtverečních, v Karlíně jde po Praga Studios a Praga Office Garden o třetí centrum stejného provozovatele.

„Poptávka po flexibilních kancelářích rok od roku roste, my sami jsme zaznamenali meziroční nárůst o více než dvě stě procent. Postpandemická doba rozvoj urychlila a naše predikce je, že flexi kanceláře budou v budoucnu řešením pro stále více firem. Expandovat chceme proto nejen v Praze, ale postupně i v dalších regionech Česka. Naší ambicí je v příštích dvou letech vyrůst o padesát procent,“ říká Adam Zvada, majitel Scott.Weber. Ambicí firmy je do dvou let provozovat polovinu trhu.

Podle Zvady aktuální krize potvrzuje sílící trend, kdy se zaměstnavatelé nechtějí pronajímatelům kanceláří upisovat na roky dopředu, ale zároveň chtějí zajišťovat rostoucí nároky zaměstnanců na pracovní prostředí. V Rustonce mají klienti k dispozici kromě pracovních míst i soukromé a uzavřené prostory, eventové prostory, posilovnu a podobně. Bonusem je střešní terasa pro eventy.

Foto: Scott.Weber Kancelářská budova Rustonka v pražském Karlíně

„Klienti Rustonky se stávají součástí profesní komunity Scott.Weber, která zahrnuje již téměř čtyři tisíce klientů. Propojit se mohou přes komunitní aplikaci Member Portal, kde si rezervují zasedací místnosti nebo parkování ve všech centrech, sledují kalendář plánovaných akcí a komunikují mezi sebou. Chystáme také aplikaci pro samotné klienty k rezervaci míst pro jejich zaměstnance v takzvané rotační kanceláři,“ popisuje Zvada.

Mezi další připravovaná centra Scott.Weber řadí dvě lokality – Port 7 v Holešovicích a The Park na Chodově, která se mají otevřít během první poloviny letošního roku. Provozovatel coworkingů mimo jiné plánuje expanzi v několika stávajících lokalitách včetně Flory a City Element na Pankráci.

„Celkem tedy rok 2022 pro Scott.Weber Workspace znamenal nárůst o dalších šestnáct tisíc na dnes konečných 35 100 metrů čtverečních, což představuje navýšení plochy o skutečně pozoruhodných osmdesát procent. Tato čísla potvrzují, že rok 2022 byl rokem růstovým,“ doplňuje pro CzechCrunch Zvada.

Dále zmiňuje, že celková kapacita pracovních míst by měla převýšit pět tisíc a obsazenost prostor zaznamenává na úrovni devadesáti dvou procent. Konkrétní výši tržeb Scott.Weber nekomentuje, v loňském roce ale mělo dojít k jejich nárůstu o čtyřicet čtyři procent. Letos chce provozovatel coworkingů v akvizičním růstu pokračovat.

„V první řadě rozvoj v segmentu sdílených kanceláří a coworkingu není dokončen, za druhé na trhu v Česku obecně zcela fatálně postrádáme segment prémiových služeb. Snažíme se takové služby nabídnout. Konsolidaci trhu jsem předpovídal již začátkem roku 2019, je to standardní vývoj v novém, dynamicky rostoucím odvětví, kde úspěšní a silní dále posilují a neúspěšní, potažmo příliš malí poskytovatelé končí… Nebo jsou zkrátka pohlceni,“ dodává Zvada.