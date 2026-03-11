Šéfa startupového fondu, se kterým investoval i miliardář Strnad, zadržela policie. Důvodem není podnikání
Přemysl Rubeš stojí za fondem Presto Ventures, který podpořil desítky startupů. Podle vyjádření měl dlouhodobé problémy.
Zakladatel a ředitel startupového fondu Presto Ventures Přemysl Rubeš byl v pondělí večer zadržen policií v jeho soukromém bytě. Informaci redakci CzechCrunche potvrdil partner fondu Vojta Roček s tím, že toto dění nesouvisí s Rubešovými pracovními aktivitami. Předloni Presto navázalo investiční spolupráci i se zbrojařskou skupinou CSG Michala Strnada, na nich se už však Rubeš nepodílí několik měsíců.
Podle Ročka měl být Rubeš, se kterým v uplynulých letech společně Presto Ventures vedli, v posledním roce a půl pod velkým tlakem v osobním i pracovním životě. „To se bohužel podepsalo na jeho zdravotním a psychickém stavu, a pondělní incident je pravděpodobně vyvrcholením této složité situace,“ popsal.
„Jde v prvé řadě o lidský příběh, kterému by nejvíc prospěl respekt k soukromí Přemka a jeho rodiny, aby se se situací mohli v klidu vypořádat,“ doplnil Roček s tím, že Presto se dále soustředí na podporu českých i zahraničních startupů a na zhodnocování kapitálu investorů.
Zásah pro CzechCrunch potvrdila i pražská policie. „Od záchranné služby jsme přijali žádost o asistenci s agresivním pacientem. Muž se následně před záchranáři a policisty uzavřel v bytě, odmítal ho opustit a vyhrožoval jim. Z tohoto důvodu policisté na místo přivolali zásahovou jednotku, která provedla násilný vstup do bytu, kde muže za pomoci donucovacích prostředků omezila na osobní svobodě. Ten byl z důvodu špatného zdravotního stavu předán do rukou záchranářů,“ uvedla Eva Kropáčová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy.
Jednačtyřicetiletý Rubeš začal do startupů investovat vedle miliardáře Tomáše Krsky ještě ve fondu Bohemia Ventures Capital, na který následně navázal fondem Presto Ventures, kde působí jako jeden z partnerů. Podle analytické společnosti CB Insights během let podpořil na osm desítek českých i zahraničních startupů.
V roce 2024 Presto spojilo síly se zbrojařskou skupinou CSG Michala Strnada a společně představili nový fond Presto Tech Horizons, v němž mají čtyři miliardy korun. Doteď z toho zainvestovali deset startupů zejména z oblasti bezpečnostních a tzv. dual use technologií určených pro civilní i vojenské využití.
„Přemysl se na řízení ani chodu fondu Presto Tech Horizons nijak nepodílí a nemá v něm žádný podíl ani roli,“ uvedli zástupci fondu na dotaz CzechCrunche s tím, že spolupráci s Rubešem ukončili už v září 2025 a současná situace proto nijak fungování fondu, jeho investiční činnosti ani spolupráci s portfoliovými společnostmi neovlivňuje. „S ohledem na respektování soukromí Přemka a jeho rodiny se k situaci nebudeme dále vyjadřovat,“ doplnili.
CzechCrunch se žádostí o vyjádření k souvisejícímu dění oslovil také několik zakladatelů startupů, které fond podpořil. „S týmem Presto Ventures jsme měli vždy velmi profesionální a férovou spolupráci. Naše zkušenost byla dlouhodobě pozitivní a korektní,“ reagoval Jakub Dvořák, zakladatel startupu Adam. „Je to pro mě překvapení, a doufám, že se to brzy vyřeší. Přemek byl fajn v komunikaci a rychlém jednání s námi,“ komentoval Alex Ilyash ze startupu Choice.
„Mrzí mě to a mám obavy, jaký to bude mít dopad. Jednotlivec ale nereprezentuje celý fond ani celý sektor. Chci věřit, že tohle je příběh jedné fáze jednoho člověka. Zároveň doufám, že tato situace může být impulsem k zamyšlení nad tím, jak fondy se startupy a investory pracují, ať už jde o podmínky, komunikaci nebo partnerství,“ doplnila Kamila Zahradníčková ze startupu Lakmoos.