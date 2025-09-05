Šéfoval Mallu, chvíli dělal i pro Babiše. Teď od Pelty kupuje FK Jablonec
Jakub Střeštík se původně do fotbalu vstoupit nesnažil, nepovažoval ho za čistý sport. Situace se prý změnila s příchodem nových vlastníků.
Dvacet let strávil v zahraničí. Ve Velké Británii vybudoval síť restaurací, přivedl do střední Evropy Starbucks, po návratu do Česka se stal šéfem společnosti Mall Group. Spolupracoval také s Andrejem Babišem, nějaký čas totiž působil jako ekonomický manažer hnutí ANO. Nyní Jakuba Střeštíka čeká nová štace – od fotbalového bosse Miroslava Pelty, který zanedlouho nastoupí do vězení za zmanipulování dotací do sportu, kupuje klub FK Jablonec. Majoritní balík akcií získá do dvou týdnů.
Střeštík pro klubový web uvedl, že teď s Peltou konzultuje například marketingové a sponzorské záležitosti. „Mou prací bude ekonomicky stabilizovat klub. Dotáhnout sem peníze a hráče. Budeme chtít rozšířit tým sportovního vedení, podívat se na skauting. Pokud je jméno Střeštík spojováno s Jabloncem, tak Střeštík rovná se Jablonec,“ prohlásil s tím, že nemá na mysli žádné megalomanské projekty. Podle něj totiž fotbal nemusí být ztrátovou entitou. FK Jablonec dnes pracuje s rozpočtem kolem 200 až 250 milionů korun.
Český fotbal se těší velkému zájmu úspěšných lokálních byznysmenů. Jen v tomto roce získaly nové majitele Teplice v Milanu Kratinovi se Zdeňkem Šoustalem a Dukla Praha v Matěji Turkovi. Předtím koupil Slavii jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač a Slovan Liberec ambiciózní podnikatel Ondřej Kania. Nedávno Zbrojovka Brno oznámila, že se jejím většinovým vlastníkem stal nenápadný byznysymen Vojtěch Kačena, poslední zářez pak má na svědomí miliardář Karel Pražák, který ovládl fotbalové Pardubice.
Střeštík, který je dnes zároveň spoluvlastníkem a šéfem skupiny Skayo Capital, jež se věnuje obchodu s nemovitostmi, si je vědom, že se na rozdíl od některých zmíněných podnikatelů neobjevuje v žebříčcích nejmajetnějších Čechů. „Když jsem si projížděl vlastnickou strukturu klubů v České republice, tak já budu jediný milionář mezi miliardáři,“ řekl. Jablonec ale koupil proto, že miluje kolektivní sport. „A fotbal? Ten považuju za náboženství. Dosud to ale nebyl čistý sport, a proto jsem se nesnažil do něj vstupovat. Teď se to s příchodem nových vlastníků dramaticky zlepšilo.“