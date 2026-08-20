Sekli s Harvardem kvůli AI čipům. Teď za měsíc zdvojnásobili hodnotu své firmy na 440 miliard
Startup Etched podpořil i Peter Thiel, který jeho spoluzakladatele sponzoroval, když odešli z univerzity dělat byznys.
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V březnu 2023 odešel Gavin Uberti uprostřed semestru z Harvardu, kde studoval informatiku a matematiku. Neměl sice dokončené studium a tedy ani vysokoškolský titul, zato měl příslib čtvrt milionu dolarů od miliardáře Petera Thiela. A výsledek? O tři roky později investoři ocenili firmu, kterou s dvěma dalšími spolužáky založil, na 21 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 441 miliard korun.
Thielovo stipendium patří k nejznámějším programům v Silicon Valley. Spoluzakladatel PayPalu, podporovatel Donalda Trumpa a jeden z prvních investorů Facebooku ho spustil v roce 2011 a nabízí lidem do dvaadvaceti let nejprve sto tisíc dolarů, a celkově až 250 tisíc dolarů, výměnou za to, že opustí univerzitu a začnou stavět firmu. Přijímací poměr je v případě Thiel Fellowship desetina procenta, tedy zhruba čtyřicetkrát přísnější než na Harvardu.
„Vysoká škola může být dobrá k tomu, abyste se dozvěděli, co už bylo uděláno, ale také vás může odradit od toho, abyste dělali něco nového,“ shrnul Thiel, který se netají kontroverzními názory, svoji tezi. Z jeho zhruba 270 stipendistů vzešlo už jedenáct firem s hodnotou nad miliardu dolarů – Ethereum Vitalika Buterina, Figma Dylana Fielda nebo Scale AI. Startup Etched se do téhle elitní skupiny zapsal jako zatím nejrychlejší přírůstek.
Pro Ubertiho, kterému je dnes pětadvacet, nebyl startupový život neznámý. Ještě jako teenager brigádničil například ve firmě Xnor.ai, která je zaměřená na spouštění umělé inteligence na koncových zařízeních. Z Harvardu s ním navíc odešli i Chris Zhu a Robert Wachen, který na elitní škole rozjel startupový studentský inkubátor.
Sázka, kterou tehdy trojice udělala, byla odvážná i na poměry Silicon Valley. „V roce 2022 jsme vsadili na to, že svět ovládnou transformery,“ popsal Uberti pro server TechCrunch. Transformer není v tomto případě pohádková postava robota, který se umí měnit v auto, ale systém fungování neuronových sítí, na nichž dnes běží všechny velké jazykové modely.
Jejich startup Etched proto navrhl čip Sohu, který, jak říkali, měl mít architekturu transformerů doslova vypálenou v křemíku. Firma tvrdila, že jeden takový server nahradí sto šedesát grafických karet H100 od Nvidie. A peníze přišly nečekaně rychle – měsíc po odchodu z Harvardu zavřel Etched úvodní investiční kolo za 5,36 milionu dolarů. V červnu 2024 následovalo 120 milionů dolarů a mezi investory se objevil i Peter Thiel. Firma tehdy měla v ruce zatím jen návrh čipu, žádný fungující kus.
Nesetkávali se jen s nadšením, ale i skepsí. Kritici namítali, že sázet na jednu jedinou architekturu je v oboru, který se mění každých pár měsíců, moc riskantní. A startup je částečně vyslyšel, takže jeho dnešní systémy zvládnou libovolný špičkový model včetně těch, které na transformery nesází. „Hodně věcí se změnilo. Je to úplně jiný svět,“ řekl Wachen pro TechCrunch.
Zlom nastal ve chvíli, kdy čip vyrobený u tchajwanského kolosu TSMC prokázal hned napoprvé, že funguje. Loni v prosinci byl tak Etched oceněn na pět miliard dolarů a letos v červenci na 10,3 miliardy. No a tento týden mu investoři poslali dalších 700 milionů dolarů při valuaci 21 miliard.
Tudíž za jediný měsíc mu hodnota narostla o více než 100 procent na v přepočtu asi 440 miliard korun. Pro firmu pracuje na čtyři sta lidí a už staví desetimegawattovou výpočetní halu.
Nejnovější investiční kolo vedl algoritmický obchodní fond Jane Street. Ten je zároveň prvním zákazníkem Etched. „Otestovali jsme čip a s prvními výsledky jsme spokojení. Unikátní přístup Etched k inferenci nabízí přesnost, kterou budeme potřebovat pro naše nejnáročnější úlohy,“ uvedl fond. Přidali se i elitní investoři z Kleiner Perkins, Sequoia Capital nebo Andreessen Horowitz.
Přesvědčení ale nejsou všichni. „Etched má působivou technologii a vážné zájemce, ale historie polovodičů je poseta skvělými čipy, ze kterých nikdy nevznikl skvělý byznys,“ řekl agentuře Reuters Michael Ashley Schulman z Cerity Partners. Trh podle něj oceňuje vzácnost alternativy k Nvidii u firmy, která nemá takřka žádnou finanční historii. Wachen to ale odbývá jedinou větou: „Produkce je produkt.“