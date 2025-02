Šel jsem do kina na nového kapitána Ameriku a neuvěříte, co jsem viděl. Po letech docela OK marvelovku!

Uložit 0

Vzpomenete si, která marvelovka se vám naposledy líbila? Teda kromě Deadpoola. Po Avengers: Endgame je to jeden velký šum. A podle prvních recenzí novinky Captain America: Nový svět by se dalo tipovat, že ta bída pokračuje. Ale víte co? Autora tohohle textu nový kápo docela bavil!

Poslední Ant-Man? Něco s divnou kvantovou říší.

Marvels? Snaha o něco jiného s ženskými hrdinkami, co nevyužila potenciál.

Thor: Láska jako hrom… to je ten s nevyužitým Christianem Balem, nebo s gladiátorskou planetou?

Třetí Strážci galaxie? Jo, zase tam byla ta parta a vtipně hláškovala… a taky… eee… to nějak to skončilo.

Dvojka Black Panthera? Na toho jsem úplně zapomněl, ale otevřel jsem si seznam filmů od Marvelu a připsal jsem ho.

Nějak takhle vzpomínáme na marvelovky posledních pár let. Takže nadšení a očekávání u nového filmu Captain America: Nový svět jsme měli skoro nulová. Ale jen skoro. Kolegové z redakce vám potvrdí, že jsem říkal, že v sobě mám zrnko naděje. Že americký kápo nabízí příležitost udělat něco jiného než uřvanou, barevnou, rádoby humorně hláškující patlaninu jako výše uvedené filmy. A helemese, ono to vyšlo. Teda trochu, ne stoprocentně.

Film, kde v hlavní roli už není avengerský tahoun Chris Evans, ale exFalcon Anthony Mackie, je totiž po letech konečně trochu přízemnější, civilnější. A velice mu to sluší. Vlastně docela připomíná Captain America: Návrat prvního Avengera. Opět se řeší konspirace v americké vládě, ne nějaká pestrobarevná gigapříšera z multigalaxie. Opět se superhrdinský snímek mixuje se špionským thrillerem. A zvládá se to bez všudypřítomného otravného hláškování!

Tahle obyčejnost (při srovnání se zbytkem marvelovek) je nadmíru příjemná. A hlavně se dobře kombinuje s tématem předávání žezla – teda štítu, pardon –, které řeší jak filmoví fanoušci, tak film samotný. Nový kapitán Sam Wilson nemá superschopnosti. Ani supersérum, které ze Steva Rogerse udělalo supervojáka. Takže ho trápí pochybnosti, jestli dokáže svého předchůdce nahradit.

Ve filmu tyhle scény docela dobře fungují, ne že ne. Celkově to ale pro Mackieho vychází špatně. Nedokáže totiž vystoupit z Evansova stínu. Nemá to patetické charisma správňáckého superhrdiny z příběhů, které oživly ze stránek komiksů pro mladší čtenáře.

To je ale spíš problém pro marvelovské filmové univerzum a jeho společný příběh (kde by měl kapitán hrát důležitou roli) než pro film Captain America: Nový svět jako takový. V něm Mackiemu roli někoho, kdo nahrazuje silnějšího, schopnějšího a oblíbenějšího hrdinu, vlastně i věříte. Stejně jako složitosti jeho vztahu s americkou vládou a prezidentem Rossem neboli velice stárnoucím Harrisonem Fordem.

Ten se snaží kapitána získat na svou stranu, zatímco světové velmoci řeší nebešťanský ostrov z Eternals, ke všemu se připlete nový Falcon (nezajímavý a otravný) i zapomenutý kapitán Amerika Isaiah Bradley (zajímavý a nevyužitý), no a do toho začne nějaký padouch v pozadí tahat za nitky…

Jestli si myslíte, že trailery vyspoilovaly všechno a očekáváte jednu velkou mlátičku s Rudým Hulkem, tak vás 118 minut (pod dvě hodiny, to je taky příjemný zázrak!) filmu vyvede z omylu. Nicméně těch linek, které film načrtne, je až zbytečně moc. Navíc akce a triky, bez kterých se žádná marvelovka neumí obejít, moc originality a kvality taky nepobraly.

Výsledek je tak na jednu stranu v lecčems rozpačitý, ale na stranu druhou je to příjemně koukatelné a docela překvapivé. Jestli vás ani Návrat prvního Avengera nebavil a jestli jste forever team Evans, budete brblat. Ale jestli jste doufali, že by marvelovka mohla sázet na něco jiného než nostalgii, hláškovací humor a nezáživnou pseudoepickou akci, tak by se vám Captain America: Nový svět mohl líbit.