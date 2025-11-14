Šest tisíc kalorií denně a mléko přímo od krav k tomu. Haalandovu cestu k nadlidské formě může zkusit každý
Žádné doplňky, žádné diety. Jen dvě sklenice syrového mléka, šest tisíc kalorií a ledová koupel. Fotbalový fenomén sází na obyčejnost. A vychází to!
Erling Haaland je fotbalový fenomén. Norskému útočníkovi Manchesteru City je teprve pětadvacet, stihl už ale přepsat rekordy Premier League, které odolávaly dekády. V první sezoně v Anglii nasázel přes padesát gólů, a nejrychleji v historii klubu dosáhl stovky zásahů. Fyzicky působí, jako by byl superhrdina. Je silný, ale zároveň nesmírně rychlý a obratný. Jeho rutina je ale až překvapivě prostá. Jen jídlo, spánek, pohyb a železná pravidelnost, což nedávno odhalil na svém youtubovém kanále.
Den začíná v klidu, bez telefonu a bez rozptýlení. První, co Haaland po ránu udělá, je příprava kávy. Místo cukru do ní přidává pár kapek javorového sirupu a dolévá ji syrovým, tedy nepasterizovaným, mlékem z farmy kousek od svého domu v Cheshire. Jezdí si pro něj osobně a pije dvě sklenice denně, jednu ráno, druhou po tréninku. „Je dobré na žaludek, kůži, kosti i svaly,“ vysvětlil ve videu na svém kanálu. Britská potravinová agentura přitom varuje, že nepasterizované mléko může obsahovat bakterie a není vhodné pro děti nebo těhotné ženy, Haaland ale věří, že z kvalitního zdroje má tělu co nabídnout.
Snídani má jednoduchou. Vajíčka na másle, čerstvý kváskový chléb, občas trochu medu. Žádné prášky, žádné proteinové směsi, žádné proteinové tyčinky. Vyhýbá se polotovarům i průmyslově zpracovaným potravinám a věří, že čím blíž přírodě je surovina, tím lépe funguje jeho tělo. „Vařit jsem se naučil už v šestnácti, když jsem žil sám. Musel jsem,“ říká s úsměvem a vrací se ke svému přesunu do Salcburku, kam z Norska přestoupil na začátku roku 2019.
Právě po snídani přichází čas na první fyzickou aktivitu. Každé ráno k němu domů dochází fyzioterapeut Mario Pafundi. Společně cvičí, protahují třísla, kyčle a záda. „Když přišel do City, měl ztuhlá třísla a sotva roztáhl nohy,“ popsal Pafundi pro The Telegraph. „Dnes je bez problémů zvládne úplně roztáhnout.“ Tohle pravidelné protažení, doplněné o sílu a stabilitu, mu dává schopnost zakončovat i z pozic, které by jiní hráči vůbec nezkusili.
Když má tělo za sebou trénink, přichází regenerace. V jeho domácí posilovně září panely červeného světla. Red-light terapie, kterou používá, pomáhá se zotavením svalů a doplňuje vitamín D, který mu v britském deštivém počasí chybí. Po světle následuje ledová koupel, často ji mívá i po zápase. „Je to dobré pro mysl,“ říká. „Děláš něco, co se ti nechce, a to tě posiluje.“ A když vyleze z ledu, čeká ho sauna. Teplo a chlad střídá každý den, prokrvuje tím tělo a zrychluje regeneraci.
A pak přichází část, na kterou se těší nejvíc – jídlo. Když vezme do ruky kleště a rozpálí gril, vypadá to skoro jako rituál. Na rošt položí obrovský tomahawk steak, potře ho olivovým olejem, posype solí a nechá maso jen tak. „Mám nejradši pořádné steaky,“ přiznal. K masu přidává jednoduchý salát. Jeho denní příjem pak může dosahovat až šesti tisíc kalorií, ale všechny jsou z poctivého jídla. Od hovězího přes vejce, mléko, med až po zeleninu.
Suma sumárum, jí pětkrát denně, vždy ve stejnou dobu a v klidu. Nepočítá kalorie, ale poslouchá své tělo. Věří, že když mu dá kvalitní palivo, ono se mu odmění výkonem. Prostě disciplína, kvalitní jídlo a každodenní opakování jednoduchých věcí. „Lidé vidí góly, oslavy a zápasy, ale ne ty hodiny, které tomu předcházejí,“ připomněl pro The Telegraph.