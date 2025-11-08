Entertainment –  – 1 min čtení

Taková LEGO stavebnice tu ještě nikdy nebyla. Po Star Wars konečně přichází i kostičkový Star Trek

Vesmírná loď Enterprise s kapitánem Jean-Lucem Picardem se z warpu vynoří i ve vašem obýváku. A připomene skvělý seriál Star Trek: Nová generace.

Michal MančařMichal Mančař

lego-star-trek-enterprise
Foto: LEGO
Už nejen Star Wars. LEGO podobu konečně získal i Star Trek
Star Wars versus Star Trek. Ve sci-fi nenajdete větší jména, oddanější fanoušky a milovanější značky. A všichni víme, že opravdoví znalci mnohem víc oceňují Star– Ba ne, nebudeme vířit vášně. Nicméně prvně jmenované sci-fi univerzum má minimálně v jedné věci navrch. LEGO Star Wars totiž patří k nejpovedenějším stavebnicím vůbec. Zatímco Star Trek? Ten žádnou sadu nikdy neměl. Až doteď.

LEGO se po vzoru startrekovského hesla odvážně pustilo tam, kam se dosud nikdo nevydal. Tedy minimálně nikdo z dánské firmy. Kostičkový výrobce nyní představuje úplně první stavebnici z této hvězdné spolupráce a je to rovnou stavebnice inspirovaná tím nejspíš nejmilovanějším startrekovským počinem všech dob.

Už teď na českém e-shopu najdete (a 28. listopadu pořídíte) LEGO Star Trek USS Enterprise NCC-1701-D, tedy stavebnici hvězdné lodi ze seriálu Star Trek: Nová generace. Ano, toho s charismatickým kapitánem Jean-Lucem Picardem, lidskost hledajícím androidem Datem či smělým komandérem Williamem Rikerem.

lego-star-trek-enterprise-06

Foto: LEGO

lego-star-trek-enterprise-13
lego-star-trek-enterprise-08
lego-star-trek-enterprise-03+9
lego-star-trek-enterprise-09
lego-star-trek-enterprise-04
lego-star-trek-enterprise-11
lego-star-trek-enterprise-02
lego-star-trek-enterprise-12
lego-star-trek-enterprise-01
lego-star-trek-enterprise-05
lego-star-trek-enterprise-07
lego-star-trek-enterprise-10

První kousek z nově představené produktové řady LEGO Star Trek vás vyjde na 9 699 korun, další startrekovské stavebnice mají po vzoru plodné spolupráce se Star Wars přibývat. Z více než tří a půl tisíce kostek postavíte 60 centimetrů dlouhou ikonickou Enterprise s oddělitelným talířem, součástí setu je také devět členů posádky.

Kromě už zmíněného kapitána Picarda nechybí například telepatická poradkyně Deanna Troi nebo klingonský důstojník Worf. Ale ani Datův kocour Flíček. A opravdoví znalci seriálu z přelomu osmdesátek a devadesátek se usmějí nad zjištěním, že k postavičkám získají i příslušenství – třeba Rikerův pozoun nebo šálek čaje pro kapitána. Samozřejmě Earl Grey, horký.

lego-akvarium-08

LEGO Enterprise je tak parádní kousek pro všechny fanoušky, kteří dodnes trpí nad pomalým ústupem Star Treku z výsluní. Nová generace byl Star Trek ve vrcholné formě, inteligentní sci-fi, které prozkoumávalo jak lidskou existenci, tak tajemství vesmíru. Pozdější Hluboký vesmír devět a Voyager se ještě laťce blížily, tu a tam ji i přeskočily, ale modernější snahy Star Trek oživit už byly spíš vlažné. Ať už ty seriálové (Discovery, uhhh!), nebo filmové.

Ale jednu výjimku bychom vám mohli doporučit. Dejte si první a druhou řadu seriálu Star Trek: Podivné nové světy na SkyShowtime. Ty se opravdu povedly a dělají svému jménu čest. Třetí série už bohužel tolik ne. A pokud vám nevadí okatá sázka na nostalgii, tak se koukněte taky na finální řadu seriálu Picard. Scénář není skvělý, ale jako rozloučení s nejmilovanější posádkou funguje na jedničku. A nejen s posádkou, ale také s ikonickou hvězdnou lodí Enterprise. Přesně tou, kterou si teď postavíte z kostek LEGO.

Související témata:LEGOStar Trek
