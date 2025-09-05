LEGO představilo nejdražší stavebnici v historii. Je to obří Hvězda smrti ze Star Wars
Obří stanice schopná ničit planety dostala svou novou (a rekordní) LEGO podobu. Nechybí v ní Darth Vader, Luke Skywalker ani princezna Leia.
Připravte si peněženky. Takhle drahá LEGO stavebnice tu ještě nebyla. Jestli jste si totiž mysleli, že dosud vydané sběratelské kousky LEGO byly pořádnou ránou pro peněženku, právě představená novinka vaše bankovní konto zasáhne jako superlaser nebohou planetu Alderaan. Nejdražší stavebnicí v historii se totiž stala Hvězda smrti ze Star Wars.
Má přesně 9 023 tisíc dílků. Na výšku měří sedmdesát centimetrů. Na šířku ještě o devět víc. Obsahuje osmatřicet figurek včetně Luka Skywalkera, Dartha Vadera, princezny Leii, Hana Sola, Obi-Wana Kenobiho či císaře Palpatina. Nová LEGO Star Wars stavebnice Hvězda smrti je prostě po všech stránkách impozantní. A tomu odpovídá i její cena.
Nejnovější přírůstek do spolupráce značek Star Wars a LEGO je zároveň tou nejdražší stavebnicí v dějinách dánské značky. LEGO Hvězda smrti na českém e-shopu vyjde na 25 499 korun, k mání bude už 4. října. A zajímavostí je, že první příčka seznamu nejdražších LEGO stavebnic všech dob dlouho patřila dvěma kouskům taktéž ze Star Wars.
Imperiální kráčející tank AT-AT i slavný hvězdolet Millenium Falcon pašeráka Hana Sola a jeho parťáka Chewbaccy byste v Česku pořídili za 21 299 korun. A v top ten historicky drahých setů byste našli ještě ikonický hvězdný destruktor Impéria (18 499 korun), útočný křižník Republiky třídy Venator (15 999 korun) a loď Razor Crest seriálového Mandaloriana (14 799 korun). Samozřejmě platí, že LEGO je i sběratelská komodita, jejíž ceny stoupají ještě výš než v obchodech, což by vám potvrdil i jeho český šéf.
Ale zpátky k Hvězdě smrti – ikonické vesmírné stanici, která hned dvakrát hrála klíčovou roli v galaktické sáze George Lucase. Její LEGO podoba vám poskytne kulisy k zopakování několika klíčových okamžiků z původní filmové trilogie. Třeba souboje Luka Skywalkera s Darthem Vaderem v trůnním sále císaře Palpatina. Případně můžete zopakovat Vaderův duel s Obi-Wanem Kenobim. Nebo Hana Sola s parťáky zamknout ve smradlavé drtičce odpadu…
Skalní fanoušci a stavitelé si vzpomenou, že Hvězdu smrti v kostičkové podobě byste v nabídce LEGO našli už dříve. Oproti novince byla nicméně ve všech ohledech méně impozantní. Vlastně skoro ve všech. Nejdražší LEGO stavebnice je pouze výřezem ze stanice, starší sada vám umožnila Hvězdu smrti postavit kulatou. Ale taky z méně než poloviny kostiček.
Každopádně pokud nejste kdovíjak velkými příznivci Star Wars, ale přesto hledáte nějakou parádní popkulturní LEGO stavebnici, za kterou utratit spoustu peněz, nemusíte zoufat. Kdo má rád Pána prstenů, může si pořídit velkolepou stavebnici Roklinky nebo metr vysokou LEGO Sauronovu věž. Na fanoušky Marvelu také čeká věž, akorát tedy od superhrdinského týmu Avengers. A jen před pár dny do nabídky LEGO přibyla kouzelná ves Prasinky z Harryho Pottera.