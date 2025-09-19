Seznam vrací po pěti letech do hry sociální síť, kterou žilo celé Česko. Lidé.cz jsou zpět, ale jiní
Seznam po pěti letech obnoví Lidé.cz. Z původní seznamky a chatů vytvoří sociální síť navázanou na existující účty a diskuse, spustí ji v říjnu.
Ještě před érou Facebooku patřili Lidé.cz k nejrušnějším místům českého internetu. Bylo to místo, kde se chatovalo, vznikaly první komunity a lidé se poprvé seznamovali přes web. V roce 2020, tedy po více než dvaceti letech provozu, ale Seznam.cz službu ukončil. Teď ji znovu spustí, ale v úplně nové podobě. Firma chce ze staré značky udělat sociální síť pro miliony uživatelů.
„Bude to sociální síť od Seznamu, která bude postavena na tom, co určitě velice dobře znáte. Většina lidí, kteří používají naše služby, mají svůj profil, svůj email, svoje přihlášení a také své příspěvky do diskusí,“ řekl na Seznam Fóru obchodní ředitel společnosti Tomáš Búřil, jehož cituje portál Mediář. Podle Búřila právě tato základna, do které řadí desítky milionů zhlédnutých stránek a miliony aktivních diskutujících měsíčně, umožní postavit novou platformu, která má být moderní alternativou ke globálním sociálním sítím.
Spuštění je naplánováno na říjen. „Ale budou to úplně jiní Lidé než ti staří,“ doplnil Búřil a naznačil tím, že půjde o víc než jen oprášení staré seznamky. Konkrétní plány ale neuvedl.
Lidé.cz fungovali od roku 1997 a postupně se stali jedním z nejnavštěvovanějších míst českého internetu. Nabízeli chaty, diskuse i seznamku a na jejich stránkách vznikaly první velké online komunity. Provoz skončil 14. prosince 2020, kdy Seznam službu vypnul kvůli dlouhodobému neplnění finančních očekávání a přesunu priorit k jiným produktům.
Zájem uživatelů se navíc přesouval na globální platformy a udržovat vlastní komunitní portál vyžadovalo stále náročnější moderaci i vyšší náklady. Situaci v té době ovlivnil i dokument V síti, který upozornil na přítomnost predátorů na online platformách a zvýšil tlak na provozovatele diskusních služeb. Vedení tehdy zvažovalo i prodej stránky, nenašlo ale vhodného kupce.
Návrat značky ukazuje, že Seznam chce znovu posílit komunitní rozměr svého ekosystému. V době, kdy se stále víc uživatelů dívá po alternativách k Facebooku a X, má šanci nabídnout českou platformu, kde lidé už mají své účty a jsou zvyklí diskutovat.