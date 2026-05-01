Silicon Valley má problém, který akceleruje umělá inteligence. Může z něj být globální realitní krize
Tech giganti propouštějí navzdory rekordním ziskům a jejich lidé drží hypotéky za miliony. Může to být začátek globálního realitního problému?
Posledních deset let byla americká technologická kolébka jménem Silicon Valley strojem na peníze. Seniorní vývojář v Metě bral klidně 600 tisíc dolarů ročně (12,5 milionu korun, tedy přes milion měsíčně), k tomu akciové bonusy, které se v dobrých letech zdvojnásobily. Tedy život na jedné z nejvyšších úrovní na světě. A vše mělo logický základ, technologickým firmám se prakticky nepřetržitě pětadvacet let dařilo, a tak i jejich zaměstnancům. Může to být ovšem růžové donekonečna?
Tahle movitá a početná skupina vývojářů a manažerů si kupovala domy v Palo Altu za tři miliony dolarů, v San Francisku za milion a půl, což jsou v přepočtu desítky milionů korun. Logicky si na to brali leckdy obří hypotéky a nikoho to neznepokojovalo. Plat rostl, akcie rostly, ceny bytů rostly a vše dávalo smysl.
V roce 2023 sice Meta vyhlásila „rok efektivity“ a propustila přes deset tisíc lidí, trh to ale vstřebal. Většina inženýrů si rychle našla práci jinde. Problém zažehnán a místní ekonomika včetně jejího základu v podobě nemovitostí si oddechla. Ale jen na pár let. Současná vlna propouštění je úplně jiná, větší.
Microsoft, Google, Meta a například takový Salesforce v posledních měsících propouštějí navzdory rekordním ziskům. Důvod je známý a jmenuje se umělá inteligence. Nejen inženýři s AI nástroji jsou tak produktivní, že firmy zjišťují, že určitou část z nich prostě a jednoduše nepotřebují. Zástupci Salesforce to řekli přímo: „Nové juniory najímat nebudeme, AI je nahradí.“ A propuštění tentokrát nemají kam jít.
Symbolem je prohlášení Marca Benioffa, šéfa Salesforce, který již v roce 2024 řekl v podcastu Harrymu Stebbingsovi větu, která se v Silicon Valley citovala ještě o rok později: „Salesforce nepřijme v roce 2025 jediného nového softwarového inženýra, protože Agentforce a další AI nástroje zvedly produktivitu engineering týmů o víc než třicet procent.“ Na letošním únorovém earnings callu firmy to podtrhl prohlášením, že aktuální CEOs jsou poslední generací, která ve svých společnostech řídí jen lidi.
A tím se příběh přesouvá do realit. Štědře placení zaměstnanci firem jako Meta, Apple, Google nebo Amazon roky pomáhali držet ceny domů v Kalifornii extrémně vysoko. Kupovali v době levných peněz, často s velkými hypotékami s úrokem kolem dvou až tří procent. Jenže dnes se podobné hypotéky pohybují kolem sedmi procent. Splátka, která dřív mohla činit v přepočtu 175 tisíc korun měsíčně, se může změnit na 275 tisíc korun.
Pro člověka s příjmem půl milionu dolarů neboli deset milionů korun ročně to je bolestivé, ale zvládnutelné. Jenže pro člověka, který o práci přijde v sektoru, který nemusí a zřejmě nebude rozšiřovat potřebu lidského kapitálu, možná už nezvládnutelné. Tady leží rozdíl oproti roku 2008. Tehdy byl symbolem nemovitostní a finanční krize dlužník s nízkou bonitou, tedy s nízkým příjmem, nízkými úsporami.
Dnes může být slabým místem programátor s perfektní úvěrovou historií, vysokým příjmem a domem za dva miliony dolarů. Jenže jeho jistota a možnost splácet vysoké splátky stála na předpokladu, že technologický sektor bude dál růst stejně jako dřív a že si práci vždy někde najde. Aktuální trend říká, že tomu tak být nemusí, respektive že bude sektor růst i bez něj.
Druhá část problému spočívá v kancelářích. Neobsazenost v centru San Franciska dosáhla v prvním kvartálu 2026 úrovně 31 procent, v Oaklandu 37,8 procenta a v centru San Jose 30,8 procenta. Pro porovnání – Praha je na úrovni 5 procent. Nově příchozí AI firmy si v Americe sice znovu pronajímají kancelářské prostory, ale jen ty vybrané a moderní, kdežto horší a starší kanceláře zůstávají prázdné. A ty často financují regionální banky, REITy (společnosti, které vlastní a spravují investiční nemovitosti) nebo realitní fondy.
Neznamená to, že se nutně zopakuje rok 2008. Americké banky jsou silnější, dlužníci kvalitnější a systém nestojí na stejném typu toxických hypoték. Jenže krize se málokdy vracejí ve stejné podobě. Častěji začínají tam, kde se ještě nedávno zdálo, že je všechno nejpevnější. A právě proto je nyní Silicon Valley zajímavý stress test celého amerického nemovitostního trhu.
Pokud AI nezvýší jen zisky technologických firem, ale zároveň trvale sníží jejich sháňku po určité části vysoce placených lidí, může se otřást celý ekosystém, který na jejich příjmech stál: drahé domy, kancelářské budovy, regionální banky, realitní fondy a celá investiční portfolia.