Simona Kijonková chce změnit přístup k ženskému zdraví. Rozjíždí síť ordinací a přemýšlí i o zahraničí

Uložit 0

Založila technologicko-logistickou společnost Zásilkovna, tu pak předloni v miliardovém dealu prodala a začala se – mimo jiné – věnovat investování. Simona Kijonková už skrze svůj investiční vehikl JSK Investments vstoupila například do společnosti inTouch nebo startupů Elin.ai a Kodu. Teď navíc rozjela vlastní značku lékařské péče, která usiluje o změnu přístupu k ženskému zdraví.

Společně s podnikatelkou Karlou Ašerovou, která je spolumajitelkou a ředitelkou pražské privátní kliniky EliteMedical, založila Kijonková síť ordinací Evalon. Ta má za cíl nabídnout ženám bezpečné místo, kam můžou přijít s jakýmkoli problémem. „Žena je v medicíně dodnes často vnímaná primárně jako matka. Ostatní její potřeby jsou odsunuty na druhou kolej. To chceme změnit,“ hlásí Kijonková.

Obě ženy se seznámily díky aktivitám v YPO, což je iniciativa sdružující přibližně 35 tisíc vedoucích pracovníků z celého světa. „Jako maminky tří dětí v podobném věku jsme navíc brzy spřátelily i naše rodiny,“ líčí Kijonková. Sama dřív nějakou dobu pracovala jako sanitářka, Ašerová zase jako pitevní laborantka. „Tyto pozice jsou velmi náročné – a daly nám velkou pokoru k lidskému životu a zdraví.“

Kijonková českému zdravotnictví věří a považuje jej za kvalitní. „Co chceme skrze Evalon přinést, je komplexnější pohled na ženy, a to s respektem k jejich individuálním a rozmanitým potřebám v různých životních etapách,“ doplňuje. Evalon tak bude pacientkám nabízet ucelenou péči od první menstruace až po zralý věk. Velký důraz má být kladen na prevenci, která prý často bývá podceňovaná, a na spolupráci napříč různými lékařskými obory.

Aktuálně má Evalon dvě ordinace v Praze 1. Jedna nabízí gynekologickou a prenatální péči, druhá se věnuje estetické medicíně. „Síť plánujeme rozšiřovat především akvizicemi zdravotnických zařízení, která mají smlouvy s pojišťovnami,“ avizuje Kijonková. Momentálně se nicméně Evalon soustředí hlavně na rozšiřování specializací v rámci gynekologie a péče o ženské zdraví.

„Už nyní máme gynekologii doplněnou o urogynekologii, ultrazvuk prsou a těhotenskou poradnu s porodními asistentkami. Jednáme například i o zařazení vulvogynekologie. Ve spolupráci s EliteMedical navíc poskytujeme endokrinologii a diabetologii pro těhotné,“ popisuje Ašerová. Do budoucna chce síť Evalon rozšířit i do dalších měst v rámci České republiky. „Do deseti let plánujeme mít vyšší desítky zdravotnických zařízení. A vyhýbat se nebudeme ani okolním zemím.“

Expanzi Evalonu bude dvojice podnikatelek financovat primárně z vlastních zdrojů. Kijonková každopádně nyní nechce komentovat obrat, na který síť ordinací v nejbližší době cílí. „Naším hlavním cílem je nastavit funkční model péče, který budeme dále rozvíjet. Výsledky přijdou postupně,“ doplňuje.