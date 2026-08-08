Skládačka od Samsungu mě přesvědčila, že chci menší telefon. Jen ne za každou cenu
Nový Fold8 se zavře do kompaktního čtverce a otevře do rozměru tabletu. Je lehký a návykový, ale hřeje a šetří na fotoaparátech.
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Když jsem testovala nový Galaxy Z Fold8, zaujal mě hned něčím, co by na první pohled vypadalo jako drobnost: udělala jsem pár fotek, telefon zaklapla a dala ho do kapsy kraťasů. Už jen to, jak pohodlně se tam novinka od Samsungu vešla a že jsem o ní téměř nevěděla, mi pomalu nasazovalo růžové brýle. Že by konečně opadla nutnost neustále držet přerostlé placky v ruce nebo na ně hledat místo v tašce? A to bez nutnosti vzdát se výkonného stroje s velkým displejem?
Vystřízlivění ale přišlo poměrně rychle. Po chvíli jsem přes látku začala cítit nepříjemné teplo. Nejprve jsem tenké zařízení podezřívala z toho, že mu nesvědčí horké letní počasí. Jenže úplně stejně se chovalo i doma. Stačilo pár minut hraní nebo delšího fotografování a okolí fotoaparátů se začalo nepříjemně zahřívat. Tahle situace vlastně dobře vystihuje většinu mých dojmů z telefonu Fold8: v několika ohledech je mimořádně příjemný, jeho komfort ale poměrně často doprovází nějaké to „ale“.
Začněme tím, čím Samsung překvapil nejvíc, a sice samotným tvarem. Ve složeném stavu je Fold8 výrazně kratší než dnešní běžné smartphony, zato je širší a svými proporcemi se blíží čtverci. Vnější displej má úhlopříčku 5,5 palce a lidé s delšími prsty na něm zvládnou většinu telefonu ovládat jednou rukou. Jenže já mám ruce spíš drobné, a tak ho při psaní stejně automaticky držím oběma.
Menší rozměry si navíc vyžádají jednu daň. Jakmile na předním displeji vyskočí klávesnice, ve výchozím nastavení zabere zhruba polovinu obrazovky. Nad ní tak zbývá překvapivě málo místa na samotnou konverzaci, poznámku nebo jiný obsah. Podobné je to při procházení webů a sociálních sítí: kvůli nižšímu displeji toho zkrátka vidíte méně než na klasickém protáhlém telefonu. Nicméně stačí si trochu pohrát s nastavením. Klávesnici jsem rozdělila na dvě poloviny a po krátkém zvykání si jsem na ní psala dokonce rychleji než na klasickém telefonu.
Docela dobře funguje také v situaci, kdy si člověk potřebuje otevřít dvě aplikace vedle sebe. Osobně jsem často kombinovala kalendář s e-mailem nebo chat s prohlížečem. Tři aplikace najednou sice systém také zvládne, na takto velké ploše jsou ale příliš namačkané.
Designu bych neměla co vytknout. Konstrukce působí pevně, testovaná varianta v šedočerné barvě vypadá elegantně a samotný telefon se v ruce dobře drží, čemuž napomáhá i hmotnost pouhých 201 gramů a tloušťka 4,5 milimetru v rozloženém stavu. Je ale kluzký jako had, a tak si uživatel při vytahování zařízení z kapsy nejednou nervózně vzpomene na jeho cenu.
Po rozevření se nicméně ukáže hlavní kouzlo formátu. Nový Fold v sobě skrývá 7,6palcový OLED displej s poměrem stran 4:3 a 120Hz obnovovací frekvencí. Na čtení je skvělý, weby ani dokumenty nejsou v tomto rozhraní namačkané do úzkého pruhu. Po otevření nepůsobí jako dva telefony slepené k sobě, ale spíš jako velmi tenký tablet.
Samsung zapracoval také na přehybu obrazovky. Stále ho lze najít, když se na něj člověk soustředí nebo se v něm správně odrazí světlo, ale při běžném používání jsem o něm téměř nevěděla. Podstatně méně mě zaujala antireflexní úprava. Venku pomůže, pod přímým světlem se však displej odlesků úplně nezbaví.
Nová konstrukce má jednu citelnou nevýhodu. Fold8 už nenabízí klasický Flex Mode, takže ho nelze pohodlně nechat otevřený do pravého úhlu a postavit na stůl jako malý notebook, což je vychytávka, kterou si mnozí u Foldů pochvalují. Telefon sice lze v určitém úhlu opřít, ale systém nenabízí speciální režim, který by takovou polohu nějak smysluplně využíval.
Na videa se jinak na velkém displeji kouká velmi dobře. Jen je škoda, že běžný obsah se této čtvercovější ploše příliš nepřizpůsobuje. Širokoúhlá videa na YouTube či Netflixu se například zobrazují s výraznými černými pruhy nahoře a dole. Obraz lze zvětšit, tím ale zase přijdete o část okrajů. Pokud si ovšem pustíte starší film nebo jiné video ve formátu 4:3, displej využijete téměř dokonale.
Ani samotné reproduktory nehrají špatně. Jsou hlasité, čisté a zvukově patří spíš mezi silnější stránky telefonu. Problémem je akorát jejich umístění. Po rozevření se oba ocitnou na jedné straně zařízení, takže při sledování videa působí audio nevyváženě.
Výkonu je dost, chlazení už méně
Na hraní je Fold8 ergonomicky ideální. Otevřený se dobře drží a připomíná spíše menší, zato extra lehkou přenosnou konzoli. Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy spolu s 12GB RAM měl výkonu dost a během testování jsem nenarazila na záseky. Právě u mobilního gamingu se ovšem vrátil problém zmíněný v úvodu: teplo. Při delším hraní se telefon zahříval natolik, že to bylo v místech úchopu vyloženě nepříjemné.
U tak tenkého skládacího zařízení lze pochopit, že je odvod tepla složitější než u klasického telefonu. Jenže právě velký displej a výkon patří mezi důvody, proč by člověk mohl chtít na zařízení Fold8 hrát.
Nejvýraznější hardwarový ústupek ovšem najdeme na zádech. Fold8 má jen dva fotoaparáty, 50Mpx hlavní a 50Mpx ultraširokoúhlý. Samostatný teleobjektiv chybí. Samsung sice nabízí dvojnásobný zoom „v optické kvalitě“, vzniká ale výřezem ze středové části hlavního snímače, a ne pomocí další optiky. A to je pochopitelně znát.
U dvojnásobného přiblížení ještě není situace nijak dramatická. S dalším zoomováním ale rychle ubývá skutečných obrazových dat a telefon musí více spoléhat na software. Od trojnásobného přiblížení výš už jsou snímky viditelně měkčí a ztrácí detaily.
Jinak fotografie při klasickém nastavení občas vypadají zrnitě a ploše, ale i tak za dobrých světelných podmínek si hlavní fotoaparát nadmíru poradí. A video dopadlo ještě o kus lépe. U telefonu kolem 50 tisíc korun bych však chtěla univerzálnější fotoaparát a především skutečný teleobjektiv.
Značka ale překvapivě málo ustoupila u baterie. Do tenkého těla vměstnala kapacitu 4 800 mAh a podporu 45W kabelového nabíjení. Při mém používání telefon spolehlivě zvládal celý náročnější den. A dalším pozitivem je i nevšedně dlouhá softwarová podpora, Samsung slibuje sedm let nových verzí systému a bezpečnostních aktualizací.
Fold8 nabízí rovněž řadu funkcí postavených na umělé inteligenci. Některé dávají na velkém displeji smysl, například práce s textem, poznámkami nebo úpravy fotografií. Pro českého uživatele to má ale háček: část zajímavějších funkcí stále češtinu nepodporuje. Týká se to například překladových a tlumočnických funkcí, ale i automatického AI přepisu záznamníku.
Základní varianta Galaxy Z Fold8 se na českém trhu prodává od srpna za 48 999 korun. Za takovou částku už chybějící teleobjektiv, výrazné zahřívání nebo omezený prostor na předním displeji nejsou drobnosti, nad kterými každý snadno mávne rukou. Přesto mám z testování spíš příjemný pocit. Fold8 mě přesvědčil o něčem, vůči čemu jsem byla předem skeptická: širší a kratší smartphone dává vlastně smysl.